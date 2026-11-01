ההערכה בגוש השינוי כרגע היא שלאיזנקוט יש לצד ההמלצה של ביחד גם את הממליצים של מפלגות ישר! והדמוקרטים. מי שעדיין לא התבטא בנושא גם במהלך השיחות הסגורות של ראשי גוש השינוי הוא יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, ששומר את הקלפים קרוב מאוד לחזה.

הערב פרסמנו ב-ynet