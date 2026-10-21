הדיון בהארכת המעצר השלישית של שלוש הסייעות נערך בשעות הערב בבית הדין השלום בפתח תקווה, אצל השופט דן באומן, זאת לאחר ששעות קודם לכן הוא היה אמור להתקיים בבית משפט השלום בעיר. השופט, דן באומן, ראה כיצד הורי הגן,

שכזכור צעקו לעבר הסייעות בדיון הקודם