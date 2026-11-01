הורים לפעוטות בגן "זמן איכות" ברעננה, הפגינו הערב (ראשון) מול בית יד לבנים בעיר, נגד הגננת ושלוש הסייעות החשודות בהתעללות בילדיהם. "מהרגע שהכול התפוצץ, מהטלפון הראשון מהמשטרה, עבר כמעט חודש, החודש הכי ארוך בעולם. חודש שבו יום יום אני מריצה אחורה בזכרוני, את כל הימים בהם הבת שלי הלכה לגן, איך היא חזרה? מה היא אמרה? מה היו הסימנים? מנסה לקבל רמזים", קראה דנה אוחיון שגב, אמא לילדה בגן, ש הודתה למי שהגיע לזעוק את זעקתם .

"זה לא נאום, זה הספד, הספד לאמון הבסיסי שיש לי בבני אדם, לאמון הבסיסי במערכת החינוך, במערכת אכיפת החוק אבל בעיקר לתמימות שלי ולמערכת היחסים שהייתה לי עם הנשים האלו שהפקרתי בידיהן בכל בוקר את היקר לי מכל".

הורי גן "זמן איכות" מפגינים ( צילום: עידו ארז )





גלריה הגננת והסייעות שוחררו למעצר בית. הפגנת הורי הפעוטות ( צילום: דנה קופל )

( צילום: דנה קופל )

( צילום: דנה קופל )

בחודש שעבר נעצרו שלוש הסייעות של הגן, האחיות תמר ויהודית רוזו ויעל גריידי בחשד להתעללות. מאוחר יותר במהלך החודש נעצרה גם הגננת סילבינה אשל. בעוד המשטרה ממשיכה לעבור על חומרי החקירה, הארבע שוחררו ממעצר בתנאים מגבילים , בהם איסור עיסוק עם חסרי ישע, הרחקה מהגן ואיסור יציאה מהארץ. כ-200 תושבי העיר הגיעו לתמוך בהורים, בהם גם ראש העיר חיים ברוידא, ענבר הוכברג, סגנית ראש העיר הממונה על התחום וחברי מועצה נוספים. המפגינים החזיקו בידיהם תמונות של ארבע החשודות.

אוחיון שגב תיארה את ההתמודדות של בתה: "דמיינו לכם פתאום לשמוע מהפעוטה שלכם משפטים כמו 'בגן החדש מותר לבכות', או כשעוברים עם האוטו ליד הגן והיא אומרת לי 'לא באים יותר לגן הזה, עשו פה כואב', או גרוע מזה - לוקחת תמונת מגנט שצולמה בגן ואומרת 'היה לי מפחיד בגן הזה'. כאילו פתאום כשהוצאה משם הבינה שכל מה שחוותה לא היה בסדר, לא היה לגיטימי.

"אבל אתם יודעים מה הכי קשה?", המשיכה. "ההבנה הזו שבעצם לעולם לא נדע מה עבר עליהם שם בשנים האלה, זה ישאר כמו חור שחור בלב שלנו. את הגלגל כבר לא נוכל להחזיר אחורה, אבל אנחנו חייבים שהדבר הזה לא יקרה יותר, חייבים שתהיה אכיפה, שמישהו יקח אחריות על הילדים האלה. שלעולם לא נצטרך לשמוע עוד על מקרים כאלו".

"לא נדע מה עבר עליהם" ( צילום: דנה קופל )

"היינו עיוורים" ( צילום: דנה קופל )

"כולי תקווה שניב לא תזכור מה היה" ( צילום: דנה קופל )

גיא, שבנו נכח בגן, היכה על חטא בדבריו וסיפר כי הוא, כמו הרבה הורים אחרים, האמינו לגננת. "היא סיפקה הסברים ללא הפסקה ואנחנו האמנו לה. אם יש מצלמות בגן, למה אי אפשר לדגום אותן ולראות מה קורה? היינו עיוורים. בשביל שלא נהיה עוד גן שנכנס לסטטיסטיקה, אנחנו דורשים מהמשטרה שלא תוריד את הרגל מהגז אפילו לשנייה, תמצא את כל הראיות שיש ברשותה ותגיש יחד עם הפרקליטות כתב אישום חריף ביותר, מפלצות שכאלו לא צריכות להסתובב בינינו". בסוף נאומו פנה גיא לעיריית רעננה: "אם אתם לא יכולים לשמור על הגנים, תסגרו אותם".

מאיה ליכט, אמא לבת בגן, אמרה במהלך ההפגנה כי היא כואבת על בתה התינוקת שנכנסה לגן בגיל חצי שנה. "האמנו שזה הגן הכי טוב ברעננה, קיבלנו המלצות, אנשים פגשו אותי ברחוב ואמרו לי 'מאיה זכית'. האמנו שהיא במקום בטוח. בפועל, בזמן שחשבנו שהיא במקום הכי בטוח שיש התעללו בה. כשהטלפון הגיע, הלכנו למשטרה ומה שראינו שם יותר גרוע מכל מה שדמיינתי. לא האמנתי שאפשר לפגוע בתינוקת בת שנה, אני באמת אומרת תודה שהיא בחיים".

"מפלצות". שלוש הסייעות והגננת החשודות. משמאל לימין: יעל גריידי, יהודית רזו, סילבינה אשל, תמר רוזו

ליכט הוסיפה כי ישנן שאלות שלצערה ישארו פתוחות. "זה לא יעזוב אותנו בחיים, כמו באיזו תדירות זה קרה ומתי, ולצערי לא נדע לעולם. אני יודעת שכולם אומרים שלא צריכים להיות לנו רגשות אשם, אבל כולי תקווה שרק לי ולעידן יהיו את הצלקות האלו ושניב שלא תזכור מה היה. אנחנו עומדים כאן בשביל שאף אמא אחרת לא תצטרך לראות את מה שאנחנו ראינו".

רם דדו, אבא של איתי ומאי שהיו בגן, סיפר: "היינו משאירים אותם שם בלי פחד ובלי חשש כל בוקר. היום כל מה שאני רוצה זה לחזור לאחד הבקרים האלו ולשאול אותם 'טוב לכם? אתם באמת בטוחים?'. המחשבה שיכול להיות שפגעו בהם מבלי שנדע".