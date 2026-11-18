נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת הבוקר (רביעי) בעיר שנזן שבדרום סין, לקראת פסגה היסטורית עם נשיא סין שי ג'ינפינג ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין , שתתקיים מחר בשולי ועידת שיתוף הפעולה הכלכלי של אסיה והאוקיינוס השקט (APEC). מדובר בפגישה משולשת ראשונה מסוגה בין מנהיגי שלוש המעצמות הגרעיניות, שצפויים לדון בין היתר בצמצום מאגרי הנשק הגרעיני בעולם, במלחמה באיראן ובסוגיות ביטחוניות וכלכליות נוספות. עם נחיתתו של המטוס הנשיאותי "אייר פורס 1" בנמל התעופה הבינלאומי של שנזן, זכה טראמפ לקבלת פנים יוצאת דופן: נשיא סין הגיע בעצמו למסלול הנחיתה כדי לקבל את פניו, במחווה דיפלומטית נדירה במיוחד. צפו:

תיעוד: טראמפ נוחת בסין, וקבלת הפנים הנדירה שקיבל





גלריה נשיא סין מקבל באופן חריג את טראמפ בנמל התעופה ( צילום: REUTERS/Carlos Barria )

חיבוק בין שני המנהיגים ( צילום: REUTERS/Carlos Barria )

שני המנהיגים לחצו ידיים והתחבקו למרגלות מדרגות המטוס, ולאחר מכן צעדו יחד על שטיח אדום, כשברקע רקדנים בלבוש צבעוני הניפו את דגלי ארה"ב וסין. המחווה בלטה במיוחד לנוכח העובדה שכאשר טראמפ ביקר בבייג'ינג בחודש מאי האחרון, שי לא הגיע לקבל את פניו ושלח במקומו את סגן הנשיא האן ג'נג. גם את פניו של פוטין, שנחת בשנזן מוקדם יותר היום, קיבל בכיר במפלגה הקומוניסטית ולא שי עצמו.

עם זאת, המחווה לא הייתה מקרית: בספטמבר האחרון חרג טראמפ בעצמו מהפרוטוקול המקובל , כשהגיע לבסיס אנדרוז הסמוך לוושינגטון כדי לקבל את פניו של שי בביקורו בארה"ב. נראה כי קבלת הפנים החגיגית בשנזן נועדה להחזיר לנשיא האמריקני את הכבוד שהעניק למקבילו הסיני, ולהפגין קרבה אישית בין השניים חרף המחלוקות העמוקות בין המעצמות. לפני המראתו לסין מהפיליפינים, אליה הגיע מארה"ב אתמול בבוקר כדי להשתתף בפסגת איגוד מדינות דרום-מזרח אסיה (ASEAN), טראמפ כבר רמז שמצפה לו קבלת פנים מיוחדת בסין, כשבשיחה עם עיתונאים אמר: "אני אורחו של הנשיא שי, ושמעתי שמצפה לי נחיתה מרשימה למדי. זה הולך להיות דבר יפהפה".

במהלך קבלת הפנים התייחס שי ג'ינפינג גם לעתיד היחסים בין שתי המעצמות, והביע תקווה לפתיחת פרק חדש ביחסי וושינגטון ובייג'ינג. "אני מצפה לקיים איתך חילופי דעות מעמיקים בסוגיות המרכזיות הנוגעות ליחסי סין וארה"ב, לשיתוף הפעולה באזור אסיה והאוקיינוס השקט ולמצב הבינלאומי, במטרה לקדם יחסים בונים ויציבים מבחינה אסטרטגית בין שתי מדינותינו", אמר שי לטראמפ.

