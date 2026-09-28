אבי פזנר, לשעבר שגריר ישראל באיטליה ובצרפת ויו"ר קרן היסוד, ששימש גם כיועץ התקשורת של ראש הממשלה לשעבר יצחק שמיר, הזהיר הבוקר (שני) בהודעה בקבוצה פנימית של ותיקי משרד החוץ, שפרטיה הגיעו לידי ynet, כי אם לא יחול שינוי בממשלה או במדיניותה, ישראל תיכנס לבידוד מדיני שעלול להזכיר את זה שאליו נכנסה דרום אפריקה בסוף שנות ה-80 בעקבות משטר האפרטהייד הגזעני שהונהג שם.
פזנר כתב בקבוצה הפנימית כך: "רובנו היינו עדים לתהליך שעבר על דרום אפריקה כאשר באמצע שנות ה-80 של המאה שעברה הוטלו עליה סנקציות כלכליות ומדיניות שהביאו לקריסת משטר האפרטהייד בתחילת שנות ה-90. כרגע, פרט למקרים בודדים כמו בהולנד, לא מפעילים את הסנקציות, ואלה מופנות כרגע רק ליו"ש. אבל אם הקואליציה הנוכחית תזכה בבחירות ,אין לי ספק שישראל תיכנס למצב שלא היינו בו אף פעם מבחינת סנקציות וחרמות, שיתרחבו מהשטחים לכל המדינה".
ההודעה של פזנר נשלחה על רקע סערת הדיווחים על בדיקות מכס של כבודת נוסעים שהגיעו להולנד בטיסות מישראל. משרד החוץ פרסם הלילה אזהרה לישראלים המתכננים לטוס להולנד, בעקבות הדיווחים הללו. במשרד הזהירו כי נוסעים עלולים להיתקל ב"בדיקות כבודה ארוכות ופוגעניות", על רקע כניסתו לתוקף של הצו ההולנדי האוסר הכנסת טובין שמקורם ביהודה ושומרון, במזרח ירושלים וברמת הגולן. לפי משרד החוץ, הפרת הצו היא עבירה פלילית שעלולה להוביל לקנסות ואף למאסר.
נחום ברנע ציין הבוקר בטור שלו כי שורה של מדינות במערב אירופה, שבעבר נחשבו לגדולות בידידות ישראל, נערכות להטיל סנקציות כבדות על ישראל. "לא במקרה, המהלכים האלה לא הושלמו", כתב. "הן יחזיקו את הנשק טעון ונצור עד ה-27 באוקטובר, ואז, אם נתניהו יקים ממשלה, הן יתחילו לבצע".
בתוך כך, המפקח על הבנקים לשעבר, יאיר אבידן, אמר הבוקר ל-ynet כי "קיימת אי ודאות לגבי היקף הסנקציות והתפשטותן. בתרחיש קיצוני, שעלול להפוך לתרחיש תוכנית עבודה, הסנקציות תכלולנה הפסקת פעילות בנקאות עם בנקים מובילים באירופה". דבריו נאמרו בעקבות הדיונים במדינות אחדות, בעיקר באירופה, להטיל סנקציות על חברות ישראליות ואף על המערכת הבנקאית והפיננסית בישראל, בשל אירועים אלימים ביהודה ושומרון, ועל רקע הקיפאון ברצועת עזה.