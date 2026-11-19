פגישת בנט-נתניהו, שנמשכה כאמור כשעתיים וחצי, תפסה אתמול את גוש השינוי בהפתעה. בנט לא טרח לעדכן את חבריו, ובגוש יש מי שתיאר זאת כ

"פיגוע אסטרטגי"

. גורמים אחרים תהו על מהלכיו של בנט ו

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