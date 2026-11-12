פרשת הריגול והרומן שמטלטלת את אנבידיה מקבלת עוד תפנית: אליס הואנג, אשת העסקים החשודה בריגול ושניהלה רומן עם מייסד ומנכ"ל החברה ג'נסן הואנג, שבה לסין ומתגוררת כיום בבייג'ינג, בידיעת גורמי הביטחון המקומיים וככל הנראה תחת הגנתם. כך מדווחת הבוקר (ה') סוכנות בלומברג, המתבססת על גורמים המעורים בפרטים.

ההתפתחות מגיעה בזמן שדירקטוריון אנבידיה בוחן את הטענות, על רקע האפשרות שהפרשה תוביל להדחתו של המנכ"ל הואנג, אחד האנשים המשפיעים ביותר בתעשיית הטכנולוגיה.

גלריה אליס הואנג ( רשתות חברתיות )

הרבה סימני שאלה

לפי הדיווח, לא ברור מתי בדיוק הגיעה הואנג לבייג'ינג, מדוע החליטה לשוב לסין או במה היא עוסקת כיום, כאשר כל הניסיונות של בלומברג ליצור איתה קשר לא צלחו. מקום הימצאה הפך לאחת השאלות המרכזיות בפרשה, שהחלה בעקבות חשיפת הקשר האישי בינה לבין מנכ"ל אנבידיה והתפתחה לחשדות הנוגעים לביטחון הלאומי של ארצות הברית.

נזכיר כי הואנג, המוכרת גם בשם הואנג לה (Huang Le), היא עיתונאית לשעבר ואשת עסקים שבשנים האחרונות הפכה לשחקנית משמעותית בתחום תשתיות הבינה המלאכותית באסיה. היא עומדת מאחורי Megaspeed International, חברה המספקת גישה לכוח מחשוב המבוסס על שבבי אנבידיה, בין היתר ללקוחות סיניים.

לפני שנכנסה לתחום מחשוב הענן עבדה אליס הואנג בעולם הפיננסים. החל מנובמבר 2015 כיהנה בתפקיד ניהולי בכיר בחברת ההשקעות Shanghai Hexi Investment, ולפני כן מילאה תפקידים בחברת ניירות הערך הסינית Citic Securities ובבנק HSBC. את דרכה המקצועית החלה גם בתחום התקשורת והטלוויזיה.

כעת, כשהיא נמצאת בבייג'ינג בידיעת גורמי הביטחון הסיניים, עתידה העסקי נותר לא ברור. גם באנבידיה ממתינים להתפתחויות בחקירה הפנימית, כאשר על פי בלומברג, האפשרות שג'נסן הואנג ייאלץ לעזוב את תפקידו הפכה לאופציה ממשית.

שמה נקשר לפרשה לאחר שג'נסן הואנג הודה בניהול רומן מחוץ לנישואים, ובעקבות טענות שלפיהן אליס הואנג פעלה עבור שירותי המודיעין הסיניים. דירקטוריון אנבידיה פתח בחקירה, ובמקביל החלו להתעורר שאלות לגבי הקשרים העסקיים של הואנג והגישה שהייתה לה לצמרת החברה. סין הכחישה כי היא מרגלת, ועד כה לא פורסמו ראיות פומביות שמבססות את החשדות נגדה.

מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג ( צילום: Julia Demaree Nikhinson/AP )

הקשר לעליבאבא

אחת הלקוחות של Megaspeed היא ענקית הטכנולוגיה הסינית עליבאבא, ששוכרת ממנה כוח מחשוב המבוסס על שבבי אנבידיה באמצעות מתקנים בדרום-מזרח אסיה. עליבאבא עצמה עמדה לאחרונה במוקד חששות ביטחוניים של הממשל האמריקני, בעקבות טענות לקשרים עם הצבא הסיני. החברה הכחישה את הטענות וסירבה להגיב לבלומברג על יחסיה העסקיים עם Megaspeed.

הפעילות הזו ממחישה את אחת הבעיות הגדולות שעומדות בפני וושינגטון בכל הנוגע להגבלת ייצוא שבבים לסין - גם כאשר נאסר לייצא שבבים מתקדמים למדינה, חברות סיניות עדיין עשויות לקבל גישה לכוח העיבוד שלהם באמצעות חוות שרתים במדינות אחרות.