לפי הדיווח בניו יורק טיימס , ראש הממשלה בנימין נתניהו דוחף לצאת למערכה משותפת עם ארה"ב של ארבעה עד שבעה ימים, בעוד הנשיא האמריקני דונלד טראמפ עדיין מתלבט . אך מי באמת יכול לדעת כמה זמן מערכה עתידית תימשך? את התפתחויות הלחימה בכל מערכה עתידית לא ניתן לצפות מראש.

גלריה כשנכנסים לסבב, אי אפשר לדעת איך זה ייגמר. חמינאי, נתניהו טראמפ ( צילום: AP/Alex Brandon, חיים גולדברג/פלאש 90, REUTERS/Stringer )

לא ניתן לדעת אילו סוגיות עלולות פתאום לקבל תפנית ולהביא להארכת המלחמה, כמו לדוגמה סוגיית השליטה ב מצר הורמוז שהפכה לסוגיה המרכזית מול איראן אחרי "שאגת הארי" ומקשה גם עכשיו על כל התקרבות להסכם. וזאת – כאשר האיראנים מצדם מבהירים בהזדמנויות שונות כי הם יהיו אלה שיקבעו את סוף המלחמה הבאה, אם תפרוץ.

הערב הגיבו בטהרן לטענה של הנשיא טראמפ שלפיה איראן שוקלת שימוש בנשק כימי וביולוגי. על כך כתב דובר משרד החוץ האיראני ברשת X: "ההאשמות האמריקניות על פיתוח נשק כימי וביולוגי בטהרן נועדו ליצור פחד ולהצדיק פעולה צבאית". לפי דיווח ב"ניו יורק טיימס", ישראל העבירה לאחרונה לממשל בארצות הברית מידע מודיעיני שלפיו איראן שוקלת להשתמש בנשק כימי או ביולוגי נגד יריבותיה ומקדמת את יכולותיה בתחום.

בצה"ל נערכים לאפשרות שהנשיא האמריקאי דונלד טראמפ יורה על חידוש הלחימה מול איראן, אך בשלב זה אין שינוי משמעותי בהיערכות מערכת הביטחון לעומת השבועות האחרונים. ההבנה המתגבשת באמ"ן ובצמרת הביטחונית היא שטהרן פועלת במרץ לשקם את היכולות שנפגעו במבצע "שאגת הארי", שהחל בסוף פברואר השנה, ומנסה להאיץ את תהליכי בניין הכוח שלה. בישראל מוטרדים מקצב ההתאוששות האיראני ומעריכים כי יהיה צורך בתקיפות נוספות כדי לפגוע ביכולות המתחדשות ולבלום את התעצמות האיום.

אלא שבמערכת הביטחון לא מצביעים כרגע על מועד קרוב לחידוש המערכה. שאלת העיתוי נותרה פתוחה, והיא תלויה בראש ובראשונה בהחלטה אמריקאית ובתנאים המדיניים והצבאיים שיתפתחו באזור. לצד ההערכה כי נדרשת פעולה נוספת מול איראן, ישנם גם קולות במערכת הביטחון שמטילים ספק ביכולת להשיג את המטרה הרחבה של הפלת המשטר. מדובר ביעד שקשה להעריך את סיכויי מימושו ואת לוחות הזמנים שלו, אם בכלל. לכן, בירושלים ובוושינגטון יצטרכו להגדיר מטרות מלחמה ברורות ומעשיות שניתן יהיה להציג לציבור לקראת סבב לחימה נוסף.

"ימיו של המשטר ספורים"

בתוך כך, שגריר ישראל בארצות הברית, ד"ר יחיאל לייטר, מבהיר כי ישראל ערוכה לפעול כתף אל כתף עם ארצות הברית במקרה שהנשיא דונלד טראמפ יחליט על מהלך צבאי מחודש נגד המשטר באיראן.

"בסופו של דבר ההחלטה תתקבל על ידי הנשיא טראמפ באשר לשאלה אם לפעול שוב באופן קינטי (צבאי) נגד איראן או לא – ואנחנו נהיה שם", הצהיר לייטר בראיון לניוזמקס. "בעבר טסנו כתף אל כתף, כנף אל כנף איתכם. אנחנו נלחמים את המלחמות שלנו, ואנחנו נלחמים יחד עם ארצות הברית כשהיא מחליטה להילחם נגד משטר מרושע שמעוניין לתקוף הן את ישראל והן את אמריקה. הם קוראים לנו 'השטן הקטן' ולכם 'השטן הגדול'. הם רודפים את הציוויליזציה המערבית והיודאו-נוצרית – ואת המשטר הזה חייבים להפיל".

