לקראת סבב ההתייעצויות שצפוי להתחיל אצל נשיא המדינה יצחק הרצוג ביום רביעי, הודיעה הערב (ראשון) סיעת ביחד רשמית כי תמליץ בפניו על יו"ר ישר! גדי איזנקוט, כמועמד להרכבת הממשלה. "רה"מ לשעבר בנט הבהיר לאורך כל מערכת הבחירות כי יכבד את הכרעת הבוחר, וכך הוא עושה. רה"מ לשעבר בנט עדכן בהחלטתו את יו"ר ישר! גדי איזנקוט", נמסר.
ההודעה של מפלגת ביחד הגיעה לאחר שבמהלך מערכת הבחירות סירבו בגוש השינוי וגם נפתלי בנט עצמו להתייצב מאחורי איזנקוט ולהכריז עליו אז כמועמד הגוש לראשות הממשלה.
גורמים בכירים בגוש איזנקוט טענו היום כי יש משמעות לכך שיו"ר ישר! יהיה זה שיקבל ראשון את המנדט להרכבת הממשלה. במקביל לניסיונות לגבש רשימה ראשונית של 48 ממליצים - כל מפלגות הגוש - מזהיר גורם בכיר, שאינו ממפלגתו של גדי איזנקוט: "אם כל הגוש לא ממליץ על איזנקוט, כל חוקי המהפכה המשפטית שהעבירה הקואליציה הנוכחית ייכנסו לתוקף ב-1 בינואר 2027 כפי שקבוע בחוק".
ההערכה בגוש השינוי כרגע היא שלאיזנקוט יש לצד ההמלצה של ביחד גם את הממליצים של מפלגות ישר! והדמוקרטים. מי שעדיין לא התבטא בנושא גם במהלך השיחות הסגורות של ראשי גוש השינוי הוא יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, ששומר את הקלפים קרוב מאוד לחזה. הערב פרסמנו ב-ynet כי הפגישה שנערכה בין איזנקוט לליברמן אמש הייתה מתוחה וכי ליברמן האשים את איזנקוט בכך שמסרי הקמפיין שלו פגעו בגוש השינוי.
בגוש תמהים לגבי התנהלותו של ליברמן והעובדה כי הוא שומר על שתיקה רועמת מאז פרסום תוצאות הבחירות, למעט פוסטים פומביים שפרסם ברשתות החברתיות. מחר אמור ליברמן לכנס ישיבת סיעה ראשונה ולצאת עם הכרזה לתקשורת. ליברמן עצמו טען כי לא ביקש את תפקיד יו"ר הכנסת בשבילו לאחר פרסום כי בגוש השינוי הציעו לתת לו את התפקיד או לחבר סיעתו, ח"כ עודד פורר.
הדרך להקמת הממשלה
נשיא המדינה יצחק הרצוג צפוי להתחיל בסבב התייעצויות ביום רביעי ולקבל מראשי הסיעות השונות את המלצתם על המועמד להרכבת הממשלה, ולפי ההערכות התהליך צפוי להימשך גם ביום חמישי ואולי לגלוש לשישי. על פי החוק, לנשיא יש שבעה ימים לקיום ההתייעצויות, לקבלת החלטה ולהטלת המנדט - כלומר עד 11 בנובמבר. ייתכן שהוא יעשה זאת עוד לפני שימלאו שבעה הימים.
הנשיא נוהג להטיל את הרכבת הממשלה על חבר הכנסת שהוא בעל הסיכוי הטוב יותר לעשות זאת, ובדרך כלל מדובר במי שיש לו הכי הרבה ממליצים. על פי החישוב הנוכחי, במקרה שישראל ביתנו תחליט בסופו של דבר לא להמליץ עליו - איזנקוט צפוי לזכות ב-60 המלצות. לנתניהו צפויות 46 המלצות, ובין הכיסאות צפויה להישאר יהדות התורה.