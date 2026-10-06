אברהם אנג'ל, צעיר חרדי ששוחרר לאחרונה מהכלא הצבאי לאחר שנאסר בגין אי-התייצבות לצווים שנשלחו אליו מצה"ל, קיבל אמש (יום שני) במעמד שנערך לכבודו 12 אלף שקלים - 1,000 על כל יום שבילה בכלא. הטקס נערך שעות לפני שמאות חרדים קיצונים התפרעו במודיעין עקב ניסיון למעצר עריק אחר - והצליחו למנוע את מעצרו.

העריק במודיעין במעמד כבוד וחלוקת ממתקים אחרי כישלון המעצר ( מעל הכותרות )





אנג'ל, שמסרב להתגייס על רקע חרדיותו, ולא התייצב לאף צו שנשלח, נעצר על-ידי המשטרה הצבאית לפני כחודש וחצי. בטקס שנערך אמש ופרטיו מתפרסמים כעת, הרבנים באירוע התעקשו לתת בעצמם את הצ'ק לעריק.

בהנהלת הקרן "כלא אלף" התומכת בעריקים החרדים נערכים בימים הקרובים לביצוע הגבייה הראשונה מכלל חברי המיזם. אחרי שאלפים הצטרפו והסכימו כי יגבה מהם סכום מזערי לכל עציר, הגבייה הראשונה תעמוד על סכום זעיר וסמלי במיוחד מכל חבר.

מטרת המיזם שנוסד לפני כחודש, לפי מארגניו, היא לשמש מעין "תעודת ביטוח" לעריקים - כל אחד מהנרשמים ישלם סכומי כסף קטנים קבועים, ובמקרה שעריק יעצר, הקופה המשותפת תעניק אלף שקלים על כל יום מעצר של העריק בכלא הצבאי. מטרת היוזמים היא "להוציא את העוקץ" ממעצר העריקים, כך שצעיר חרדי לא יחשוש להיעצר ויתנחם בפרס הכספי.

העריק ממודיעין, ותיעוד מההתפרעות ( צילום: מעל הכותרות )

כאמור, הטקס התרחש זמן קצר לפני שמאות חרדים הוזעקו בלילה האחרון לעיר מודיעין, שם פלשו לבניין שבו התבצר עריק חרדי אחר. הקיצונים החרדים התעמתו עם השוטרים שהגיעו לפזרם וצרו על חייל המשטרה הצבאית. לבסוף החרדים הכריזו על ניצחון בעימות, לאחר שבמו"מ עם המשטרה הוסכם כי יאפשרו לחיילים לעזוב - כל עוד העריק לא נעצר.

מאות המתפרעים הגיעו למודיעין לאחר שהעריק הפעיל את "צבע שחור" - התארגנות חרדית שמטרתה למנוע מעצרים של תלמידי ישיבות. אותה התארגנות אחראית לשורת מהומות דומות שהתרחשו מאז פרוץ המלחמה - וטרם טופלה. במשטרת מרחב השפלה תחקרו את אירועי הלילה, והודו כי "המתפרעים מבינים שידם על העליונה מול המשטרה והחוק".

את המציאות ההפוכה הרגישו היטב דיירי הבניין, שהתקשו לתאר את שעברו. "החרדים חיללו את הבית שלי ושל שאר הדיירים", אמרה אחת השכנות. "זה הבית הפרטי שלנו, המקום הכי מוגן שלנו ושל הילדים שלנו, שהפך להפקר. לקח הרבה זמן למשטרה לעשות סדר". בשיחות עם השכנים הם תיארו את האירועים כ"פוגרום": הפורעים נכנסו למבנה מהכניסה הראשית ומהחניה, עברו בין הקומות, דפקו על דלתות הדירות וצעקו "נמות ולא נתגייס".