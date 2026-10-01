הסלמה משמעותית בעימות בין המדינות האפריקניות השכנות - ואזהרת מסע לישראלים: אריתריאה הודיעה הערב (חמישי) כי היא מנתקת את "כל היחסים הדיפלומטיים" עם אתיופיה, בעקבות סגירת שגרירות אתיופיה באסמרה וגירושם של עשרה דיפלומטים אריתריאים, שהוכרזו כ"אישיות בלתי רצויה".

אדיס אבבה האשימה את אריתריאה, סודן ומצרים בתמיכה בברית אופוזיציה בהובלת החזית העממית לשחרור תיגראי (TPLF), שנלחמת מאז השבוע שעבר בכוחות הנאמנים לממשלת אתיופיה . שלוש המדינות מכחישות את ההאשמה בתמיכה במורדים. הלילה כבר נשמעו פיצוצים באדיס אבבה, ייתכן שבעקבות תקיפה באמצעות רחפנים, מה שעורר חשש מהסלמה בעימות בצפון אתיופיה, ומהתפשטותו.

כוחות הממשלה האתיופית צועדים בעיר שנכבשה מידי המורדים ( צילום: רויטרס )





העימותים מהווים את ההסלמה הגדולה ביותר בלחימה באתיופיה מאז תום מלחמת האזרחים בשנים 2020–2022, שבה נהרגו מאות אלפי בני אדם. אריתריאה נלחמה לצד ממשלת אתיופיה הפדרלית באותו עימות. היחסים בין שתי המדינות חודשו לפני כן, בשנת 2018, לאחר שנותקו במהלך עימות צבאי בין המדינות השכנות, שנמשך בין 1998 ל-2000.

משרד החוץ האתיופי מסר כי "החליט לסגור את השגרירות שלו באסמרה, בתגובה למעשי העוינות והתוקפנות הישירים והעקיפים של אריתריאה נגד אתיופיה". בהודעה נאמר כי 10 דיפלומטים אריתריאים נדרשים לעזוב את אתיופיה בתוך 48 שעות. שר ההסברה של אריתריאה אמר לרויטרס כי גירוש הדיפלומטים הוא למעשה סגירת השגרירות באדיס אבבה. "לא נותרה לנו ברירה אלא להשיב באותו מטבע ולנתק את כל היחסים הדיפלומטיים עם אתיופיה", מסר משרד החוץ.

גורם המקושר למורדים אמר לרויטרס כי הם תקפו באמצעות רחפנים באדיס אבבה, גם במפקדת הצבא. אם הדבר יאושר, תהיה זו התקיפה הראשונה הידועה באמצעות רחפנים שביצעו כוחות המתנגדים לממשלה נגד אדיס אבבה, הנמצאת מאות קילומטרים מקווי החזית.

גלריה מניפים את הדגל, רוכבים על משוריין. הכוחות הפרו-ממשלתיים בעיר אלמטה שבחבל תיגראי ( צילום: רויטרס )

היום המליץ משרד החוץ לישראלים שלא להגיע לאזורים תיגראי, אמהרה, אפאר ומדבר דנקיל באתיופיה - אבל עד כה לא נמסרה אזהרה מפני הגעה לאדיס אבבה. לפי הודעת משרד החוץ, האזהרה נמסרה על רקע ההסלמה במצב הביטחוני בצפון אתיופיה, חידוש העימותים המזוינים במחוז תיגראי, התרחבותם לאזורים במחוז אפאר והמשך העימותים המזוינים במחוז אמהרה.

במשרד החוץ אמרו כי "המצב הביטחוני בצפון המדינה בלתי יציב ועלול להשתנות במהירות וללא התראה מוקדמת. העימותים המזוינים, לצד הגבלות תנועה, חסימות וסגירות כבישים והשבתת הטיסות האזרחיות למחוז תיגראי וממנו, עלולים להקשות באופן משמעותי על התנועה ועל אפשרויות היציאה מהאזור".

במהלך השבוע כוחות הממשלה באתיופיה רשמו הישג משמעותי בקרבות שהתחדשו בשבוע שעבר מול המורדים בחבל תיגראי בצפון המדינה, ו כבשו שם עיר אסטרטגית הסמוכה לבירת המחוז מקלה. הצבא הנאמן לראש הממשלה אביי אחמד ומיליציה מקומית שנאמנה לו דיווחו כי השתלטו על העיירה אלמטה, השוכנת 120 ק"מ דרומית למעוז המורדים במקלה.

ראש ממשלת אתיופיה אביי אחמד, בעת קבלת פרס נובל לשלום ( צילום: AFP )

ראש הממשלה אביי נאבק מול ברית שכרתו נגדו שורה של ארגוני מורדים באתיופיה – מדינה המאחדת תחתיה 80 קבוצות אתניות – ארבע שנים אחרי סיומה של מלחמת האזרחים העקובה מדם מול המורדים בתיגראי. אלמטה משמשת מוקד אספקה חשוב של מזון ודלק, והיא שוכנת בדרומו של חבל תיגראי, בגבול עם המחוז השכן אמהרה – שגם בו מתחוללת כעת לחימה בין המורדים לכוחות הממשלה. מחוז שכן נוסף שבו מדווחים בימים האחרונים על קרבות הוא עפאר, ושם דווקא דווח השבוע על הישג עבור המורדים, עם כיבוש העיירה ארבטי, השוכנת כ-60 ק"מ דרומית לתיגראי.

מלחמת האזרחים באתיופיה פרצה ב-2020 בין הצבא הפדרלי של אתיופיה והמיליציות המסייעות לו לבין ארגון המורדים "החזית העממית לשחרור תיגראי" (TPLF). התיגרינים היו הכוח הדומיננטי בפוליטיקה האתיופית הארצית במשך עשרות שנים, עד שראש הממשלה אביי עלה לשלטון ב-2018 בעקבות גל מחאות נרחב. הם חשו מאז כמי שנדחקו לשוליים ונושלו ממעמדם, והמלחמה שפרצה אחרי שמרדו בשלטון הפדרלי חוללה לפי ההערכות את האסון ההומניטרי הגדול ביותר בעולם בשנים האחרונות, עם לפחות 500 אלף בני אדם שנהרגו – אם באופן ישיר בקרבות ובמעשי אלימות, ואם בגלל מחלות או רעב. יותר ממיליון מתושבי תיגראי, שבו כשישה מיליון איש בסך הכול, ברחו מבתיהם, בעוד כלכלת האזור חוותה הרס אדיר ומערכת הבריאות המקומית קרסה.

המלחמה הסתיימה בנובמבר 2022 ב"הסכם פרטוריה" שנועד להביא לסיום הסכסוך – אבל חלק מסעיפיו לא מומשו, והמתיחות בין הצדדים התחדשה וגברה בהדרגה, עד שבתחילת השנה כבר דווח על סבב לחימה קצר בתיגראי. במאי האחרון ה-TPLF הדיח את הממשלה המקומית שמונתה לנהל את החבל הצפוני במסגרת הסכם פרטוריה, ובחודש יוני המורדים התיגרינים, יחד עם מפלגות האופוזיציה הגדולות באתיופיה, החרימו את הבחירות שנערכו במדינה ושבהן ניצחה מפלגת השלטון של אביי.