אחרי שיו"ר ביחד נפתלי בנט נועד אתמול (רביעי) במשך שעתיים וחצי עם בנימין נתניהו, גם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן יקבל תדרוך ביטחוני מהמזכיר הצבאי של ראש הממשלה, אלוף גיא מרקיזנו.
כיו"ר ועדת חוץ וביטחון, שיגר ליברמן מכתב לנתניהו ודרש עדכון ביטחוני מהמזכיר הצבאי, ושיגיע אליו. מרקיזנו צפוי להגיע הערב ללשכת ליברמן, לעדכון על איראן ונושאים ביטחוניים נוספים.
גם יו"ר ישר! גדי איזנקוט נפגש בשבוע שעבר עם נתניהו ומזכירו הצבאי לתדרוך ביטחוני. איזנקוט דרש אז את התדרוך משום שעליו הוטל המנדט להקים ממשלה הבא, ובהינתן העובדה שבעקבות השבעת הכנסת החדשה אין יו"ר אופוזיציה, אך בנט וליברמן לא נושאים בתפקיד רשמי.
פגישת בנט-נתניהו, שנמשכה כאמור כשעתיים וחצי, תפסה אתמול את גוש השינוי בהפתעה. בנט לא טרח לעדכן את חבריו, ובגוש יש מי שתיאר זאת כ"פיגוע אסטרטגי". גורמים אחרים תהו על מהלכיו של בנט והעריכו כי שיקוליו נעים בין הרצון למצות את אפשרות האחדות - או להכשיר את הקרקע בדרך לבחירות נוספות, שאליהן אולי יגיע יו"ר ביחד מעמדה משופרת.
בנט אמנם כבר אותת לשותפיו בגוש השינוי בימים האחרונים כי הוא חושב שצריך למצות את אופציית הקמת ממשלת האחדות, לפני בחינת תרחישים נוספים, אך ליברמן נשמע אחרת לגמרי. בישיבת סיעה שקיים לפני שלושה ימים אמר כי הוא לא מאמין במגעים עם הליכוד לממשלת אחדות - שאותה כינה "מלכודת" - והוסיף כי בעיניו, "נתניהו חייב לרדת מהבמה".
בהמשך להתפוצצות פרשת "המידע המפליל" שהגיע מלשכת ראש הממשלה, והביא למעצרם של פעילי רע"מ בלילה שלפני הבחירות, ליברמן, כיו"ר ועדת חוץ וביטחון, הודיע כבר כי יזמן את ראשי ארגוני הביטחון לצורך דיונים על ההתפתחויות מול איראן והזהיר כי "ממשלת מעבר אינה רשאית לקבל החלטות העלולות לגרור את ישראל למלחמה ללא פיקוח פרלמנטרי, וללא הסכמה מלאה של כל גורמי הביטחון. אני מדגיש - כל גורמי הביטחון".
משמינויו הושלם, ליברמן חשוף לחומרים מודיעיניים חסויים, אך עשוי לקבל תדריך ביטחוני מקיף יותר מהחומר הגולמי שנמצא בידי ועדת חוץ וביטחון, שאמונה על פיקוח השירותים החשאיים ומדיניות החוץ והביטחון ומאשרת החלטות ביטחוניות של הממשלה וגיוס חיילי מילואים.