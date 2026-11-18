בישראל נערכים בכוננות שיא לקראת האפשרות של חידוש הלחימה מול איראן, וממתינים להכרעתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לפי גורמים המעורים בפרטים, טראמפ נתון בימים אלו ללחצים כבדים, ובסביבתו גישות סותרות באשר לדרך הפעולה הרצויה. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM), אדמירל בראד קופר, מקיים בישראל ביקור שנחשב קריטי לאפשרות של חידוש הלחימה, ובנימין נתניהו - שמכהן כעת כראש ממשלת מעבר - יקיים היום דיון ביטחוני בנושא איראן.
בצמרת המדינית והביטחונית מבהירים כי אף שלישראל קיימת יכולת ואפשרות לצאת לפעולה עצמאית, האפשרות המועדפת – הן על ראש הממשלה בנימין נתניהו והן על הרמטכ"ל – היא פעולה משותפת ומתואמת עם ארצות הברית. גורמים המעורים בנושא מציינים כי ראש המוסד, רומן גופמן, דוחף בעוצמה לחידוש המלחמה נוכח ההתעצמות האיראנית, ולעומתו יש גורמים הסבורים כי אין דחיפות מיידית לכך.
היום נועד בקריה הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר,עם מפקד , ערכו בנוסף גם הערכת מצב משותפת ומערכתית - ובמקביל התקיימה גם פגישה משולשת, שבה נכח גופמן. בשבוע שעבר קידם גופמן קידם תקיפות משותפות של ארצות הברית וישראל נגד איראן, בפגישות שקיים עם גורמים אמריקניים. כך אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס שני אנשים שעודכנו בפרטי הביקור. זו מפת הכוחות האמריקניים במזרח התיכון:
גופמן נפגש בוושינגטון עם בכירים בממשל טראמפ, ובהם ראש ה-CIA ג'ון רטקליף. לדברי אותם גורמים, הוא הציג לבכירים סקירה של המודיעין הישראלי בנוגע לאיראן. מוושינגטון המשיך גופמן למיאמי, ונועד שם עם שליחו המיוחד של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, סטיב וויטקוף, שמוביל עם גורמים נוספים את המאמצים הדיפלומטיים האמריקניים מול איראן.
במקביל לאותו ביקור, שהתקיים לאחר שטראמפ אמר בעקבות פגישה עם ראש ממשלת קטאר כי הוא משהה את התקיפות נגד איראן, שוחחו מנהיגי מדינות המפרץ עם נשיא ארצות הברית וביקשו ממנו שלא לתקוף את טהרן - מחשש שהרפובליקה האיסלאמית תממש את איומיה ותתקוף מדינות ערביות במפרץ כנקמה.
נכון לעכשיו, חלון הזמנים לפעולה מול איראן אינו מוגדר, ותלוי לחלוטין בהחלטתו של טראמפ. ההערכות הן כי החלטה או פעולה עשויות להתרחש לאחר שובו של הנשיא האמריקני לארצות הברית בתום הפסגה בסין, אם כי אין ודאות שהדבר יקרה באופן מיידי, ויש המעריכים שלא תירשם התפתחות לפני סוף השבוע הקרוב.
במקביל להמתנה להכרעה המדינית, מדגישים בישראל כי המדינה נמצאת ברמת המוכנות הגבוהה ביותר האפשרית. בכירים במערכת הביטחון מעריכים כי אם תפרוץ מלחמה, אופיה לא יהיה שונה מהסבבים הקודמים. בעוד שבתחילת העימות החזיקה איראן בכ-3,000 טילים בליסטיים, כיום עומד המלאי שברשותה על 1,500 עד 2,000 טילים – נתון שלדברי הבכירים אינו צפוי לשנות מהותית את ההיערכות בעורף הישראלי.
שאלת חיזבאללה
לדבריהם, העורף ומערכות ההגנה כבר התנסו בכל סגנונות הירי האיראניים – הן במטחים מרוכזים וגדולים שנועדו להגדיל את סיכויי הפגיעה, והן במטחים קטנים ומתמשכים שנועדו לשמר לאיראן אורך נשימה. באשר לאפשרות של הרחבת המערכה מצד ישראל, מציינים הגורמים כי האופציה להרחבת בנק המטרות, כך שיכלול גם מטרות תשתית, תמיד מונחת על השולחן, אך טרם התקבלו החלטות קונקרטיות בנושא.
בתוך כך, במערכת הביטחון קיימת מחלוקת באשר לשאלה אם חיזבאללה יצטרף ללחימה במקרה של הסלמה. חלק מהגורמים סבורים כי קיים סיכוי גבוה שארגון הטרור יבצע ירי לעבר ישראל, בעוד שאחרים מעריכים כי חיזבאללה ניצב כיום מול אופוזיציה פנימית חסרת תקדים בלבנון – מציאות שתחייב אותו לנהוג ביתר זהירות ולהימנע מצעדים פזיזים.
מי שמחפש אינדיקציות שחידוש המלחמה עם איראן מתקרב יכול למצוא אותם בביקורו של מפקד סנטקום קופר ובפגישותיו עם הרמטכ"ל. אם להשוות לעבר, זה הביקור הכי חשוב בתיאום הרגיש והאינטימי בין צה"ל לצבא האמריקני. התכנונים האלה לא מעידים שזה יקרה, אבל בלי זה אי אפשר לחדש את המלחמה. הצבא האמריקני נמצא בכוננות שיא עם שלוש נושאות מטוסים באזור, לצד עשרות מטוסי תדלוק, ביון ומפציצים. לא פחות מ-53 אלף חיילים אמריקנים נמצאים במזרח התיכון. מחסני הנשק מלאים. מאגרי המיירטים מלאים. מאגרי הטילים, הרחפנים. הכול דרוך לאפשרות של פעולה.
הכול תלוי בטראמפ
אבל כאמור, הכול תלוי בטראמפ. גורם בבית הלבן אמר כי טראמפ סבור שמסע הלחץ הכלכלי שמפעילה וושינגטון על איראן הוא כה "הרסני", עד שאין צורך ב"מבצעי לחימה משמעותיים". עם זאת, לדבריו, כל האפשרויות עומדות לרשות הנשיא כדי להבטיח שאיראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני.
לפי שני הגורמים ששוחחו עם רויטרס, במהלך פגישותיו בארצות הברית הציג גופמן בפני בכירים אמריקניים סקירה של המודיעין הישראלי בנוגע לאיראן. אחד מהם ציין כי המידע המודיעיני עסק בתוכנית הגרעין האיראנית, העומדת במוקד השיחות בין ארצות הברית לאיראן. לדברי אותם גורמים, לצד גופמן פעל גם השר לשעבר רון דרמר לקידום תקיפות משותפות, בפגישות שאף הוא קיים עם בכירים בממשל טראמפ.
אחד המקורות אמר כי בישראל חוששים שארצות הברית עלולה להתחיל לצמצם את פריסת הכוחות הצבאית המשמעותית שלה באזור עוד לפני סוף השנה. שניהם אמרו כי המאמצים של גופמן ודרמר מול בכירים אמריקניים הם חלק מניסיונותיו של נתניהו לשכנע את טראמפ להורות על תקיפה נוספת באיראן.