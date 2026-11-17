מנכ"ל אנבידיה הפורש, ג'נסן הואנג, שובר שתיקה, ומצהיר הערב (שלישי) לראשונה שיהיה מוכן לחזור לתפקיד אם יתבקש לעשות זאת על ידי דירקטוריון החברה.
"מאז עזיבתי, קיבלתי פניות רבות מצד עובדים, משקיעים, שותפים עסקיים ולקוחות, הקוראים לי לחזור לתפקיד המנכ"ל", אמר הואנג בהצהרה קצרה, "אם הדירקטוריון יחליט שחזרתי משרתת את טובתם של בעלי המניות, העובדים, החברה ואמריקה - אראה בכך כבוד להיענות לקריאות אלו ולשוב לתפקיד המנכ"ל".
בנוסף, התחייב לשתף פעולה עם חקירת דירקטוריון החברה, שהודיע הבוקר על הקמת ועדה שתבחן ותפקח על מדיניות הביטחון הלאומי של אנבידיה: "לא עמדתי בסטנדרטים המצופים מכל עובד באנבידיה, וביצעתי טעויות חמורות בחיי האישיים. יצרתי בעיות עבור הדירקטוריון, ואני מצר על כך עמוקות. אני לוקח אחריות מלאה על הטעויות שלי".
זו התבטאותו הפומבית הראשונה של הואנג מאז שהתפטר בחמישי האחרון, בעקבות חשיפת רומנים שניהל מחוץ לנישואיו - בהם קשר עם אליס הואנג, אשת עסקים סינית החשודה בריגול עבור בייג'ינג. בתוך כך, בארה"ב דווח שהואנג יופיע בפני הקונגרס בחודש הבא.
התבטאותו מגיעה בסיומו של שבוע סוער, שבו רבים מעובדי אנבידיה, משקיעים בולטים, מיליארדרים מתחום הטכנולוגיה (ובהם אילון מאסק) ואף נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, התייחסו לעתידו של הואנג. אתמול אמר טראמפ לכתבים כי יתמוך בחזרתו לתפקיד המנכ"ל. "בהחלט לא הייתי מתנגד לראות זאת", אמר טראמפ, שהוסיף כי הוא מאמין שהואנג "למד לקח חשוב".
הואנג בן ה-63 הודיע על התפטרותו לאלתר בשבוע שעבר. קולט קרס, סמנכ"לית הכספים של אנבידיה, מונתה למנכ"לית הזמנית של החברה.
הרומנים שבמרכז הפרשה
הסערה בענקית השבבים החלה לפני שבוע, כשהואנג הודה בקשר רומנטי עם אליס הואנג, בכירה בחברת מרכזי הנתונים Megaspeed. אשת העסקים שעומדת כעת במרכזה של אחת מפרשות עקיפת מגבלות הייצוא החמורות שנחקרו בתעשיית השבבים בשנים האחרונות.
לפי שני גורמים, אליס הואנג נהגה להציג בפני לקוחות פוטנציאליים תמונות משותפות עם המנכ"ל ג'נסן, להתפאר בקרבתה אליו ולהתערב כאשר משלוחים נתקעו בשרשרת האספקה. היא גם הייתה קשורה, על פי תחקיר שפורסם השבוע, לרשת חברות שהצליחה להשיג שבבים בשווי מיליארדי דולרים, שחלקם הגיעו בהמשך למרכזי נתונים בסין.
האישה השנייה שאיתה הואנג ניהל רומן היא קימברלי פאוול, סגנית נשיא באנבידיה האחראית על תחום הבריאות והביו-רפואה, העובדת בחברה מאז 2008 וכפופה ישירות להואנג. מערכת יחסים שכזו אסורה באיסור חמור על-פי כללי האתיקה והממשל התאגידי של אנבידיה. פאוול, נשואה ואם לשתי בנות, מתגוררת בסנטה קלרה שבקליפורניה, לא הרחק ממטה החברה. על פי הערכות בתקשורת, שווי ביתה מוערך בכ-4.7 מיליון דולר.
יום לאחר שהתפטר נחשף כי הואנג ניהל מערכת יחסים אינטימית עם עובדת נוספת בחברה. סוכנות הידיעות רויטרס, שפרסמה את המידע על הרומן עם העובדת הנוספת, לא פרסמה את שמה וציינה כי הניסיונות ליצור קשר עמה לא צלחו.