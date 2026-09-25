חסיד ברסלב יונתן קרלינסקי, שגויס בכפייה לצבא אוקראינה כדי לסייע במאמץ המלחמתי נגד רוסיה, יוכל לחגוג כהלכה את חג הסוכות. בתיעוד מיוחד שהגיע לידי ynet, רואים כיצד הוא קיבל אתמול (חמישי) את ארבעת המינים, כדי שיוכל לקיים את מצוות החג במחנה המעצר שבו הוא נמצא באזור אודסה
קרלינסקי (49), בעל אזרחות כפולה, מצא את עצמו בלב הסערה לאחר שנעצר במעבר הגבול רומניה-אוקראינה והוצב כרופא בחרקוב לאחר שהתברר כי הוא חייב בגיוס. מי שנרתם מיד לעזרתו הוא שליח חב"ד ורבה הראשי של אודסה ודרום אוקראינה, הרב אברהם וולף. הרב וולף איתר את קרלינסקי ושלח אליו את השליח הרב שניאור ויגלר לבקרו ולספק לו תמיכה מורלית ורוחנית. מדי יום דואג הרב וולף לשלוח אליו אוכל כשר, ולפני חג הסוכות דאג להעניק לו סט מהודר של ארבעת המינים, כולל אתרוג מכפר חב"ד, כדי שיוכל לקיים את מצוות החג גם בתוך המחנה הצבאי.
קרלינסקי שמתגורר בביתר עילית הוא אזרח ישראלי יליד אוקראינה. בראש השנה הוא טס לאומן, ובעת בדיקת מסמכים בגבול רומניה-אוקראינה התברר כי חלה עליו חובת גיוס לצבא. הוא נעצר במקום על-ידי המשטרה הצבאית האוקראינית, ומאז נותק איתו הקשר.
משפחתו פנתה לגורמים רבים כדי להביא לשחרורו, אך הדבר לא הסתייע מאחר שכיליד אוקראינה, קרלינסקי חייב בגיוס לפי החוק במדינה. בדיקות נוספות העלו כי הטענה שלפיה הוא פטור מגיוס לפי החוק האוקראיני, מאחר שהוא אב לשישה ילדים אינה נכונה, שכן הוא אב רק לילדה אחת. גם מאמצי העסקנים לבטל את גיוסו נכשלו.
עם זאת, בשל הרקע הרפואי שלו, הוחלט כי הוא לא יישלח לחזית הלחימה הישירה, אלא יוצב כרופא צבאי ביחידה עורפית באזור חרקוב. לפני כשבוע עדכן צבא אוקראינה את "פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה" (FJCU)", גוף העל של הקהילות היהודיות באוקראינה - כי הוא נמצא במתקן המעצר לעריקים באודסה. עסקנים מקומיים ציינו כי קרלינסקי הוא אמנם החרדי היחיד שנעצר בגל הנוכחי, אך הרשויות האוקראיניות החמירו משמעותית את האכיפה, וכל אזרח בגיל הגיוס שמסתובב במדינה מעוכב ונשלח לשירות.