עלה לשניים מניין עובדי אינטל שנהרגו בפיצוץ במפעל בקריית גת : מבית החולים סורוקה נמסר הבוקר (חמישי) כי גבר בן 49, שפונה אתמול במצב קשה עם פגיעות רב מערכתיות משולבות, נפטר מפצעיו, לאחר ניסיונות החייאה ממושכים.

השריפה שלאחר הפיצוץ בקריית גת ( צילום: דוברות כבאות והצלה )





אתמול נקבע מותו של טכנאי גז באינטל. הנפגע השלישי, צעיר בשנות העשרים לחייו שאף הוא עובד החברה, מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ פנימי בסורוקה במצב קשה, מורדם ומונשם.

שלושת הנפגעים פונו בעקבות הפיצוץ במפעל של ענקית הטכנולוגיה, שלפי החשד נגרם בעקבות בלון גז שהתפוצץ במהלך פריקת משאיות . בעקבות הפיצוץ פרצה שריפה, שבמהלכה דלף חומר מסוג חנקן תלת-פלואורי (NF₃), גז שאינו דליק אך רעיל ומסוכן לשאיפה. צוותי החומ"ס (חומרים מסוכנים) ביצעו ניטור והערכות סיכונים מתמשכות לבחינת הסכנות הנובעות ממעורבות החומר באירוע, ובהמשך הוסר החשש לתושבים.

האש במפעל אינטל, אתמול ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

שי אללי, מפקד משטרת קריית גת, אמר בזירה: "אני לא יודע להצביע על חשד לפלילים או מקרה רשלנות ברגע זה. אנחנו מבינים שמשאית אחת רוקנה חומר למיכלים במפעל. אחרי שהתנתקה והשנייה התחברה - נוצר הפיצוץ. אנחנו מבינים שהיה כשל".

מאינטל נמסר: "אנחנו כואבים מאוד את מותם של שני עובדים בעקבות האירוע הטרגי באתר בקריית גת, ומשתתפים בצער משפחותיהם, חבריהם ועמיתיהם. לעובד השלישי שנפצע אנחנו מאחלים החלמה מלאה. אנחנו משתפים פעולה באופן מלא עם הרשויות החוקרות את האירוע. נמשיך לעמוד לצד המשפחות ולצד כל מי שנפגע".

עו"ד ישראל אסל, היועץ המשפטי של הפורום למניעת תאונות עבודה, מסר: "האסון הזה אינו גזירת גורל. הוא תוצאה נוספת של כשל מתמשך וחמור של משרד העבודה ומינהל הבטיחות בעבודה, שאינם מקיימים אכיפה אפקטיבית של הוראות הבטיחות ואינם מייצרים הרתעה כלפי מי שמסכנים את חיי העובדים.

"בשנת 2018 נהרג משה יוסף ז"ל בפיצוץ במפעל חיפה כימיקלים; באוגוסט 2023 נהרג עובד נוסף בפיצוץ במפעל תע"ש-אלביט ברמת השרון; בינואר 2025 נהרג גיל שמעון ארובס ז"ל במהלך פיצוץ במחצבת דרגות; ובתחילת שנת 2026 נהרגו שתי עובדות מעבדה בבית הזיקוק באשדוד. עד כה באף אחד מהתיקים הללו לא הוגשו כתבי אישום ואף אחד לא הועמד לדין פלילי.