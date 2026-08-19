זלנסקי, נזכיר, נבחר לכהונה בת 5 שנים ב-2019, וכהונתו אמורה הייתה להסתיים במאי 2024 – אך מאז הפלישה הרוסית מונהג באוקראינה משטר צבאי שעל פי החוק שם לא מאפשר קיום בחירות, ואלו נדחו בלי שכעת יש אופק כלשהו לקיומן. זלנסקי כבר עמד בשנה שעברה תחת

לחץ כבד מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ לקיים בחירות חדשות

, ובמהלך העימות ביניהם טראמפ אף כינה את זלנסקי "דיקטטור", אבל יחסיהם השתפרו בשנה האחרונה, בין היתר בשל ההצלחות של אוקראינה ב

קמפיין המתקפות ארוכות-הטווח שלה ברוסיה