טראמפ לצד שי על השטיח האדום. מחר - הפסגה ההיסטורית עם פוטין ( צילום: REUTERS/Carlos Barria )

( צילום: Win McNamee/Getty Images )

( צילום: Win McNamee/Getty Images )

( צילום: REUTERS/Carlos Barria )

( צילום: REUTERS/Carlos Barria )

( צילום: Mandel NGAN / POOL / AFP )

( צילום: Mandel NGAN / POOL / AFP )

( צילום: REUTERS/Carlos Barria )

( צילום: Mandel NGAN / POOL / AFP )

( צילום: AP Photo/Mark Schiefelbein )

לפי לוח הזמנים של הבית הלבן, מחר בשעה 06:45 בבוקר (שעון ישראל) צפוי טראמפ להיפגש עם שי לפגישה דו-צדדית ולארוחת עבודה. לאחר מכן, בשעה 08:30, תחל הפסגה המשולשת עם פוטין, במתחם האירוח הממלכתי קיילין וילה בעיר. קודם לכן ישתתף טראמפ בצילום הקבוצתי המסורתי של מנהיגי APEC ובישיבת המליאה של הוועידה. בתום ביקורו הוא צפוי להמריא בחזרה לוושינגטון. כבר לאחר נחיתתו היום נרשם מפגש ראשון בין טראמפ לפוטין, כששני הנשיאים לחצו ידיים לקראת סעודת קבלת הפנים החגיגית של ועידת APEC, כשנשיא סין ניצב לצידם. מדובר במפגש הראשון פנים אל פנים בין טראמפ לפוטין זה יותר משנה, על רקע המלחמה באוקראינה והמתיחות בין וושינגטון למוסקבה.

במהלך ביקורו בפיליפינים אתמול נפגש טראמפ עם שורה של מנהיגים מהאזור. בין היתר, הוא נועד עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, ראש ממשלת יפן סנאה טקאיצ'י וראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי, במסגרת מפגש ראשון זה שנתיים של פורום ה-Quad, שנועד בין היתר לאזן את השפעתה הגוברת של סין באזור האינדו-פסיפי. ארבעת המנהיגים דנו בהעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני והטכנולוגי, והביעו דאגה מ"כפייה כלכלית" ומהגבלות על ייצוא מחצבים חיוניים. בנוסף, טראמפ נפגש עם ראש ממשלת תאילנד אנוטין צ'רנוויראקול, וחתם עמו על הצהרה משותפת לקראת הסכם סחר בין המדינות, שבמסגרתו צפויה תאילנד להסיר מכסים על מוצרים אמריקניים. עוד נפגש טראמפ עם נשיא הפיליפינים פרדיננד מרקוס ג'וניור בארמון הנשיאות במנילה, והשניים דנו בשיתוף הפעולה הביטחוני והכלכלי בין המדינות, על רקע המתיחות עם סין בים סין הדרומי.

עוד לפני נחיתתו של טראמפ בסין, שי ופוטין כבר קיימו היום פגישה דו-צדדית בשנזן, שנמשכה יותר משעתיים וכללה שיחות בפורום מורחב ומצומצם. השניים דנו בהעמקת שיתוף הפעולה הכלכלי והמדיני בין המדינות, בדגש על אנרגיה, פיננסים, טכנולוגיה ובינה מלאכותית. על סדר היום עמדו גם המלחמה באוקראינה והמצב בחצי האי הקוריאני. בפתח הפגישה הצהיר שי כי יחסי סין ורוסיה מהווים מודל חדש ליחסים בין מעצמות. "תחת הנהגתנו, היחסים בין סין לרוסיה נותרו יציבים כמו הר, למרות כל האתגרים והתהפוכות בעולם", אמר. פוטין השיב כי שיתוף הפעולה בין מוסקבה לבייג'ינג נמצא במגמת עלייה, והדגיש כי שתי המדינות פועלות יחד לקידום "סדר עולמי רב-קוטבי", שבו הכוח בזירה הבינלאומית אינו מרוכז בידי מעצמה אחת.