"אנחנו נהייה שם". השגריר לייטר ( צילום: REUTERS/Ken Cedeno )

השגריר הדגיש את הדחיפות בבלימת תוכניות החימוש של איראן, והתריע מפני תרחיש שבו ארגוני טרור או המשטר בטהרן יעשו שימוש בכלי טיס בלתי מאוישים חמושים בנשק בלתי קונבנציונלי: "עבור ארצות הברית זהו איום קיומי בטווח הארוך, אך עבורנו זה קיומי מחר בבוקר. אם הם ישיגו נשק להשמדה המונית – כימי או ביולוגי – הם ירכיבו אותו על ראש קרב וישגרו אותו לכיוון שלנו".

לייטר הוסיף אזהרה מוחשית: "היום, עם הכטב"מים האלה, אפשר לשים כמות קטנה של נשק כימי על כטב"ם ולשלוח אותו לתוך מרכז קהילתי או לתוך שוק הומה אדם ולהרוג אלפים רבים של אנשים. בואו לא נשלה את עצמנו – אם תהיה להם היכולת לעשות זאת, הם יעשו זאת. זו כת מוות".

בסיום דבריו הביע השגריר ביטחון כי ימיו של המשטר האיראני ספורים, והשווה את המצב לקריסת ברית המועצות בתקופת הנשיא רונלד רייגן ולנפילת משטרו של צ'אושסקו ברומניה: "העם האיראני, שמשתייך לציוויליזציה הפרסית המפוארת בת אלפי השנים, מתנגד למשטר הטוטליטרי הזה. מגיעה נקודת מפנה שבה העם מתקומם ואומר 'עד כאן'. הקצב של ההיסטוריה פועל נגד הטוטליטריות – הממשלה הזו תיפול, ואנחנו רק צריכים לעזור להם לעבור את נקודת המפנה".

שוב מסרים מאיימים מטהרן

ב-31 באוקטובר נטען בטהרן כי מפקדים בכירים בכוחות האיראניים: עלי עבדאללהי הרמטכ"ל האיראני, אמיר חאתמי מפקד הצבא ואחמד וחידי מפקד משמרות המהפכה, נפגשו עם המנהיג העליון של הרפובליקה האיסלאמית מוג'תבא חמינאי. מדובר במנהיג שעדיין לא נראה בגלוי ומצבו לא ידוע, אך בתקשורת האיראנית מפרסמים מעת לעת דיווחים על פגישות שקיים עם בכירי המדינה.

בדיווח באותו היום נמסר כי חמינאי הבהיר במפורש כי "אם האויבים יפתחו במתקפות צבאיות נוספות, הכוחות והעם האיראני הם אלו שיקבעו את העיתוי ואת התנאים לסיומן". אחרי הדיווח על הפגישה צוטט הרמטכ"ל עבדאללהי אומר: "הכוחות, המוכנים להקרבה עצמית, מבטיחים למפקדם ולאומה כי יעמדו איתן מול כל צורה של תוקפנות, עד לנשימתם האחרונה. הכוחות של איראן, מתוך ציות לפקודות המפקד העליון ומנהיג האומה מוג'תבא חמינאי, ערוכים להגן על המדינה ועל האומה האיראנית. אנחנו אלה שנקבע ונכתיב את סיומה של המלחמה, על ידי הבאת הסוף עליכם. הכוחות שילבו ביעדים רשימה חדשה של מטרות ונכסים של האויב, המשתרעים על פני מרחב גיאוגרפי נרחב יותר והם עתידים להתעמת עם האויב בשדה הקרב תוך הצגת הפתעות חדשות".

נכון שחלק גדול מהאיומים האיראניים נכנסים תחת התעמולה, אך לא ניתן לקבוע בוודאות לאן סבב נוסף יתפתח, בטח שלא לקבוע את מספר הימים. דובר צבא איראן, מוחמד אכרמי ניא, הבהיר ב-1 בנובמבר: "כל תוקפנות אמריקנית חדשה תיתקל בתגובה מיידית, נחרצת ורחבת היקף - יותר מבעבר. אם תפרוץ מלחמה חדשה, המרחב הגיאוגרפי של העימות לא יוגבל לאזור מערב אסיה. המלחמה הבאה עלולה להיות ארוכה משמעותית מזו שקדמה לה".

