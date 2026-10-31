יו"ר ישר! גדי איזנקוט פרסם הערב (שבת), אחרי שנפגש עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד, פוסט ארוך שבו הסביר מה יעשה באופן מיידי עם "הרוב הפרלמנטרי המובהק" נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו והגוש התומך בו. "אפעל להקמת ועדת חקירה ממלכתית, קידום חובת שירות לכל ופעולה מיידית להגדלה וחיזוק היקף המשרתים בצה"ל, תגמול והוקרה ראויה למשרתים, ביטול חוקי ההפיכה המשטרית ועוד", כתב.
לדבריו, "אל תתנו לאף אחד להטעות אתכם: במדינת ישראל הכנסת היא שנותנת את אמונה בממשלה, ולא להפך". איזנקוט חזר על העקרונות שהציב טרם הבחירות למען שותפות להקמת ממשלה וכתב: "הצבתי באופן עקבי ארבעה עקרונות שיחזקו את ישראל, לכל שותפות: הכרה בישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית ושוויונית; מחויבות לערכי מגילת העצמאות; חובת שירות לכלל אזרחי ישראל - צבאי, לאומי ואזרחי; הכרה בחמאס כארגון טרור ובחובה להשמדת הכוח הצבאי-שלטוני שלו ברצועת עזה".
איזנקוט ציין כי "על בסיס עקרונות אלו, בכוונתי להקים ממשלה ציונית וממלכתית, רחבה ככל האפשר. לצורך כך אפעל בתיאום עם שותפיי ואפעל להרחיב את השותפות, על מנת לממש את רצון הבוחרים ולשפר באופן מיידי את מצבה הפנימי והבינלאומי של מדינת ישראל". הוא הדגיש: "כל חבר כנסת שמוכן לחתום על עקרונות אלו, הוא שותף אפשרי בדרך לכינון ממשלה חדשה וטובה לישראל. דלת הממשלה שנקים תהיה פתוחה לכל נבחר ציבור שמקבל את עקרונות אלו ונכון להתעלות לגודל השעה".
יו"ר ישר! הבהיר כי יעשה כל שיידרש כדי להימנע מבחירות נוספות: "ברור כי אחוזי ההצבעה הגבוהים, כמו גם האתגרים שעל הפרק, מחייבים מאמץ עילאי על מנת להימנע מבחירות נוספות וכניסה למשבר פוליטי מתמשך נוסף בכל דרך. ב-27.10 הציבור אמר את דברו וההחלטה על הרכבה של ממשלת ישראל הבאה היא של אזרחי ישראל בלבד, ללא מעורבות ומניפולציה - כך ראוי שיהיה. כעת מוטלת עלינו, נבחרי הציבור, החובה לעשות הכל על מנת לתרגם את רצון העם".
בצל המתיחות עם איראן ציין: "עד להקמת הממשלה אתן גיבוי למהלכים צבאיים רק במידה ויהיו איומים ישירים ומיידיים כנגד ישראל, שלא יכולים להמתין עד להשבעת הממשלה. לא נשלה את עצמנו. אנו בפני שבועות עמוסים, מורכבים ועתירי ספינים ושקרים. בכוונתי לפעול באומץ ומתוך מחויבות גדולה לבוחר ולמדינה על מנת לממש את רצונו - בשקט וביצירתיות".
מקורב ליו"ר ישר! אמר הערב ל-ynet, כי "הוא פועל מאז פרסום תוצאות הבחירות לחזק את הקשר עם השותפות הטבעיות שלו". לדברי גורם בגוש, איזנקוט נפגש עם ראשי מפלגות השינוי כדי לקבל מהם המלצות לנשיא - ובכך לחזק את הסיכויים שלו - הגבוהים ממילא - להיות הראשון שמקבל את המנדט להרכבת הממשלה.
הערב כאמור, הוא נפגש עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד. "השניים דנו בתוצאות הבחירות ובתיאום מהלכים מתוך מחויבות משותפת לממש את רצון הבוחר", נמסר מאיזנקוט ולפיד.
בפתח הפוסט שלו התייחס איזנקוט לטענות לגניבת הבחירות. "הגדרתי את הבחירות הללו בשנה האחרונה כגורליות ביותר בתולדות ישראל ותוצאותיהן ברורות, אף שיש מי שפועל להטיל בהן דופי. הבטחתי לחבר מחדש את ישראל ולשים סוף לתרבות השקר שהוביל נתניהו ופירקה אותנו מבפנים. הבטחתי שתחת הנהגתי, צד א' לא יכריע את צד ב', שתם עידן 'אנחנו' ו'הם'. לאור הבטחות אלה אמשיך לפעול גם בשבועות הקרובים".