"מאז עזיבתי, קיבלתי פניות רבות מצד עובדים, משקיעים, שותפים עסקיים ולקוחות, הקוראים לי לחזור לתפקיד המנכ"ל", אמר הואנג בהצהרה קצרה, "אם הדירקטוריון יחליט שחזרתי משרתת את טובתם של בעלי המניות, העובדים, החברה ואמריקה - אראה בכך כבוד להיענות לקריאות אלו ולשוב לתפקיד המנכ"ל".

"מאז עזיבתי, קיבלתי פניות רבות מצד עובדים, משקיעים, שותפים עסקיים ולקוחות, הקוראים לי לחזור לתפקיד המנכ"ל", אמר הואנג בהצהרה קצרה, "אם הדירקטוריון יחליט שחזרתי משרתת את טובתם של בעלי המניות, העובדים, החברה ואמריקה - אראה בכך כבוד להיענות לקריאות אלו ולשוב לתפקיד המנכ"ל".

"מאז עזיבתי, קיבלתי פניות רבות מצד עובדים, משקיעים, שותפים עסקיים ולקוחות, הקוראים לי לחזור לתפקיד המנכ"ל", אמר הואנג בהצהרה קצרה, "אם הדירקטוריון יחליט שחזרתי משרתת את טובתם של בעלי המניות, העובדים, החברה ואמריקה - אראה בכך כבוד להיענות לקריאות אלו ולשוב לתפקיד המנכ"ל".