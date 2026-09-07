לפי התוצאות הכמעט-סופיות שהתפרסמו לפנות בוקר, ה-AfD יותר מהכפילה את כוחה בסקסוניה-אנהלט וגרפה 43.8% מהקולות במדינה ששוכנת במזרח גרמניה ושבה אוכלוסיה קטנה יחסית של 2.1 מיליון איש. ההישג הזה יעניק לה 39 מושבים בפרלמנט המקומי שמונה 83 בסך הכול – מעט פחות מה-42 שהיו נדרשים לה על מנת להשיג רוב מוחלט ולהקים ממשלה בלי קואליציה עם מפלגות אחרות. ה-CDU של הקנצלר מרץ, ששלטה בממשלה המקומית של סקסוניה-אנהלט במשך 24 שנה, ספגה שם מכה אדירה וכוחה נחתך בחצי: היא גרפה רק 17.2% מהקולות, ותקבל 15 מושבים. הסוציאל-דמוקרטים מהשמאל-מרכז קיבלו 9.3%, הירוקים 8.9% ו"מפלגת השמאל" מהשמאל העמוק גרפה 8.6%. מפלגה נוספת מהשמאל הקיצוני, BSW של

זארה וגנקנכט