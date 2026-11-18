מנהיגי איראן הקשיחו את עמדותיהם במשא ומתן עם ארצות הברית מאז ההפסד הצורם של המפלגה הרפובליקנית בבחירות האמצע. כך לפי דיווח שפורסם הלילה (בין שלישי לרביעי) ב"ניו יורק טיימס". לפי גורמים אמריקניים, אירופיים ואיראניים, בטהרן רואים את המפלה של דונלד טראמפ בבחירות הללו עדות להבעת אי אמון של הציבור האמריקני במלחמה שניהל הנשיא.
גורמים באיראן אמרו כי האסטרטגיה של טהרן לגרום למצוקה כלכלית בקרב הבוחרים האמריקנים באמצעות סגירת מצר הורמוז "נשאה פרי", כלשונם. הם אף ציינו כי הם רואים בתוצאות הבחירות "ניצחון איראני על וושינגטון". לדבריהם, איראן נוטה כעת לנקוט עמדה מתריסה יותר ולהציע פחות ויתורים במסגרת המשא ומתן.
יש לציין כי מאז המפלה, גם הבכירים ביותר בממשל האמריקני - ואפילו טראמפ עצמו - הודו כי המלחמה פגעה ברפובליקנים בבחירות האמצע. רק לאחרונה טראמפ הורה לסגנו ג'יי די ואנס לעזוב את השיחות עם איראן - ולפי הדיווח הוא למעשה הדיח אותו מצוות המו"מ בעקבות הביקורת הפומבית שהשמיע וביקש ממנו "להתמקד בסוגיות פנים".
כעת עולה השאלה, גם בוושינגטון, אם טראמפ ינסה לקדם שוב הסכם או יחדש את המערכה באיראן. גורמים אמריקניים ואירופיים חלוקים בדעותיהם דעות חלוקות לגבי מידת הרצינות של איראן בחתירתה להסכם לסיום המלחמה. על פי גורמי מודיעין אמריקניים ואירופיים, אף שהממשל האיראני חש "ביטחון רב יותר", הוא עדיין פתוח להסכם - בתנאי שארצות הברית תאפשר לטהרן גישה למיליארדי דולרים בנכסים מוקפאים.
גורמים אחרים מציינים כי איראן גיבשה תוכניות להסלמת המלחמה, במטרה לכפות על האמריקנים לחזור לשולחן המשא ומתן. מהלך זה עשוי לכלול תקיפות נוספות, או הגברת הפגיעה במכליות שאינן משלמות לאיראן "דמי מעבר" דרך מצר הורמוז, צעד שעלול להוביל לעליית מחירי הדלק ומוצרים אחרים.
חבר בית הנבחרים ג'ים היימס, חבר המפלגה הדמוקרטית מקונטיקט, שעתיד לכהן בשנה הבאה כיו"ר ועדת המודיעין של בית הנבחרים, אמר בריאיון ל"טיימס" כי איראן מפגינה הבנה מתוחכמת של הפוליטיקה האמריקנית. "המשטר לא יחמיץ את המסר העולה מהבחירות", אמר היימס. "הם חשים כי מעמדם האסטרטגי מול ממשל טראמפ התחזק, יותר מכפי שהיה מזה זמן רב".
עם זאת, הוא תיאר את המשטר באיראן כ"חיה שנלכדה בפינה". לדבריו, "ייתכן שחיה כזו תבקש לנהל מו"מ, אך סביר באותה מידה שהיא תגיב בתוקפנות ובדרכים קיצוניות למדי, אולי אף כחלק מהניסיון לקדם את השיחות". גורמים בארה"ב העריכו שוב ושוב כי סבב נוסף של תקיפות עלול לקרב את הכלכלה האיראנית לכדי קריסה, בייחוד אם היעדים יהיו תשתיות אנרגיה. מנגד, גורמים אחרים ציינו כי תחזיות קודמות בדבר קריסת הכלכלה האיראנית התבררו כשגויות.
חרף הדיווח הזה והביטחון שעלה בטהרן, אתמול שיגרה ארצות הברית מסר חריף לאיראן, כשבחשבון ה-X הרשמי של פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) פורסם תיעוד של שתי נושאות המטוסים - USS תיאודור רוזוולט ו-USS ג'ורג' וושינגטון כשהן מפליגות בים הערבי. אמש גורם צבאי אמריקני גם אישר דיווחים איראניים על תקיפה באי קשם. על פי הגורם הצבאי, מטוס קרב אמריקני תקף אתר שיגור טילים של משמרות המהפכה.
הגרנל האמריקני הבכיר בישראל
גם בישראל נשמרת הכוננות לנוכח האפשרות שתתחדש המלחמה באיראן. גורמי ביטחון הסבירו בימים האחרונים כי צה"ל יידרש למתקפה משמעותית באיראן נוכח שיקום תשתיות צבאיות של האיראנים, אך "אין דחיפות מיידית" לביצוע פעולה שכזו.
כחלק מהתיאום בין ישראל לאמריקנים מפקד CENTCOM האדמירל בראד קופר מבקר בימים אלו בישראל וצפוי להיפגש במהלך היום עם הרמטכ"ל אייל זמיר.
שאלת העיתוי נותרה בעינה. ישנה הבנה כי המערכה מול איראן היא מערכה משמעותית שתדרוש את אמון הציבור במלואו. העורף, כפי שראינו בסבבים הקודמים, הוא משמעותי ולכן יהיה מורכב לקיים מערכה שכזו במצב פוליטי רעוע.
האפשרות הפחות טובה בשלב זה היא פעולה ישראלית נגד איראן ללא מעורבות ארצות הברית. הסיכוי לאפשרות כזו, לבטח ברקע חילופי המהלומות בין ארה"ב לאיראן, הוא נמוך - אך גם לכך נערכים בצה"ל. ברקע גם מרחפת שאלת מטרת הפעולה. אם יוצאים למבצע כזה יש להבהיר מראש מהו ההישג הנדרש בו.
אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו רמז להתפתחויות ביטחוניות בהצהרה מחוץ למליאת הכנסת, שבה התחמק מלהשיב על שאלות עיתונאים שנכחו במקום ושוב קרא להקמת "ממשלת אחדות לאומית" על בסיס מפלגות הגוש שלו.
הוא ציטט את דוד בן גוריון שאמר ש"אנחנו חיים על פתחו של הר געש" ואת מנחם בגין שאמר כי "בשעת סכנה עלינו להתלכד", ואמר לאחר מכן כי "האיומים היום לא פחות גדולים משהיו אז, במובנים מסוימים הם יותר גדולים. אני לא אומר את זה כלאחר יד, זה לא ספין, זו המציאות. מי שצריך לדעת יודע".