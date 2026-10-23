דובר צה"ל ודוברות שב"כ עדכנו הלילה (בין שישי לשבת), מעט לפני חצות, על פתיחה במבצע בחברון שעתיד להימשך כמה ימים - בעקבות הפיגוע בצומת יהודה שבו נפלו סמ"ר רון יונתן רויטמן וסמל יובל שי סוילם . מדובר במבצע רחב שבו יסרקו הכוחות עשרות יעדים, ובהם כאלה מהחמולה שממנה יצאו המחבלים. "כוחות צה"ל, שב"כ, מג"ב איו"ש ומת"ק יהודה בפיקוד חטיבת יהודה פתחו במבצע לסיכול טרור במרחב העיר חברון, ממנו יצאו שני המחבלים שחוסלו במסגרת ההיתקלות בה נפלו שני לוחמי צה"ל ונפצעו נוספים", נמסר.

גלריה כוחות צה"ל בזירת הפיגוע לצד גופת אחד המחבלים, הבוקר ( צילום: HAZEM BADER / AFP )

הנופלים רון יונתן רויטמן ויובל שי סוילם ז"ל

לפי הודעת צה"ל ושב"כ, "הכוחות החלו לסרוק כעת באופן ממוקד ויסודי את כלל התשתיות במרחב לאיתור ונטרול תשתיות טרור ואמצעי לחימה, ולתחקר עשרות רבות של חשודים. המבצע ממוקד ומתוחם לאזור ממנו פעלו המחבלים ועתיד להימשך מספר ימים. החל מתחילת המבצע, התושבים שגרים במרחב פעילות הכוחות יוכלו לצאת מהמרחב דרך שלוש נקודות ייעודיות לאחר תחקור ובידוק. כל אדם שלגביו יעלה חשד במהלך הבידוק יועבר לתחקור כוחות הביטחון".

עוד נמסר: "המבצע הינו המשך ישיר של שורת פעולות התקפיות לסיכול טרור שננקטו מהבוקר, ביניהן: מיפוי בתי המחבלים, כתר במרחב חברון וחלחול, חסימות ופעילויות סיכול בכפרים בגזרה. בנוסף למאמץ עיצוב המרחב, במסגרתו מסירים תשתיות לא חוקיות שיכולות להוות סיכון ביטחוני במרחב ההיתקלות. כוחות הביטחון פועלים בשעות אלו בעשרות יעדים לסיכול טרור לאורך כל גזרת יהודה ושומרון, וימשיכו לפעול בהתקפיות ויוזמה לצורך הגנה, סיכול טרור והסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל".

הפיגוע התרחש הבוקר בצומת יהודה, בכביש 35 סמוך לחברון. שני מחבלים פלסטינים הגיעו למקום ברכב, ירדו ממנו ופתחו באש לעבר כוח צה"ל. בחילופי האש, שנמשכו יותר מ-20 דקות, נהרגו סמ"ר רון יונתן רויטמן (23) מאשקלון וסמל יובל שי סוילם (20) מהוד השרון, ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל. במהלך ההיתקלות הגיעו לזירה כוחות נוספים, ובהם סגן מפקד גדוד ארי ומפקד פלוגה, שאיגפו את המחבלים וחיסלו אותם.

רגעי הפיגוע בכביש 35





במערכת הביטחון מעריכים כי שני המחבלים התכוונו לבצע פיגוע משמעותי נגד אזרחים, וכי ההיתקלות עם הלוחמים מנעה מהם להמשיך בדרכם לעבר הצירים הראשיים. ברכבם נמצאה כמות גדולה של תחמושת, ולפי התחקיר הראשוני הם היו חמושים בין היתר ברובה M16 ובאקדח. בשלב זה עדיין לא ברור אם המחבלים פעלו ביוזמתם או הופעלו בידי גורם חיצוני, והחקירה נמשכת בניסיון לברר מה היה היעד שאליו התכוונו להגיע.

שני המחבלים שחוסלו הם חמודה אל-ג'עבה ופיראס אל-ג'עבה, בני 27 מחברון, שהשתייכו לאותה חמולה והתגוררו בסמיכות זה לזה. כבר בשעות שלאחר הפיגוע פעלו כוחות הביטחון למיפוי בתיהם, ובמקביל הוטל כתר על חברון וחלחול. בצה"ל הפעילו גם את נוהל "בריח אפור", שבמסגרתו נבדקים כלי רכב פלסטיניים המגיעים לצירים הראשיים. ההיערכות הורחבה גם לגזרות ג'נין, שכם ויריחו, מחשש לפיגועים נוספים.

תיעוד המחבלים בזירה ( צילום: HAZEM BADER / AFP )

ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהגיע לזירת הפיגוע עם שר הביטחון ישראל כ"ץ, הודיע כי ישראל מתכוונת להרחיב את פעילותה בשכונות שמהן יצאו המחבלים. נתניהו אמר כי בכוונתו ליישם באזור את מודל הפעילות הצבאית במחנות הפליטים ביהודה ושומרון, הכולל כניסה נרחבת של כוחות, פינוי תושבים ואיתור תשתיות טרור. "אנחנו נפנה את התושבים, אנחנו נעבור בית בית, נוציא שם גם את כלי הנשק, וכל תשתיות הטרור יטופלו וייהרסו", אמר.