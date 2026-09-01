"אם בריטניה תפעל נגד מדינת ישראל, מדינת ישראל תפעל נגד בריטניה", כך הצהיר שר החוץ גדעון סער, בתשובה לשאלה על האפשרות שהממשלה בלונדון תטיל סנקציות על ישראל בשל קידום תוכניות הבנייה באזור E1 שמעבר לקו הירוק – מהלך שיסכל אפשרות עתידית להקמת מדינה פלסטינית. את הדברים אמר סער בריאיון ל"120 ואחת", הפודקאסט הפוליטי של ynet, בפרק שיעלה במלואו ביום חמישי. צפו בקטע מהריאיון:
תחת ממשלת נתניהו נשברו כל שיאי הבנייה והקמת ההתנחלויות והמאחזים בשטחים, אולם באזור E1 - כ-12 קמ"ר הנמצאים מזרחית לירושלים - עובר הקו האדום של האיחוד האירופי ושל בריטניה. הסיבה היא שבנייה ישראלית במקום תקטע את האפשרות לרצף טריטוריאלי פלסטיני, וגם את המעבר מאזור רמאללה דרומה לאזור בית לחם וחברון, ולהפך. המשמעות היא מכה אנושה לאפשרות יישום פתרון שתי המדינות.
סער נשאל עד כמה הוא מוטרד מהאפשרות של סנקציות מצד בריטניה ואמר: "יש שם ממשלה שבאופן שיטתי פועלת נגד ישראל. היא כבר פגעה בייצוא ביטחוני אלינו והטילה סנקציות על שרים. מה שמנחה אותה זו הפוליטיקה הפנימית שלה ובסוף החודש מתכנסת ועידת הלייבור. אז אם בריטניה תפעל נגד מדינת ישראל, מדינת ישראל תפעל נגד בריטניה".
איך? "יש כלים. אני אומר את זה בצורה ברורה וחדה. אם הם יפעלו, אני חושב שהם יעשו טעות גדולה. זה יעבוד הפוך מכפי שהם אולי חולמים שזה יעבוד. אבל אם הם יפעלו נגדנו, אנחנו נפעל".
בכלים דיפלומטיים? "למה לרמוז? מספיק מה שאמרתי. אנחנו נערכים. אם הם יעשו טעות, תהיה תגובה".
סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה מוקדם יותר היום (שלישי) ששר החוץ הבריטי אד מיליבנד התייחס למדיניות הישראלית ביהודה ושומרון, ואמר: "בריטניה תציג בשבועות הקרובים חבילת צעדים מקיפה בנוגע להתנחלויות הישראליות בגדה המערבית הכבושה (כך במקור, מ"א)".
העימות הדיפלומטי בין שתי המדינות מתחמם כבר כמה שבועות. לאחרונה הצהיר מיליבנד כי המכרז הישראלי לבניית 1,200 יחידות דיור בשטחי E1 שמעבר לקו הירוק "הוא מעשה בלתי מתקבל והרסני". הוא הדגיש כבר אז כי "בשבועות הקרובים נציג מערך צעדי תגובה שימקד סנקציות נגד המשתתפים בהרחבת ההתנחלויות".
מיליבנד הוסיף כי "הפרויקט יפגע בלב פלסטין ויסכן את הפרדת הגדה המערבית ממזרח ירושלים, דבר שעלול לסכן את היתכנות פתרון שתי המדינות. ההתנחלויות פוגעות בפתרון ומהוות הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי. הבהרתי לשר החוץ גדעון סער כי על ישראל לעצור את התוכניות מיידית".