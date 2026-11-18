בצמרת המדינית והביטחונית מבהירים כי אף שלישראל קיימת יכולת ואפשרות לצאת לפעולה עצמאית, האפשרות המועדפת – הן על ראש הממשלה בנימין נתניהו והן על הרמטכ"ל – היא פעולה משותפת ומתואמת עם ארצות הברית. גורמים המעורים בנושא מציינים כי ראש המוסד,

רומן גופמן