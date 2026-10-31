שתי יממות אחרי פרסום התוצאות הסופיות של הבחירות, וככל שהאבק שוקע, שני הגושים מנסים למצוא את הדרך לצאת מהפלונטר. מסביב הולכים וגוברים קולות האחדות, אלא שבפועל מדובר במשימה מורכבת לא רק בגלל חוסר האמון המובנה בין יושבי ראש המפלגות משני הגושים - אלא בעיקר בשל המחירים הפוליטיים הקשורים באחדות.
בגוש הימין של בנימין נתניהו, אומרים שרים בכירים, קטנים הסיכויים לאחדות. "הוויתורים הפוליטיים לכל צד הם כל כך גדולים שהם מקטינים מאוד את הסיכוי שהדבר יתממש", אומר בכיר בליכוד.
אחדות פירושה שנתניהו יסוג מהבטחתו בקמפיין, יפרק את הגוש הטבעי שלו ויוותר לכל הפחות על יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר - ואולי גם על חלק מהחרדים. בגוש השני יצטרכו להפר הבטחת בחירות בסיסית שלפיה לא ישבו עם נתניהו ולא עם החרדים, כדי שניתן יהיה להעביר חוק גיוס.
גולן, ליברמן - ואיזנקוט באמצע
בגוש השינוי אין תמימות דעים לגבי המהלכים קדימה, וכל אחד מהם רואה אותם באופן אחר. בשעה שיו״ר הדמוקרטים יאיר גולן דוחף באופן עצים לעבר ממשלה בתמיכת או הימנעות הרשימה המשותפת, או ממשלה בשותפות עם מפלגת רע"ם של מנסור עבאס, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן חוזר בימים האחרונים שוב ושוב על סירובו לתת יד למהלך הזה - והערב כבר פרסם, בתגובה לטענות כי ידרוש את תפקיד יו"ר הכנסת, כי "אין לי שום רצון ושום כוונה להיות בתפקיד הזה".
בגוש השינוי אומרים כי אם ניתן יהיה להקים ממשלה שתחזיק מעמד שלוש שנים או אפילו שנתיים, גם במחיר של הבטחת בחירות, ייתכן שהדבר שווה את ההימור. בכל תרחיש אחר שבו תוקם ממשלה רעועה שלא תחזיק מעמד ותוביל מהר לפיזור הכנסת - אין טעם לצאת למהלך.
אלא שבעוד שליברמן וגולן מצויים בקצוות של הגוש הזה ומייצגים עמדה נחרצת בעד ונגד - יתר השחקנים עדיין שומרים על עמימות. יו"ר ישר! גדי איזנקוט, ראש המפלגה הגדולה ביותר בגוש ומי שצפוי לקבל לידיו את המנדט בתום ההתייעצויות אצל נשיא המדינה יצחק הרצוג - הודיע ביום חמישי לתומכיו כי בכוונתו להקים ממשלה טובה ולממש את הבחירה של הציבור. אולם, הוא לא הסביר כיצד יעשה את זה.
לאורך מערכת הבחירות אמר איזנקוט שאם יידרש יקים אפילו ממשלת מיעוט, אולם כעת לא כל שותפיו נותנים לכך את ידם. מרחב התמרון בעייתי גם מול יהדות התורה, שמחכה לחוק גיוס נוח. בארכיון של איזנקוט עשרות הצהרות שלפיהן אם לא ניתן יהיה להעביר חוק גיוס טוב ושיוויוני - הוא יעדיף ללכת למערכת בחירות נוספת.
סימן שאלה מרחף גם מעל יו"ר ביחד נפתלי בנט, שלא תמך עד כה בממשלה בתמיכה או הימנעות של המפלגות הערביות ועדיין לא ברור מה מרחב התמרון שהוא מעניק לאיזנקוט בהקשר הזה. בנט קרוב יותר לליברמן בעמדותיו, וסבור שאם תקום ממשלה בתמיכת הערבים היא לא תחזיק מעמד ותתפרק - ומיד אחריה נתניהו ייבחר ברוב גדול לקדנציה ארוכה ויציבה. לכן גם הוא נוטה שלא לשתף פעולה עם הקו הזה. יאיר לפיד לעומתו, על פי גורמים פוליטים, פתוח לאפשרויות רבות יותר וסבור שאם יש קונסטלציה להקים ממשלה יציבה שתשרוד למשך תקופה ארוכה - צריך לשקול את הכיוון. איזנקוט ולפיד נועדו הערב ומהשניים נמסר כי הם "דנו בתוצאות הבחירות ובתיאום מהלכים מתוך מחויבות משותפת לממש את רצון הבוחר".
"ממשלה עם החרדים - סיכון"
אפשרות אחרת שעליה עובד איזנקוט היא הקמת ממשלת מיעוט בהימנעות או בתמיכת של המפלגות החרדיות, ובפרט יהדות התורה. במקרה שבו יהדות התורה תאפשר לאיזנקוט להשביע ממשלה - היא תעמוד על 55 מנדטים מול 53 של גוש נתניהו.
אלא שגם כאן התעוררה חשדנות גדולה בגוש השינוי. בחלק מהמפלגות חוששים שהחרדים ישחקו משחק כפול, ינסו להעלות את המחיר שלהם בגוש נתניהו ולהלבין את עצמם אחרי קדנציה קשה שעברו. "האפשרות של החרדים היא מסוכנת גם ברמה הזאת שלא ברור אם אפשר לצעוד איתם דרך ארוכה, וגם תגרום לליברמן ובנט להפר הבטחת בחירות ליבתית. לכן תג המחיר יהיה גדול", אמר גורם בגוש השינוי. "איזנקוט חותר לשם, אבל לא בטוח שאפשר לסמוך על החרדים שיבואו בנפש חפצה לממשלה אחרת שלא בראשות נתניהו".
ביום שישי האחרון פרסם לפיד פוסט בפייסבוק וכתב: "זה לא ניצחון בנוקאאוט, זה ניצחון בנקודות. גם אותו סופרים. ניצחון זה ניצחון. עכשיו מגיע הדבר הקשה באמת: לנסות להקים ממשלה. אנחנו חייבים את זה למי שעמד בתור ביום שלישי, למי שטס במיוחד, למי שעמד מחוץ לקלפי שמונה שעות ושכנע אנשים. זה יהיה קשה. אין לי תעודת ביטוח. זה לא מדע מדויק ואפילו לא מכונאות, זה הליך פוליטי מסובך. אבל יש לנו דבר אחד שלא היה לנו ביום שני בבוקר: רוב ישראלי עצום שהודיע שזה מה שהוא רוצה. אז אני צריך לבקש מכם משהו שקשה לבקש מישראלים: סבלנות".