לגוש השינוי לא יספיק שיתוף הפעולה של מפלגת יהדות התורה שלה שבעה מנדטים בכנסת החדשה, והוא זקוק גם לששת המנדטים של ש"ס. על פי ליברמן, שלא שולל את החרדים בתנאים שנוצרו - ממשלת השינוי עם 13 מנדטים של חרדים כבלוק, מהווים 61 מנדטים שאיתם אפשר מבחינתו לצאת לדרך.

לגוש השינוי לא יספיק שיתוף הפעולה של מפלגת יהדות התורה שלה שבעה מנדטים בכנסת החדשה, והוא זקוק גם לששת המנדטים של ש"ס. על פי ליברמן, שלא שולל את החרדים בתנאים שנוצרו - ממשלת השינוי עם 13 מנדטים של חרדים כבלוק, מהווים 61 מנדטים שאיתם אפשר מבחינתו לצאת לדרך.

לגוש השינוי לא יספיק שיתוף הפעולה של מפלגת יהדות התורה שלה שבעה מנדטים בכנסת החדשה, והוא זקוק גם לששת המנדטים של ש"ס. על פי ליברמן, שלא שולל את החרדים בתנאים שנוצרו - ממשלת השינוי עם 13 מנדטים של חרדים כבלוק, מהווים 61 מנדטים שאיתם אפשר מבחינתו לצאת לדרך.