טראמפ, פוטין ושי היום בשנזן ( AFP )

פגישתם של שי ופוטין, הבוקר. נשיא רוסיה כינה את מעצמות המערב "ההגמונים לשעבר" ( צילום: Sergei Bobylev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP )

( צילום: Sergei Bobylev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP )

הפסגה בין שי לפוטין ( צילום: ALEX PLAVEVSKI / POOL / AFP )

( צילום: Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP )

( צילום: ALEX PLAVEVSKI / POOL / AFP )

נשיא סין שי ג'ינפינג פגישה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ב שנזן ( צילום: ALEX PLAVEVSKI / POOL / AFP )

בנאומים שנשאו מוקדם יותר בוועידת APEC מתחו שני המנהיגים ביקורת על מדיניות המערב. שי קרא להגן על הסחר החופשי ולהתנגד לצעדים חד-צדדיים ולפרוטקציוניזם, על רקע המכסים שהטילה ארה"ב וההגבלות החדשות על העברת טכנולוגיות לסין. פוטין תקף את הסנקציות המערביות נגד רוסיה, וטען כי הן לא הצליחו לשבור את כלכלתה. הוא כינה את מעצמות המערב "ההגמונים לשעבר", ואמר כי כלי הלחץ הכלכליים שלהן מאבדים מיעילותם.

הגרעין ואיראן על השולחן, אוקראינה בערוץ נפרד

לקראת הפגישה עם טראמפ הביע פוטין אופטימיות, ואמר כי הוא צופה "תועלת פוטנציאלית גדולה" מהפסגה המשולשת. לדבריו, גם בתקופה של מתיחות בינלאומית אפשר לפתור מחלוקות באמצעות הידברות ישירה. בבית הלבן הבהירו כי אחד הנושאים המרכזיים שטראמפ מתכוון להעלות בפסגה הוא צמצום מאגרי הנשק הגרעיני בעולם. דוברת הבית הלבן אוליביה וויילס אמרה כי הנשיא רואה בהתפשטות הנשק הגרעיני סכנה חמורה, ומעוניין לקדם דיון משותף בין שלוש המעצמות.

השיחות מתקיימות חודשים לאחר פקיעת אמנת New START בפברואר האחרון, שהגבילה את מספר ראשי הקרב הגרעיניים האסטרטגיים הפרוסים של ארה"ב ורוסיה. סין, שמחזיקה בארסנל גרעיני קטן משמעותית מזה של שתי המעצמות האחרות, הביעה בעבר התנגדות להצטרפות להסדרי פירוק נשק משולשים, בטענה שוושינגטון ומוסקבה צריכות לצמצם תחילה את מאגריהן הגדולים.

נושא מרכזי נוסף מבחינת וושינגטון הוא המלחמה באיראן. גורם אמריקני בכיר אמר לקראת הפסגה כי טראמפ מתכוון להעלות את הנושא בפני שי ופוטין, על רקע מעורבותן של רוסיה וסין במזרח התיכון והמאמצים להביא לסיום הלחימה. עם זאת, גורמים אמריקנים הנמיכו ציפיות באשר לאפשרות שיושג הסכם משמעותי כבר במפגש הראשון.

טראמפ נוחת בפיליפינים, אתמול בבוקר ( צילום: Eloisa Lopez / POOL / AFP )

קבלת הפנים לטראמפ במנילה, אתמול ( צילום: Eloisa Lopez / POOL / AFP )

( צילום: Eloisa Lopez/Pool Photo via AP )

טראמפ לצד מנהיגי הודו ויפן בפיליפינים ( צילום: Mandel NGAN / AFP )

הפגנות נגד טראמפ במנילה במהלך ביקורו ( צילום: AP Photo/Firdia Linsawati )

( צילום: AP Photo/Firdia Linsawati )

( צילום: AP Photo/Firdia Linsawati )

( צילום: AP Photo/Firdia Linsawati )

סוגיית אוקראינה מעוררת מחלוקת סביב סדר היום של הפסגה. טראמפ עצמו הצהיר כי הוא מעוניין לשוחח גם על המלחמה, אולם גורמים בממשלו הבהירו שהמשא ומתן בין וושינגטון, קייב ומוסקבה מתנהל בערוץ נפרד, שסין אינה שותפה לו. בקרמלין, מנגד, הביעו עניין בהמשך השיחות עם טראמפ על האפשרות להגיע להסדר לסיום המלחמה.

