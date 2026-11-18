הוא ציטט את דוד בן גוריון שאמר ש"אנחנו חיים על פתחו של הר געש" ואת מנחם בגין שאמר כי "בשעת סכנה עלינו להתלכד", ואמר לאחר מכן כי "האיומים היום לא פחות גדולים משהיו אז, במובנים מסוימים הם יותר גדולים. אני לא אומר את זה כלאחר יד, זה לא ספין, זו המציאות. מי שצריך לדעת יודע".