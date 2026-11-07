במזג האוויר הסוער היום (שבת) רכב הטסלה של חמשת בני משפחת אחדות מיפו הצליח לעצור בזמן בעזרת המערכת האוטונומית שלו, כשעץ קרס אל הכביש באזור מושב צור משה שבשרון. "נסענו למצפור ויקר לראות שקנאים. הגשם היה כל כך כבד, שכמה דקות לפני כן עצרנו בצד הדרך וכשהמצב נרגע המשכנו בנסיעה. זיהינו את הנפילה של העץ, ואני והטסלה לחצנו על הבלם ביחד. אשתי והילדים יותר נלחצו ממני, אני הופתעתי", שיתף אב המשפחה בשיחה עם ynet.

משפחה כמעט נפגעה מעץ נופל סמוך לצור משה בעקבות מזג האוויר ( צילום: משפחת אחדות )





העץ קרס בכביש 516. "היה כמו בהילוך איטי. לא פחדתי כי גם אם הוא היה נופל עלינו בטסלה, אני מניח שלא היה קורה לנו כלום. הטסלה בלמה בדיוק כמוני והייתה בלימה חזקה, לאחר מכן פשוט המשכנו והעץ כבר פונה".

בתוך כך, בכבאות והצלה עדכנו כי הוזעקו במהלך היום לשורת אירועי חירום בצל מזג האוויר הסוער ברחבי הארץ. בין היתר, הוזעקו מכבי אש לחילוץ מחניון תת-קרקעי שהוצף במים ברמת גן, כמעט שבע שנים אחרי אסון המעלית בתל אביב , שבו נהרגו בני הזוג דין שושני וסתיו הררי.

החניון ברמת גן ( צילום: דוברות כבאות והצלה )





במוקד 102 התקבלו עשרות קריאות, שכן ​הגשמים הכבדים שירדו תוך זמן קצר גרמו להצפות ברחובות ובבתים. ב​נתניה חולצו זוג קשישים שהבית שלהם הוצף; בקדימה צורן ובאבן יהודה - שם הוצפו רחובות רבים - חולצו תושבים שנתקעו עם הרכבים שלהם; באשדוד לוחמי אש חילצו לכודים מכלי רכב בהצפות ברחבי העיר.

במושבה הגרמנית בירושלים חולצו אישה וכלב מבית שהוצף, ככל הנראה בעקבות כשל במערכת הניקוז. האישה לא הצליחה לפתוח את דלת הבית, ובתוך זמן קצר מפלס המים עלה והגיע עד לגובה המותניים. לוחמי האש של מחוז ירושלים פעלו במהירות, חתכו את סורגי הבית וחילצו בשלום את האישה ואת כלבה אל מחוץ למבנה.

התחזית להמשך

הלילה צפויים גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים יחידות בצפון הארץ ובמרכזה, בצפון הנגב צפויים גשמים מקומיים. עדיין קיים חשש להצפות מקומיות במישור החוף וחשש לשיטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה וים המלח .

מחר יוסיפו לרדת גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, ובשעות הבוקר עדיין ייתכנו סופות רעמים יחידות. בשעות הבוקר עדיין קיים חשש קל מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף. משעות הצהריים הגשמים ייחלשו ויתמעטו בהדרגה. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום שני יהיה מעונן חלקית, והטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף. ביום שלישי יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עליה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף. ביום רביעי יהיה מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות עדיין יהיו נמוכות במעט מהרגיל.

ההצפות - והתיעודים

המערכת החורפית הביאה בצהריים לשבירת שיא משקעים באזור השרון. בתחנת השירות המטאורולוגי במושב קדימה נמדדו 117 מ"מ גשם שירדו בשעה ורבע בלבד. מדובר ביממת הגשם החריגה ביותר בנובמבר מאז 2020, ועוצמות גשם חריגות נמדדו בתחנות רבות באזור החוף: בבנימינה 48 מ"מ בשעה, בחדרה ובתל אביב 35 מ"מ. באשדוד ירדו לאורך היממה האחרונה כ-90 מ"מ.

ההצפות ברחבי הארץ:

( צילום: ערן רימרמן, חיים בלין, רונן, דוברות כבאות והצלה )





הצפות בקדימה צורן ( צילום: מועצת קדימה צורן )





הצפות בג'סר א-זרקא





גלריה חילוץ כלב, קדימה צורן ( צילום: דוברות כבאות והצלה )

חילוץ האישה בירושלים ( צילום: דוברות כבאות והצלה )

קרוואן התהפך בנתניה ( צילום: קרן ק )

הצפות באבן יהודה ( צילום: רונן )

( צילום: חיים בלין )

בעקבות מטחי הגשם העזים, המועצה המקומית קדימה צורן הנחתה את התושבים להישאר בבתיהם ולהימנע מיציאות שאינן חיוניות. המועצה קראה לתושבים להימנע מכניסה לכבישים ולאזורים מוצפים, להקפיד על כללי הבטיחות ולדווח למוקד 106 על מפגעים. בנוסף, בהתאם להנחיות כבאות והצלה, התושבים התבקשו להימנע משימוש במעליות המגיעות לקומת הקרקע או לחניונים תת-קרקעיים בעת הצפות.