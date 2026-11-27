המנהיג היחיד בגוש השינוי שטרם סיכם על הסכם קואליציוני כבר לא פוסל ממשלת מיעוט עם יהדות התורה, ובתמיכת רע"מ. בפוסט שפרסם היום (שישי)

נפתלי בנט

, הוא כתב כי הוא "מעדיף מאוד" ממשלת אחדות, "אבל אם זה לא יתאפשר, נתקדם בחלופה פחות טובה". הפוסט, שאותו פרסם לפני כניסת השבת, נכתב לאחר שהמועמד להרכבת הממשלה

גדי איזנקוט