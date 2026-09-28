, הזהיר הבוקר (שני) בהודעה בקבוצה פנימית של ותיקי משרד החוץ, שפרטיה הגיעו לידי ynet, כי אם לא יחול שינוי בממשלה או במדיניותה, ישראל תיכנס לבידוד מדיני שעלול להזכיר את זה שאליו נכנסה

, הזהיר הבוקר (שני) בהודעה בקבוצה פנימית של ותיקי משרד החוץ, שפרטיה הגיעו לידי ynet, כי אם לא יחול שינוי בממשלה או במדיניותה, ישראל תיכנס לבידוד מדיני שעלול להזכיר את זה שאליו נכנסה