המלחמה הסתיימה בנובמבר 2022 ב"

הסכם פרטוריה

" שנועד להביא לסיום הסכסוך – אבל חלק מסעיפיו לא מומשו, והמתיחות בין הצדדים התחדשה וגברה בהדרגה, עד שבתחילת השנה כבר דווח על סבב לחימה קצר בתיגראי. במאי האחרון ה-TPLF הדיח את הממשלה המקומית שמונתה לנהל את החבל הצפוני במסגרת הסכם פרטוריה, ובחודש יוני המורדים התיגרינים, יחד עם מפלגות האופוזיציה הגדולות באתיופיה,

החרימו את הבחירות שנערכו במדינה ושבהן ניצחה מפלגת השלטון של אביי