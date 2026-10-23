שובו של קצין המשטרה שהפך לכוכב רשת: סגן-ניצב וולטר קניג , נספח משטרת ישראל בדרום אמריקה ובאמריקה הלטינית, סייע אתמול (חמישי) במעצר של עבריין ישראלי נמלט בבוליביה. שמו של קניג עלה לכותרות לאחר שבאוגוסט השנה הוא איתר בבואנוס איירס בירת ארגנטינה את מלי וליאל יהלומי - האם והבת שיצאו למסע מסתורי חובק עולם.

תיעוד מעצר החשוד בייבוא סמים בבוליביה ( צילום: דוברות המשטרה )





בהודעת המשטרה על אודות העבריין הנמלט שנעצר בבוליביה נמסר כי הוא חשוד במעורבות בייבוא 5.3 ק"ג סם מסוג קוקאין באמצעות בלדרית מבוליביה לישראל ב-2017. עוד נמסר כי סנ"צ קניג היה מעורב במעצר החשוד יחד עם גורמי האכיפה של בוליביה בעיר סנטה קרוז.

החשוד בהברחת הסמים לישראל הוכרז לפני תשע שנים כעבריין נמלט שחי בדרום אמריקה. בחודשים האחרונים הגיע לסנ"צ קוגן מידע על מקום מגוריו של העבריין הנמלט. הקצין הישראלי העביר את המידע למשטרה המקומית, ואתמול הצטרף לכוחותיה בהליך המעצר.

"לאחר פעילות מודיעינית מאומצת, אותר מקום ההסתתרות של החשוד והוא נעצר", אמרו במשטרה. "עם מעצרו החלו פעולות לקידום הסגרתו לישראל. משטרת ישראל באמצעות נציגיה בעולם תמשיך לרדוף את העבריינים בכל רחבי תבל. אין מקום מסתור".

בסרטון שתיעד את מעצר החשוד נשמע נספח משטרת ישראל בדרום אמריקה אומר: "אני וולטר, נציג חטיבת המודיעין במשטרת ישראל. גם לפה אנחנו מגיעים, לבוליביה".

גלריה סנ"צ קוגן בבוליביה

ה"מפגש" של סנ"צ קוגן עם מלי וליאל יהלומי בארגנטינה ( צילום: דוברות המשטרה )





יומיים לאחר שאיתר בארגנטינה את מלי וליאל יהלומי, תיאר סנ"צ קוגן את השתלשלות האירועים בסרטון שפרסמה המשטרה. "נציגי משטרת ישראל, הפרוסים בכל העולם, עובדים עם גורמי אכיפה לקידום הפעילות הבינלאומית, כחלק מתשתית של מגן עולמי אשר פועלת בחטיבת המודיעין", הסביר אז קוגן. "הנציגים פועלים לחיזוק היכולת המבצעית כנגד ארגוני הפשיעה, וגם באירוע של הנעדרות ביצענו פעילות לסגירת מעגל מהירה".

לדבריו, מיד כשהבין שהאם ובתה הגיעו לארגנטינה, הוא ביצע פעילות תחקור מהירה. "הבנתי שהן בנסיעה מחוץ לבואנוס איירס", אמר. "נסעתי בצורה מבצעית ביחד עם עמיתים מהמשטרה הארגנטינאית ומהאינטרפול - והגעתי לנעדרות. הזדהיתי בפניהן, וידאתי שלא נשקפת סכנה לחייהן, או שבוצעה עבירה פלילית".

קצין המשטרה הוסיף אז כי בפעילות עצמה לקחו חלק כוחות נוספים, בתכלול המחלקה לקיום מבצעי בחטיבת המודיעין, וסיכם: "בסופו של דבר, סוף טוב, וזה מה שחשוב".

סנ"צ קוגן עם מלי וליאל יהלומי

קוגן, שהתגורר בבאר שבע, היה עד לפני כמה שנים קצין החקירות והמודיעין של תחנת ערד במשטרה, בדרגת רב-פקד - לפני שקודם לדרגת סגן-ניצב. בתחנת ערד הוא הרבה לעסוק בעבירות רכוש, בשורת מקרים שהגיעו לכותרות בכלי התקשורת.