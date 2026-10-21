בית משפט השלום בפתח תקווה שחרר הערב ממעצר בית את האחיות יניס תמר רוזו ויהודית קרולינה רוזו, ששימשו כסייעות בפעוטון "זמן איכות" ברעננה. מעצר הבית של הסייעת השלישית שנעצרה, יעל גריידי, הוארך בשבוע בהסכמה - מאחר שהחליפה את עורך דינה שצריך ללמוד את התיק. אמש שוחררה הגננת של הגן סילביניה אשל ממעצר בית, ושתי הסייעות ששוחררו היום שוחררו באותם תנאים כמוה: "איסור עיסוק עם חסרי ישע, אי יצירת קשר והרחקה מהגן ועיכוב יציאה".
השלוש נעצרו ב-5 באוקטובר, בחשד להתעללות ואלימות כלפי פעוטות, לאחר שעל פי החשד הן תועדו מרימות ילדים בכוח, מטיחות אותם לרצפה, מושכות באוזניהם ואף משליכות לעברם חפצים. החקירה נפתחה בתחנת כפר סבא לאחר שפעוט כבן 11 חודשים הובא לקבלת טיפול רפואי בבית החולים מאיר בעיר, כשהוא סובל מחבלה באוזנו. בעקבות הדיווח פתחו חוקרי התחנה בחקירה סמויה בחשד לפגיעה בפעוטות בגן.
עו"ד גראו גלבוע המייצגת את ההורים אמרה ל-ynet: "צר לי מאוד שבית המשפט שחרר את החשודות ממעצר בית, על אף חומר הראיות שנאסף עד כה על ידי היחידה החוקרת שביקשה את הארכת התנאים בעשרה ימים לצורך מיצוי החקירה. מדובר במעשים חמורים וחשש לשיבוש וכולי תקווה שהמשטרה תגיש ערעור על ההחלטה".
הדיון בהארכת המעצר השלישית של שלוש הסייעות נערך בשעות הערב בבית הדין השלום בפתח תקווה, אצל השופט דן באומן, זאת לאחר ששעות קודם לכן הוא היה אמור להתקיים בבית משפט השלום בעיר. השופט, דן באומן, ראה כיצד הורי הגן, שכזכור צעקו לעבר הסייעות בדיון הקודם, הגיעו שוב לבית המשפט - והחליט להעביר את הדיון לבית משפט אחר ולקיימו בדלתיים סגורות.
כאמור מחוץ לבית משפט השלום הפגינו ההורים שאמרו בין היתר: "אנחנו נרדוף אותן על מה שהן עשו לילדים שלנו". לאור העובדה שהשופט סגר את דלתות הדיון, החליטו ההורים להגיע לבית בו מעבירות הסייעות את מעצר הבית שלהן ברעננה ולהפגין נגדן. במשך כשעתיים עמדו ההורים מחוץ לבניין בו מתגוררות הסייעות ותחילה חששו לצאת לדיון. רק לאחר שההורים הבטיחו לעורכת דינם שלא ימנעו את הגעת הסייעות לרכבן נערך הדיון.
חלק מההורים כבר נחשפו לסרטונים של ההתעללות בילדיהם כאשר זומנו לתחנת המשטרה בכפר סבא. הם מנועים מלספר מה בדיוק ראו, אך טוענים שמדובר באלימות קשה שחצתה את כל שכבות הגיל של הגן, כאשר הצעירים ביותר שחוו אלימות היו פעוטות בני חצי שנה.
עידן, הורה בגן אמר הערב ל-ynet: "מדובר בגן שהתנהל ככת סדיסטית, אני אחד האבות שכבר ראה סרטון של הבת שלי ואני אומר תודה שהיא בחיים. מצער אותנו שהיום העדיפו להגן על החשודות ולא על הקורבנות ואני מקווה שבמשפט עצמו ידאגו יותר לקורבנות. יש מגיפה במדינה שכל שבוע אנחנו מגלים עוד גן שבו הייתה התעללות בתינוקות וזה מדהים אותי שבעוד כמה ימים יש בחירות ואף חבר כנסת ואף מפלגה לא מתייחסים למגיפה שסוקרת במדינה שלנו. אותנו ההורים זה הרבה יותר מעניין מאיראן. אני מפציר בכל ההורים לשים מכשירי הקלטה על הילדים שהם שולחים".
במהלך שהותם מחוץ לבית של הסייעות, דיברו ההורים עם שכנים שלהן וניסו להסביר להם את חומרת המקרה ולהציב בפניהם את העובדה שהם גרים בסמוך לחשודות באירוע. אם נוספת בגן אמרה, כי מה שחשוב להורים זה שיעשה צדק. "באנו לפה בשביל לספר לשכנים שהן מפלצות שפגעו בילדינו בצורה כל כך קשה. אלו לא נשים שצריכות להיות כאן אלא בכלא".