סימן שאלה מרחף גם מעל יו"ר ביחד

נפתלי בנט

, שלא תמך עד כה בממשלה בתמיכה או הימנעות של המפלגות הערביות ועדיין לא ברור מה מרחב התמרון שהוא מעניק לאיזנקוט בהקשר הזה. בנט קרוב יותר לליברמן בעמדותיו, וסבור שאם תקום ממשלה בתמיכת הערבים היא לא תחזיק מעמד ותתפרק - ומיד אחריה נתניהו ייבחר ברוב גדול לקדנציה ארוכה ויציבה. לכן גם הוא נוטה שלא לשתף פעולה עם הקו הזה.

יאיר לפיד