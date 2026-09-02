בסוריה, יש לציין, דיווחו באותו בוקר על תקיפות באזור דמשק סביב השעה 09:00, וכעבור שעה פורסמה הודעת צה"ל על התקיפות. באותה הודעה נמסר שצה"ל ביצע תקיפה "רחבת היקף" שכללה ירי על שלוש סוללות הגנה אווירית סוריות, וארבע מטרות איראניות. בסה"כ אמרו בצבא אז כי הותקפו 12 מטרות.

בסוריה, יש לציין, דיווחו באותו בוקר על תקיפות באזור דמשק סביב השעה 09:00, וכעבור שעה פורסמה הודעת צה"ל על התקיפות. באותה הודעה נמסר שצה"ל ביצע תקיפה "רחבת היקף" שכללה ירי על שלוש סוללות הגנה אווירית סוריות, וארבע מטרות איראניות. בסה"כ אמרו בצבא אז כי הותקפו 12 מטרות.

בסוריה, יש לציין, דיווחו באותו בוקר על תקיפות באזור דמשק סביב השעה 09:00, וכעבור שעה פורסמה הודעת צה"ל על התקיפות. באותה הודעה נמסר שצה"ל ביצע תקיפה "רחבת היקף" שכללה ירי על שלוש סוללות הגנה אווירית סוריות, וארבע מטרות איראניות. בסה"כ אמרו בצבא אז כי הותקפו 12 מטרות.

בהערכת המצב יחד עם המטכ"ל אחר הצהריים, הרמטכ"ל דאז איזנקוט וכל חברי המטכ"ל סברו, לפי הגורם, כי לא נדרשת תגובה נוספת. איזנקוט אמר: "זה מאחורינו" - ועל ההמלצה הזו חתם גם שר הביטחון דאז אביגדור ליברמן.

בהערכת המצב יחד עם המטכ"ל אחר הצהריים, הרמטכ"ל דאז איזנקוט וכל חברי המטכ"ל סברו, לפי הגורם, כי לא נדרשת תגובה נוספת. איזנקוט אמר: "זה מאחורינו" - ועל ההמלצה הזו חתם גם שר הביטחון דאז אביגדור ליברמן.

בהערכת המצב יחד עם המטכ"ל אחר הצהריים, הרמטכ"ל דאז איזנקוט וכל חברי המטכ"ל סברו, לפי הגורם, כי לא נדרשת תגובה נוספת. איזנקוט אמר: "זה מאחורינו" - ועל ההמלצה הזו חתם גם שר הביטחון דאז אביגדור ליברמן.