שרה מימוני, שורדת הכת החרדית-קיצונית ביבנאל, שלדבריה אולצה להתחתן בגיל 15, נחקרה הבוקר (חמישי) בחשד שארגנה לבתה חתונה כשהייתה בת 16. מימוני היא אחת מ-16 החשודים שנעצרו בפשיטת המשטרה בכמה יעדים - והיא זו שחשפה את זהותה.
"הכול האשמות שווא שלא היו ולא נבראו. אף ילד שלי מעולם לא נישא כקטין. מי שהגיע להעיד נגדי הם ראשי הכת שמחתנים את ילדיהם כקטינים", טענה מימוני. "המשטרה מנסה להשתיק אותי כי אני חושפת את הכישלון הענק שלהם. כל המטרה של המשטרה זה לשבור אותי ואת הרוח שלי. זה לא ילך להם. אמרתי לחוקרים: אם אתם חושבים שאתם תשברו אותי, אני אמשיך בדרך שלי. אם לא תעשו את העבודה שלכם אני אמשיך לצאת בכל כלי תקשורת אפשרי עד שהתופעה המזוויעה תיפסק".
מימוני חשפה בעבר את סיפורה בדיון שקיימה הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בעקבות הפרסומים על חתונות נערים ונערות ביבנאל. היא סיפרה כאמור כי אולצה להתחתן כבר בגיל 15, ובגיל 16 הפכה לראשונה לאמא. בדיון אחר, בחודש יולי האחרון, היא מתחה ביקורת על המשטרה: "המשטרה פחדה לגעת בראש הנחש, בשביל הרישומים ובשביל הכותרות בתקשורת עצרתם אנשים חפים מפשע, אנשים טובים והגונים", אמרה אז.
מהמשטרה נמסר הבוקר כי "משטרת מחוז צפון מנהלת מאבק מתמשך נגד תופעת נישואי קטינים המתבצעת לכאורה ובניגוד לחוק בתוך קהילה קטנה וסגורה, שעיקר פעילותה מתקיים במושבה יבניאל שבגליל התחתון. לאחר שלפני כמה שבועות עוכבו לחקירה יותר מ-20 חשודים במעורבות בנישואי קטינים ביישוב, הבוקר פשטו עשרות שוטרים מהמחוז הצפוני פעם נוספת על מספר יעדים ביבנאל - ועיכבו לחקירה עד כה 16 קטינים ובגירים".
לנוכח ההסתרות בכת, לא ברור למשטרה אם מימוני חיתנה בסופו של דבר את בתה - או שהחתונה לא יצאה לבסוף אל הפועל. עם זאת, המשטרה טוענת כי ברשותה ראיות שמעידות לכאורה על ארגון חתונה כזו.