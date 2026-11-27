המנהיג היחיד בגוש השינוי שטרם סיכם על הסכם קואליציוני כבר לא פוסל ממשלת מיעוט עם יהדות התורה, ובתמיכת רע"מ. בפוסט שפרסם היום (שישי) נפתלי בנט, הוא כתב כי הוא "מעדיף מאוד" ממשלת אחדות, "אבל אם זה לא יתאפשר, נתקדם בחלופה פחות טובה". הפוסט, שאותו פרסם לפני כניסת השבת, נכתב לאחר שהמועמד להרכבת הממשלה גדי איזנקוט הבהיר כי הדד-ליין מבחינתו הוא עוד שמונה ימים, ואין ברצונו לקבל את הארכת המנדט מנשיא המדינה - במענה למעשה לדברי בנט אתמול.
בתחילת הפוסט פנה בנט לחיילים, למילואימניקים ולמשפחותיהם וכתב כי "המחויבות הראשונה שלנו היא אליכם. אנחנו לא שוכחים לרגע אתכם ואת העומס הבלתי אפשרי שבו אתם מצויים. כל מתווה גיוס או הסכם קואליציוני שיוצג לנו, אנחנו נבחן מתוך המחויבות שלנו להקל מעליכם את הנטל. לפני הבחירות הסכמנו כי מדובר בצורך ביטחוני קיומי ולא בסוגיה פוליטית, זה נכון גם היום. זאת לצד הצורך הדחוף להחליף את ממשלת הבלהות הנוכחית בראשות נתניהו, שפילגה אותנו, הובילה אותנו לאסון הנורא, ומאז ברחה מקבלת האחריות הבסיסית של הקמת ועדת חקירה ממלכתית".
יו"ר ביחד כתב כי "זה לא סוד שאני מעדיף מאוד ממשלת אחדות ציונית בראשות איזנקוט תחילה, על בסיס ברית המשרתים. פעם יש ממשלה ללא ציבור הליכוד והכיפות הסרוגות, ופעם יש ממשלת 'ימין מלא-מלא' ללא הציבור הציוני ליברלי. הציבור שאינו מיוצג בכל ממשלה מרגיש בתוך חלום בלהות, סיוט של ממש. כפי שהציבור הליברלי הרגיש בארבע השנים האחרונות, ובצדק, כך ירגיש הציבור הלאומי והכיפות הסרוגות. זה רע מאוד. אם אפשר שכל הכוחות הציונים המרכזיים בישראל ישתתפו, זה עדיף מאוד. אם זה לא יתאפשר נתקדם בחלופה פחות טובה".
מעט לפני כן יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, שסיכם על הסכם קואליציוני עם איזנקוט, קרא לבנט - מבלי להזכירו בשמו - "לגלות אומץ ואחריות, ולהצטרף למאמץ להקמת הממשלה". גולן כתב כי הוא "קורא לכל השותפים להתעלות לגודל השעה. אין לנו זמן למשחקים פוליטיים, לאולטימטומים ולעוד סבב של התלבטויות. צריך להקים ממשלת שינוי. מהר. כבר בשבוע הבא".
במקביל, נפגש מנהיג הציבור הליטאי, הרב דוב לנדו, עם הח"כ החדש מיהדות התורה משה רוזנטל - שאמר לו: "השבוע הזה גורלי". הפגישה הזו אירעה יום לאחר פגישת הרב לנדו עם הרב משה הלל הירש, שמנהיג לצדו את הציבור החרדי-ליטאי.
"מה נשמע בבית המינים?", שאל הרב לנדו את ח"כ רוזנטל, כשהוא מתכוון לכנסת. זה ענה לו כי "השבוע הזה יותר גורלי, אם יהיו התקדמויות". לנדו שאל אם "מתייחסים אליך יפה? לא פוגעים? גם לפיד?", רוזנטל ענה: "מאוד מכבדים, גם לפיד, גם ערבים". על כך הגיב הרב לנדו, ברמיזה אולי לממשלה עם רע"מ: "הערבים ודאי טוב, על הערבים לא דיברתי". בתחילת השבוע ייפגשו ראשי יהדות התורה עם נציגם, עו"ד בועז בן ציון, לקראת המשא ומתן שבו יחלו עם איזנקוט.
פורסם לראשונה: 16:44, 27.11.26