למפגש יש גם משמעות מדינית וסמלית רחבה. עצם הישיבה המשותפת של שלושת המנהיגים עוררה השוואות לוועידת יאלטה ב-1945, שבה נפגשו מנהיגי ארה"ב, בריטניה וברית המועצות לקראת סיום מלחמת העולם השנייה. ההשוואה עוררה חשש בקרב מדינות קטנות יותר כי המעצמות ינסו להגיע להסכמות על עתיד הסדר העולמי מבלי לשתף אותן. בקרמלין דחו את ההשוואה, והבהירו כי אין בכוונת שלוש המדינות לכפות החלטות על מדינות אחרות.

במקביל, טראמפ העלה אפשרות שייפגש במהלך ביקורו בסין גם עם שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און. עם זאת, נכון לעכשיו לא נקבעה פגישה כזו, ובממשל האמריקני הבהירו כי אין מפגש מתוכנן בין השניים.

רגע לפני הנחיתה בסין: המפגש עם "פרפר הברזל" בת ה-97

רגע לפני שעזב את הפיליפינים, טראמפ הספיק לקיים מפגש אישי עם דמות מוכרת מעברה של המדינה: אימלדה מרקוס בת ה-97, אלמנתו של הרודן הפיליפיני פרדיננד מרקוס ואמו של הנשיא הנוכחי, פרדיננד מרקוס ג'וניור . המפגש התקיים בארמון הנשיאות במנילה, לאחר ארוחה שנערכה לכבוד טראמפ. אימלדה, שהגיעה בכיסא גלגלים ולבשה בגד ורוד, בירכה את הנשיא האמריקני לשלום. טראמפ, שמכיר אותה כבר עשרות שנים, החמיא לה ואמר: "תמיד היית הכי יפה". בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראית מרקוס מעניקה לו מתנה, בעוד טראמפ אוחז בידיה ואומר לה: "אנחנו אוהבים אותך". לאחר מכן היא הפריחה לעברו נשיקה.

פגישתו של טראמפ עם "פרפר הברזל" בפיליפינים





טראמפ לצד אימלדה מרקוס בניו יורק ב-1991. "תמיד היית הכי יפה" ( Sonia Moskowitz/Archive Photos/Getty Images )

מרקוס, שהייתה ידועה בכינוי "פרפר הברזל", נחשבה לאחת הנשים החזקות בפיליפינים בתקופת שלטונו של בעלה, שנמשכה יותר משני עשורים והסתיימה בהדחתו בהתקוממות עממית ב-1986. היא התפרסמה בין היתר בזכות אורח חייה הראוותני, אוסף הנעליים העצום שלה וההוצאות המופרזות של משפחתה, בשעה שחלקים נרחבים מאוכלוסיית הפיליפינים חיו בעוני. תקופת שלטונו של בעלה התאפיינה גם בהפרות חמורות של זכויות אדם ובשחיתות. ב-2018 הורשעה מרקוס בשבע עבירות שחיתות, אך נותרה חופשייה בערבות.

ההיכרות בין טראמפ למרקוס החלה לפני עשרות שנים, כשהשניים בילו באותם חוגים חברתיים יוקרתיים בניו יורק. תצלום משנת 1991 אף מתעד אותם יושבים זה לצד זו במסיבת יום הולדת בעיר. הקשרים האישיים נשמרו לאורך השנים: לאחר ניצחונו בבחירות לנשיאות ב-2024 שאל טראמפ את נשיא הפיליפינים בשיחת טלפון לשלומה של אמו. כשהנשיא הפיליפיני ביקר בבית הלבן בשנה שעברה, הוא אף העביר לטראמפ מכתב אישי ממנה.