גורמים בגוש איזנקוט תקפו בצהריים (רביעי) את יו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט, ש נועד ל"תדרוך ביטחוני" עם ראש הממשלה בנימין נתניהו במשך כבר יותר משעתיים. לפי הגורמים, "הפגישה הזו היא פיגוע אסטרטגי". בנט לא עדכן את גדי איזנקוט על הפגישה מראש, והוא הראשון מבין מפלגות הגוש שנועד עם נתניהו מאז פגישת העדכון הביטחוני של ראש הממשלה עם יו"ר ישר! בשבוע שעבר.

"נתניהו מנסה לפורר את גוש השינוי באמצעות בנט", טען בכיר בגוש השינוי בשיחה עם ynet. לפגישה הוזמנו גם ראש המל"ל המקורב לנתניהו שמואל בן עזרא ומזכירו הצבאי של ראש הממשלה, האלוף גיא מרקיזנו.

בנט נכנס ללשכת נתניהו, היום ( צילום: שלום שטיין )





גלריה איזנקוט לא עודכן, ובנט ונתניהו נפגשים לפגישה ארוכה במיוחד. "פיגוע אסטרטגי" ( צילום: קמפיין מפלגת ביחד, שלו שלום, shutterstock )

הפגישה בין ראש הממשלה ליו"ר ביחד חריגה במיוחד, לנוכח מערכת היחסים הבעייתית בין השניים בשנים האחרונות. למעשה, הפעם האחרונה שבה הם נפגשו הייתה ב פגישת החפיפה הקצרצרה ביניהם לאחר שבנט הושבע לראש הממשלה במקום נתניהו, עם השבעת ממשלת השינוי. מאז חלפו חמש שנים וחצי, והשניים היו בנתק מוחלט. ראש הממשלה אף סירב להגיע לפגישות העדכון הביטחוני הקבועות אצל ראש הממשלה דאז בנט, עת היה נתניהו ראש האופוזיציה.

לאורך רוב מערכת הבחירות בנט סירב להתייחס באופן חד משמעי לאפשרות שיישב תחת נתניהו כראש ממשלה וטען כי הוא לא יכול להמשיך בתפקידו לנוכח אירועי השנים האחרונות - ובראש ובראשונה בשל אחריותו כראש ממשלה בזמן טבח 7 באוקטובר.

עם זאת, דווקא ימים אחדים לפני 27 באוקטובר, במוצאי השבת שלפי הבחירות, נשאל בריאיון בערוץ 13 על האפשרות שנתניהו ינסה להקים יחד איתו ממשלה ויתקשר אליו אחרי הבחירות. על כך השיב בנחרצות: "אני לא עונה לו לטלפון. תתחילו להבין, הוא חייב ללכת הביתה". מאז הבחירות, ואולי לנוכח התוצאות, בנט שמר על שתיקה באופן יחסי ושמר על הקלפים קרוב לחזה.

המסר של בנט: למצות את אופציית ממשלת האחדות ( צילום: אלכס קולומויסקי )

בימים האחרונים הוא העביר מסרים לחבריו לגוש איזנקוט, שלפיהם יש למצות את אופציית ממשלת האחדות, לפני שבוחנים אפשרויות נוספות להקמת ממשלה. משמעות ההשתתפות של האלוף מרקיזנו בפגישה היא שלפחות לפי הפרוטוקול, מהרגע שהקצין הבכיר נכנס לחדר, השיחה לא אמורה לעסוק בנושאים פוליטיים.

רק אתמול נפגשו איזנקוט ובנט , שבהודעה מטעמו עדכן על פגישות מתוכננות גם עם אביגדור ליברמן ויאיר גולן. במקביל לפגישה בינו לבין נתניהו שנערכת כעת, איזנקוט וח"כ יאיר לפיד, מספר 2 של בנט, תועדו מסתודדים בכנסת. זמן קצר לפני אותה פגישה, ראש הממשלה בנימין נתניהו תועד על ידי צלם ynet אלכס קולומויסקי משוחח בטלפון עם עו"ד מיכאל ראבילו, שליח הליכוד לשיחות על הקמת ממשלת האחדות מול נציגיו של גדי איזנקוט.

העימות אחרי השבעת הכנסת: "ככה לא בונים אחדות"

רק לפני שמונה ימים, לאחר השבעת הכנסת ה-26, ניצל ראש הממשלה את המעמד הממלכתי לצילום ראשי המפלגות באולם שאגאל במשכן הכנסת, לצד נשיא המדינה יצחק הרצוג, לנאום פוליטי שבו תקף את המפלגות הערביות - ומי שהתפרץ לדבריו אז היה בנט.

העימות הפומבי, רק לפני שבוע ( צילום: ערוץ הכנסת )





יו"ר ביחד קטע את דברי נתניהו אחרי שזה טען כי "חייבים לחקור עד תום את השפעת הגורמים הזרים על תוצאות הבחירות". "מה עם היועצים הקטארים שלך? מה עם חקירת 7 באוקטובר?", אמר לו בנט.

בתגובה, יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר צעק לעבר בנט: "אתה רוצה לשבת עם המשותפת ואתה מדבר?". גם רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו התערבה בוויכוח וקראה לעבר בנט. לאחר אותו עימות סוער התבטא בנט נגד ראש הממשלה ואמר כי "ככה לא בונים אחדות".

בגוש השינוי טוענים: זו הצעת הליכוד ה"הזויה" לאחדות

מוקדם יותר היום נחשף ב-ynet כי גורמים בגוש השינוי טענו שנציגי הליכוד הציבו תנאים שיקשו מאוד על הקמת ממשלת אחדות, בשיחות שהתנהלו בין הצדדים. לפי אותם תנאים, ראש הממשלה ב"אחדות" יהיה נתניהו לארבע שנים, ללא רוטציה; לא תקום ועדת חקירה ממלכתית לחקר טבח 7 באוקטובר; חוק הפטור מגיוס לחרדים יהיה לפי המתווה שקידם בכנסת הקודמת ח"כ בועז ביסמוט, ובהסכמת המפלגות החרדיות והשר איתמר בן גביר יהיה חבר בממשלה.

בליכוד גם הבהירו במהלך השיחות שלא יאפשרו פגיעה או שינוי בחוקי המהפכה המשפטית שעברו בכנסת הקודמת, בדגש על החוק להחלשת הייעוץ המשפטי לממשלה והחוק להשתלטות הפוליטית על הוועדה לבחירת שופטים - שהחוק לביטולם אושר היום במליאת הכנסת.

גורם בליכוד המעורה במו"מ עם איזנקוט הכחיש חלק מרשימת התנאים שבליכוד הציגו כביכול לנציגי ישר! וטען כי בפגישה הראשונה בתחילת השבוע לא ירדו לפרטים בנושאים רבים, כמו חוק הפטור מגיוס והקמת ועדת חקירה ממלכתית. לדברי אותו גורם, מדובר במו"מ ראשוני שבו דיברו הצדדים באופן כללי על הקמת ממשלת אחדות, אולם בליכוד אישרו את הדרישה שנתניהו יכהן כראש הממשלה בממשלה שכזו. "רוב הציבור בישראל בחר בנתניהו ולכן הוא צריך להיות ראש הממשלה בהקמת ממשלת אחדות", אמרו נציגי הליכוד לנציגי איזנקוט בפגישה. עם זאת, הוא ציין כי סוגיית הרוטציה כלל לא עלתה בשיחות.