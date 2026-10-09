שהוביל את המהלך להוצאתו להורג של חסן באמצעות כיתת יורים, אמר כבר אתמול כי בכוונתו להפוך את ההוצאה להורג של חסן לאירוע פומבי, אך לא ציין כיצד הדבר ייעשה.

שהוביל את המהלך להוצאתו להורג של חסן באמצעות כיתת יורים, אמר כבר אתמול כי בכוונתו להפוך את ההוצאה להורג של חסן לאירוע פומבי, אך לא ציין כיצד הדבר ייעשה.