באותו היום מסר שר ההגנה האיראני החדש, מהרדאד אחלאקי: "אנחנו מחויבים להנחיותיו של המנהיג מוג'תבא חמינאי. אנחנו פועלים לחיזוק היכולות המבצעיות של כוחותינו, כדי לאפשר מתן מענה ללא מגבלות גיאוגרפיות. לא נופתע ופעולתנו לא תיעצר. היקף התגובה ההגנתית של איראן, העיתוי שלה והשלכותיה לא יוכתבו על ידי איומים".

חיילים איראניים במפגן בטהרן ( צילום: Atta KENARE / AFP )

האיומים מצד איראן הנוגעים לאורך כל מלחמה עתידית עולים כמובן לצד איומים הטוענים למוכנות הכוחות האיראניים למערכה חדשה. אתמול מסר מפקד הצבא האיראני, אמיר חאתמי: "הצבא יגיב לכל פעולה נגד איראן ויעניק לאויב שיעור בלתי נשכח. תגובתנו לכל טעות מצד האויב ותומכיו תהיה הרסנית יותר".

יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף הזהיר לדוגמה ב-3 בנובמבר: "תגובתנו לכל טעות בחישוב מצד האויב תהיה בלתי צפויה. אנחנו נמצאים ברמות הגבוהות ביותר של מוכנות הגנתית. אם וושינגטון תבצע טעות אסטרטגית נוספת, עליה לדעת כי הפעם היא תמצא את עצמה במצב של חוסר אונים גדול יותר מזה שהיא נמצאת בו כיום".

"הורסים את השם במפרץ"

סימה שיין, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי ובכירה במוסד לשעבר, מוסיפה בשיחה עם ynet, בתשובה לשאלה האם ניתן להגדיר מספר ימים למתקפה עתידית: "התשובה היא לא. מי שהמציא את הדבר הזה מבין שטראמפ רוצה משהו קצר, אם כבר. האיראנים אומרים לכל מי שרוצה לשמוע ששום מערכה לא תהיה קצרה ושמשך הזמן שלה לא ייקבע על ידי התוקפים, אלא איראן תחליט. ברור לגמרי שהאינטרס האיראני הוא להאריך את זה. כמו ש"הפלנו את המשטר" ככה אנחנו מחליטים שזה יהיה 4 עד 7 ימים".

עוד הוסיפה: "התוכניות של האיראנים די ברורות. ההנחה היא שאם תהיה תקיפה רחבה (לא בודדת), יהיו תקיפות של תשתיות אנרגיה. האיראנים מסבירים בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים שהם יהרסו את המפרץ. כל האתרים של האנרגיה, של הגז, של ההתפלה. זה לא פלא שהמפרציות בפאניקה. ובזה אנחנו עוזרים להרוס עוד יותר את השם שלנו במפרץ, כי ברור לגמרי שאנחנו דוחפים למלחמה והם (במפרץ) דוחפים מול טראמפ ללא מלחמה. בסוף אם תהיה מלחמה ברור מי האשם. כרגע זה נראה שטראמפ מהסס. השאלה איך הוא יכול לצאת מהתסבוכת, כי האיראנים לא נותנים לו קצה חוט ויש הסלמה בשבוע האחרון, תוקפים את בחריין וכווית".

תקיפה איראנית על מתקן נפט באמירויות ( צילום: REUTERS/Staff )

יש לציין כי האיראנים מדגישים שוב ושוב כי הם לא מוכנים להישאר במצב של 'לא מלחמה ולא שלום'. לפי הדיווחים האיראניים, מדובר בהנחיה ממוג'תבא חמינאי עצמו. גם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הזכיר זאת מספר פעמים בימים האחרונים. יו"ר הפרלמנט מסר מצדו השבוע: "לא נישאר במצב של לא מלחמה ולא שלום. זה לא משנה לנו אם ארצות הברית מבקשת משא ומתן או מלחמה. אם יקבלו את שבעת התנאים שלנו, הדרך להסכם נותרת פתוחה. אם האמריקנים יבצעו צעד מוטעה הפעם, גיאוגרפיית העימות תיקבע לפי יכולותיהם ונחישותם של הכוחות האיראניים".