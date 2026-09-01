- כ-12 קמ"ר הנמצאים מזרחית לירושלים - עובר הקו האדום של האיחוד האירופי ושל בריטניה. הסיבה היא שבנייה ישראלית במקום תקטע את האפשרות לרצף טריטוריאלי פלסטיני, וגם את המעבר מאזור רמאללה דרומה לאזור בית לחם וחברון, ולהפך. המשמעות היא מכה אנושה לאפשרות יישום פתרון שתי המדינות.

- כ-12 קמ"ר הנמצאים מזרחית לירושלים - עובר הקו האדום של האיחוד האירופי ושל בריטניה. הסיבה היא שבנייה ישראלית במקום תקטע את האפשרות לרצף טריטוריאלי פלסטיני, וגם את המעבר מאזור רמאללה דרומה לאזור בית לחם וחברון, ולהפך. המשמעות היא מכה אנושה לאפשרות יישום פתרון שתי המדינות.