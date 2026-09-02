גורם צבאי שחשוף לפרוטוקולים מאירוע הפלת מטוס ה-F-16 ב-2018 מאש נ"מ סורית דחה הערב (רביעי) בשיחה עם ynet את הגרסה שהשמיע יו"ר ישר! גדי איזנקוט בוועידת ynet ו"ידיעות אחרונות". איזנקוט טען בין השאר כי לא הצליח להשיג את ראש הממשלה בנימין נתניהו במשך שעתיים - והחליט בעצמו על תקיפה רחבה בסוריה. לפי הגורם, ההשתלשלות הייתה אחרת.
על פי הדברים שאליהם הוא חשוף, ב-10 בפברואר 2018, באזור השעה 06:00, מטוס שחוזר מביצוע משימה בסוריה נפגע מרסיסים - ומתרסק בשטח ישראל.
הגורם תיאר כי על פי הפרוטוקול, נתניהו עודכן באופן מיידי - ואשרר את תוכנית התקיפה האופרטיבית, לפי פרוטוקול תקיפה מוכן לאירוע מסוג זה: תקיפת שלושה מכ"מים בסוריה, ומטרה איראנית נוספת. התקיפה הזו נעשית - לפי הפרוטוקול - בשעה 06:20.
בסוריה, יש לציין, דיווחו באותו בוקר על תקיפות באזור דמשק סביב השעה 09:00, וכעבור שעה פורסמה הודעת צה"ל על התקיפות. באותה הודעה נמסר שצה"ל ביצע תקיפה "רחבת היקף" שכללה ירי על שלוש סוללות הגנה אווירית סוריות, וארבע מטרות איראניות. בסה"כ אמרו בצבא אז כי הותקפו 12 מטרות.
על פי התיאור של הגורם, ראש הממשלה קבע חיתוך מצב נוסף לשעה 11:30 לבחינת תגובה נוספת. הרמטכ"ל דאז איזנקוט קבע שלא צריכה להיות תגובה נוספת עד להערכת מצב נוספת בשעה 17:00.
בהערכת המצב יחד עם המטכ"ל אחר הצהריים, הרמטכ"ל דאז איזנקוט וכל חברי המטכ"ל סברו, לפי הגורם, כי לא נדרשת תגובה נוספת. איזנקוט אמר: "זה מאחורינו" - ועל ההמלצה הזו חתם גם שר הביטחון דאז אביגדור ליברמן.
ממפלגת ישר! נמסר: "מצער שגורם צבאי לבוש מדים ועלום שם בוחר לתדרך נגד הרמטכ״ל לשעבר גדי איזנקוט בשקרים. אף מפתיע שהוא יודע שנתניהו היה ער - מעניין במי מדובר… פרטי האירוע שנאמרו היום מפי איזנקוט, מדויקים כמובן ואיזנקוט עומד מאחוריהם".
איזנקוט: "הוא הגיח לי בחמ"ל"
איזנקוט תיאר הבוקר גרסה אחרת לגמרי בוועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה".
"אנו תוקפים קרון בסוריה, ששלח כטב"ם לישראל ותוך כדי הפעולה מופל מטוס F-16 בשעה 05:00 בבוקר. הטייסים לשמחתי צונחים בשטחנו. אני ראיתי בזה אירוע חמור מאוד. אני רמטכ"ל, ואני מחליט יחד עם ראש אמ"ן ומפקד חיל האוויר לבצע תקיפה רחבה מאוד ולהטמיע השמדה של סוללות סוריות", תיאר איזנקוט.
"אני מבקש לעדכן ולהתייעץ עם ראש הממשלה, אני לא מצליח במשך שעה שעתיים - ואני לוקח החלטה לבצע תקיפה רחבה מאוד של השמדת סוללות נ"מ סוריות ושל השמדת מטרות איראניות, ולפתע הוא מגיח לי בחמ"ל של חיל האוויר אחרי 4-3 שעות, כשניסיתי דרך המזכיר הצבאי שלו להשיג אותו או לעדכן אותו ולהתייעץ איתו".
עוד אמר איזנקוט: "המזכיר הצבאי אמר שהוא לא מצליח להשיג אותו, 'תעשה את מה שאתה מבין'. יאמר לזכותו (של נתניהו, מ"א), כשהוא מגיע הוא נותן גיבוי למהלכים שלי. למרות שהיו תוכניות להמשיך ולתקוף, אבל הוא עצר אותן לפני התקיפה החשובה מאוד".