גוש השינוי עוד לא קיבל את המנדט להרכיב ממשלה ויו"ר ישר! גדי איזנקוט הבטיח בכל הזדמנות שיעשה הכל כדי לממש אותו, אלא שמאחורי הקלעים כבר מתקבעות עובדות בשטח. לפחות מחצית מגוש השינוי ובראשם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, אמר למעשה לאיזנקוט כי תוכנית החירום שלו לממשלת 48 מנדטים, לא מקובלת, ולא תצא לפועל.
התדרוך שקיים ליברמן השבוע, מסמן כיוון ברור - וטו מוחלט על ממשלת 48 מנדטים בהימנעות של המפלגות הערביות ואופציה אחת ויחידה אפשרית: ממשלת 61 עם החרדים כבלוק שלם. היום אמר ליברמן כי אין ברירה אלא "להתגמש ולהתפשר" בשורת נושאים כדי להקים ממשלה - גם בנושא חוק הגיוס.
לגוש השינוי לא יספיק שיתוף הפעולה של מפלגת יהדות התורה שלה שבעה מנדטים בכנסת החדשה, והוא זקוק גם לששת המנדטים של ש"ס. על פי ליברמן, שלא שולל את החרדים בתנאים שנוצרו - ממשלת השינוי עם 13 מנדטים של חרדים כבלוק, מהווים 61 מנדטים שאיתם אפשר מבחינתו לצאת לדרך.
בגוש השינוי טענו אמנם שהמשימה הזאת היא קשה ובלתי אפשרית - אחרים מעודדים מהעובדה שיהדות התורה, חרף לחצים קשים, לא המליצה על אף אחד אצל נשיא המדינה, דבר שלדעתם ניתן לראות בו סימן מעודד. ליברמן אמנם מפר את אחת מהבטחות הבחירות שלו אבל עשוי להכשיר את דעת הקהל הלאה, ואולי גם להצליח איפה שאיזנקוט ייכשל. על הקווים עוד שחקן - נפתלי בנט, שעוד לא פרסם פומבית את עמדותיו בנוגע לסוגיות שעל הפרק. ההערכה היא שגם הוא, כמו ליברמן, לא ייתן ידו לממשלה שמסתמכת באיזשהו אופן על המפלגות הערביות. עם זאת, אין זה אומר שצריך לפרש את השתיקה של בנט כהסכמה לכל מהלך שמישהו אחר מציג - אלא כאסטרטגיה מתוחכמת מבחינתו לשלב הזה של המשא ומתן.
כך הולכות ומצטמצמות בימים האחרונים האפשרויות של גוש השינוי, ועוד יותר מכך האפשרויות של איזנקוט להרכיב ממשלה. אם רוצים את כל גוש השינוי בפנים - יש רק אפשרות אחת: גוש אחד עם כל החרדים או בחירות חדשות. בשיחות סגורות שניהל איזנקוט בימים האחרונים הוא הבטיח שלא למרוח את הזמן עם תקופת המנדט. "יצליח יצליח, לא יצליח, נחזיר את המנדט", אמר לבני שיחו. אלא שמאחורי הקלעים יש עוד מהלכים שנרקמים, לא לכולם סיכוי גדול להצליח, אבל התקופה הקרובה תהיה רוויה בניסיונות עיקשים.
לכל שחקני הגוש ברור שבחירות נוספות היא אופציה רעה בעיקר עבור הגוש שרשם מימוש גדול של פוטנציאל ההצבעה. בחדרים הסגורים גם מעלים חשש ממשי לפיו הניסיון של הליכוד לקעקע את תוצאות הבחירות הוא רק התחלה ומערכת בחירות נוספת תסלים את הטלת הדופי בתוצאות הבחירות ותערער את האמון הציבורי בהן - אירוע ממנו מנסים להימנע בגוש השינוי. המפתח, כמו שקרה לא פעם בשנים האחרונות, מצוי אצל החרדים. אבל הדרך עוד ארוכה וההתפתחויות הפוליטיות עוד לפנינו.
בצד השני של המערכת הפוליטית, התרחישים וההתפתחויות סביב ליברמן והחרדים מכניסות את לשכת נתניהו למתח גבוה. בסביבת ראש הממשלה משוכנעים שלמרות שהדרך עוד ארוכה, החרדים נמצאים במצב שבו הם בשלים לעשות מהלך פוליטי חריג. יהדות התורה, סבורים בלשכת נתניהו, בשלה יותר מש"ס - אבל גם אריה דרעי הוא בגדר סימן שאלה.
בשל כך, ולמרות שסירב תחילה, נתניהו מחזיר לשולחן את אופציית ממשלת האחדות עם איזנקוט - וצפוי להריץ חזק את התרחיש הזה, שתחילה לא היה מועדף מבחינתו.