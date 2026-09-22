החשד שעלה במשטרה הוא שכמה אויבים של יושבייב התאחדו ורקמו יחד תוכנית לחיסולו. במשטרה חשדו כי ויצמן הוא האיש שביצע בפועל את הירי, בעוד שהוא הכחיש באמצעות סנגורו כל קשר לרצח וטען כי לא הכיר את יושבייב. במהלך החקירה נעצרו ארבעה חשודים ובהם גם צעיר בן 23 מחדרה - בנו של יריבו הגדול ביותר של יושבייב. מהחקירה עולה כי אותו צעיר המקושר לעבריינים בכירים היה ברכב ששימש את הרוצחים, ודגימות דנ"א שלו נמצאו ברכב. אולם במשטרה לא הצליחו להוכיח את מעורבותו הישירה בתכנון הרצח, למרות תרגילי החקירה שנעשו לו בימ״ר מחוז חוף.