החשוד המרכזי ברצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב בקיסריה הוא דורון ויצמן (54) מבית שאן, עבריין מוכר למשטרה שריצה בעבר כמה תקופות מאסר בגין עבירות רכוש, סמים ואמצעי לחימה. הוא נעצר יומיים אחרי הרצח לפני כחודש על ידי לוחמי הימ"מ במחסן בחדרה, והיום (שלישי) הודיעה המשטרה כי השלימה את החקירה, גיבשה תשתית ראייתית והגישה נגדו הצהרת תובע. כתב האישום צפוי להיות מוגש בהמשך השבוע.
החשד שעלה במשטרה הוא שכמה אויבים של יושבייב התאחדו ורקמו יחד תוכנית לחיסולו. במשטרה חשדו כי ויצמן הוא האיש שביצע בפועל את הירי, בעוד שהוא הכחיש באמצעות סנגורו כל קשר לרצח וטען כי לא הכיר את יושבייב. במהלך החקירה נעצרו ארבעה חשודים ובהם גם צעיר בן 23 מחדרה - בנו של יריבו הגדול ביותר של יושבייב. מהחקירה עולה כי אותו צעיר המקושר לעבריינים בכירים היה ברכב ששימש את הרוצחים, ודגימות דנ"א שלו נמצאו ברכב. אולם במשטרה לא הצליחו להוכיח את מעורבותו הישירה בתכנון הרצח, למרות תרגילי החקירה שנעשו לו בימ״ר מחוז חוף.
חשוד נוסף שנעצר בפרשה הוא אדם שנפגש עם יושבייב במסעדה זמן קצר לפני הרצח. על פי החשד שנבדק, לאחר הפגישה הוא עזב במהירות את האזור, הגיע לתל אביב ובהמשך "ירד למחתרת". החוקרים בדקו את משמעות הפגישה ואת האפשרות שהייתה קשורה להכנת הקרקע לחיסול. בשלב מאוחר יותר נעצר חשוד נוסף, צעיר בשנות ה-20 לחייו, בחשד שהיה מעורב בהזמנת הרצח. לפי הפרסום, במשטרה בדקו חשד שלפיו ברקע לחיסול עמד חוב כספי גדול ליושבייב. עם זאת מדובר בחשד שנחקר, ולא בקביעה שיפוטית.
יושבייב, תושב אור עקיבא ומי שנחשב במשך שנים ליעד מודיעיני מרכזי של ימ"ר חוף, נורה כאמור למוות ב-23 באוגוסט ביציאה ממסעדה במתחם תחנת דלק סמוך לקיסריה. זמן קצר לאחר שיצא מהמקום נורה מטווח קצר, והיורה נמלט מהזירה. יושבייב פונה במצב אנוש לבית החולים הלל יפה, ושם נקבע מותו.
בימים הקרובים צפויה פרקליטות מחוז חיפה להגיש כתב אישום בבית משפט השלום בחיפה, ולבקש את מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. המשטרה מסרה כי "תמשיך להיאבק בנחישות בפשיעה החמורה, ותפעיל את כל האמצעים והמשאבים העומדים לרשותה על מנת להגיע לחקר האמת ולמצות את הדין עם העבריינים, למען שלום הציבור וביטחונו".
ההרשעות הקודמות - והדפוס החוזר
החשוד בחיסול כאמור מוכר היטב למערכת אכיפת החוק, ושתק בחקירותיו. סנגורו עו"ד ירון שומרון אמר בחודש שעבר כי "מרשי מכחיש כל מעורבות לאירוע עצמו, לא מכיר את המנוח, לא היה סכסוך קודם". לדבריו, "הוא בהלם מהמעצר, הסתערו עליו כוחות ימ"מ כאילו שהוא מחבל מסוכן שעומד לבצע פיגוע".
מאחורי החשוד כמעט ארבעה עשורים של הסתבכויות בפלילים, שהחלו עוד כשהיה נער ונמשכו לאורך חייו הבוגרים. במהלך השנים צבר 38 הרשעות וריצה שוב ושוב תקופות מאסר. בין היתר, רק בחודש אפריל האחרון נעצר בחשד לזריקת רימון רסס לבית מגורים בבית שאן. הרישום הפלילי הארוך שלו כולל עבירות רכוש ופריצות, סמים, איומים ואלימות, נשק וסכינים, שיבוש הליכי משפט והפרת הוראות חוקיות. לאורך השנים הוטלו עליו מאסרים בפועל ומאסרים על תנאי, שחלקם אף הופעלו לאחר שהסתבך מחדש.
אלא שבתוך הרקורד הפלילי הארוך שלו בולט במיוחד דפוס שחוזר פעם אחר פעם: גניבות חקלאיות, סוסים ובקר. החשוד ברצח הורשע בעבר בכמה תיקים הנוגעים לגניבת בקר, צאן ובעלי חיים אחרים, לעיתים תוך חדירה לשטחים חקלאיים ופעילות משותפת עם אחרים. גם בגין עבירות אלו הוא ריצה תקופות מאסר.
גם בתיק פלילי נוסף שהתנהל נגדו באחרונה חוזר אותו דפוס. הוא הואשם כי יחד עם אדם נוסף חדר לאורווה בקיבוץ מורן, חתך את הגדר וגנב מהמקום סוסה בשווי כ-15 אלף שקלים. לפי האישום, השניים הובילו את הסוסה דרך פתח שיצרו בגדר ונמלטו עמה לעבר שטח חקלאי.