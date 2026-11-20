בימים האחרונים מנהלת ממשלת עיראק מאבק מול גורמים פרו-איראניים במדינה – בעיקר מול המיליציה העיראקית הפרו-איראנית " גדודי חיזבאללה בעיראק ", סביב סוגיית הברחות נפט מאזור ג'רף א-סחר (כ-100 ק"מ דרומית לבירה בגדד). אחרי שהושגה פשרה בתיווך איראני, כך לפי הדיווחים, נכנסו היום (שישי) כוחות עיראקיים לאזור ג'רף א-סחר, אך בין הכוחות שהוקצו לפקח על השטח נמצאים גם גורמי ביטחון ממיליציות עיראקיות בעלות זיקה פרו-איראנית, הנחשבים לחלק מהכוחות הלגיטימיים בעיראק.

גלריה כוחות צבא עיראק בג'רף א-סחר, אזור שנשלט ע"י מיליציות במשך 12 שנה ( צילום: AHMAD AL-RUBAYE / AFP )

חמושי מיליציית "גדודי חיזבאללה" מקבלים את כוחות צבא עיראק ( צילום: AHMAD AL-RUBAYE / AFP )

( צילום: AHMAD AL-RUBAYE / AFP )

פריסת הכוחות תוארה בתקשורת העיראקית כהצלחה ונמסר כי התבצעה ב"צורה חלקה", אך בפועל מדובר בפשרה נוספת של ראש הממשלה העיראקי, עלי א-זיידי, שנראה כי מבין את גבולות כוחו בנסיבות הנוכחיות. א-זיידי כבר התפשר בחודשים האחרונים, כאשר נאלץ לדחות לפחות ליוני 2027 את מועד ריכוז הנשק בידי המדינה ופירוק כלל המיליציות הפרו איראניות מנשקן, אחרי שחלק מהמיליציות סירבו להתפרק מנשקן עם יציאת כוחות הקואליציה בהובלת ארה"ב מהמדינה בספטמבר האחרון.

הפשרה הנוכחית הושגה כאמור בתיווך איראני, כאשר ברקע גבר החשש כי המצב עלול להידרדר ללחימה פנים עיראקית. בכתבה בנושא בעיתון אל-ערבי אל-ג'דיד הקטארי נכתב היום כי אחרי סגר שנמשך יותר מ-12 שנים, כוחות עיראקיים סדירים נכנסו לאזור ג'רף א-סחר, אחרי משא ומתן בפיקוחו של מפקד כוח קודס האיראני, איסמעיל קאאני .

בעיתון הקטארי נכתב כי המשא ומתן הביא להסכמה של מיליציית "גדודי חיזבאללה בעיראק", השולטת באזור, לכניסת כוחות עיראקיים, וסיום שליטתה באחד מהאזורים הסגורים בעיראק, המזוהים ככאלה שנמצאים תחת שליטת המיליציות. עוד נכתב: "פריסת כוחות עיראקיים בג'רף א-סחר שמה סוף לחשש הציבורי הנרחב מפני התנגשות צבאית אפשרית בין הכוחות העיראקיים לבין המיליציה, שהזהירה בעבר כי כל כניסה לאזור תתאפשר 'על גופותינו'. ההתפתחות מעניקה שביב של תקווה לעשרות אלפי עיראקים עקורים, השוהים כיום במחנות, לשוב לבתיהם בג'רף א-סחר ובסביבה".

לא מתפרקים מנשר. חמושי מיליציית "גדודי חיזבאללה בעיראק" ( צילום: REUTERS/Alaa Al-Marjani )

( צילום: AHMAD AL-RUBAYE / AFP )

ראש הממשלה א-זיידי הבהיר נוכח ההתפתחויות האחרונות כי "תהליך ביסוס סמכות המדינה על כל שטח עיראק החל בג'רף א-סחר והשלב הזה מאופיין ברוח של הכלה, לא של הדרה, כאשר כולם ישולבו בכוחות (העיראקיים) תחת דגל אחד, פיקוד אחד וחוק אחד".

ה"הישג" של א-זיידי, והמיליציה ששותפה בפיקוד

יש לציין כי חלק מהמיליציות העיראקיות הפרו-איראניות כבר הסכימו למסור את נשקן בחודשים האחרונים, ובחרו בפעילות פוליטית על פני פעילותן הצבאית. ואולם, נותרו כמה מיליציות, ובהן "גדודי חיזבאללה בעיראק", שמסרבות בתוקף. א-זיידי התייחס לסוגיה: "החלטתנו איתנה - אין נשק מחוץ לסמכות המדינה, אין נשק מלבד זה של עיראק, אין החלטות מלבד אלה של עיראק, ואין דגל שמתנוסס גבוה יותר מדגל עיראק". בתקשורת הערבית פורסמו היום סרטונים ותמונות מכניסת הכוחות העיראקיים לג'רף א-סחר.

הכוחות נפרסים בג'רף א-סחר ( צילום: AHMAD AL-RUBAYE / AFP )

( צילום: AHMAD AL-RUBAYE / AFP )

ב"גדודי חיזבאללה" התחייבו לעמוד לצד "ציר ההתנגדות" ( צילום: AHMAD AL-RUBAYE / AFP )

א-זיידי הסכים: מיליציות אל-חשד א-שעבי הפרו-איראניות צורפו לפיקוד המשותף ( צילום: Michele Tantussi/Getty Images, רויטרס )

לצד התנועות בשטח, בשעה שש בבוקר נפתח מטה פיקוד בג'רף א-סחר, המורכב מכוחות מהצבא, המשטרה ואל-חשד א-שעבי בעיראק, כך לפי הדיווחים. במסגרת הסיקור בערוץ אל-ערביה הסעודי, חידדו הבוקר כי המטה "יפקח על הפריסה הביטחונית בגבולות המנהליים של אזור ג'רף א-סחר". אל-חשד א-שעבי הוא ארגון גג של מיליציות עיראקיות, גם פרו-איראניות, הנחשב לחלק מכוחות הביטחון בעיראק. מצד אחד, ממשלת עיראק רשמה הישג בהחלשת שליטת "גדודי חיזבאללה בעיראק" באזור. מנגד, לפי הדיווחים, קאאני הוא זה שהפעיל לחץ על המיליציה להימנע מעימות עם הכוחות העיראקיים, המיליציה לא התפרקה מנשקה - והשליטה העיראקית באזור אינה מוחלטת.

באשר לשאלת הברחות הנפט מהאזור, שסביבה החל המשבר של השבועות האחרונים - בימים האחרונים מיליציית "גדודי חיזבאללה בעיראק" הכחישה את טענת הממשלה העיראקית שלפיה התבצעו הברחות נפט מאזור ג'רף א-סחר. המיליציה האשימה את משרדו של א-זיידי בשקר שנועד ללחוץ עליה להתפרק מנשקה "כפי שוושינגטון רוצה", שכן א-זיידי נבחר בתמיכת הבית הלבן.