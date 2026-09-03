"הכול האשמות שווא שלא היו ולא נבראו. אף ילד שלי מעולם לא נישא כקטין. מי שהגיע להעיד נגדי הם ראשי הכת שמחתנים את ילדיהם כקטינים", טענה מימוני. "המשטרה מנסה להשתיק אותי כי אני חושפת את הכישלון הענק שלהם. כל המטרה של המשטרה זה לשבור אותי ואת הרוח שלי. זה לא ילך להם. אמרתי לחוקרים: אם אתם חושבים שאתם תשברו אותי, אני אמשיך בדרך שלי. אם לא תעשו את העבודה שלכם אני אמשיך לצאת בכל כלי תקשורת אפשרי עד שהתופעה המזוויעה תיפסק".