בצעד חסר תקדים הפנטגון הודיע הלילה (בין חמישי לשישי) כי ההוצאה להורג בידי כיתת יורים של המחבל ממוצא פלסטיני נידאל מאליק חסן, שרצח 13 בני אדם במסע ירי בבסיס פורט הוד ב-2009 בטקסס - תשודר בשידור חי. שר ההגנה של ארצוחת הברית פיט הגסת', שהוביל את המהלך להוצאתו להורג של חסן באמצעות כיתת יורים, אמר כבר אתמול כי בכוונתו להפוך את ההוצאה להורג של חסן לאירוע פומבי, אך לא ציין כיצד הדבר ייעשה.
הגסת' הצהיר אתמול שההוצאה להורג תתבצע ב-3 בדצמבר, ואמר כי "נדאג לכך שאנשים יוכלו לצפות בזה, שזה יהיה פומבי. כי אנשים צריכים להבין שיש השלכות חמורות למעשים מסוג זה". כשנשאל אם חסן הגיש בקשות אחרונות כלשהן, השיב הגסת': "לא אכפת לי". על יוזמתו להוצאה להורג באמצעות כיתת יורים אמר: "לא עשינו זאת מאז מלחמת העולם השנייה. אני די אוהב את הגישה שהייתה לנו במלחמת העולם השנייה - גישה של ניצחון. ההבנה שכשהאויב תוקף אותך, עליך לעמוד איתן".
על פי החוק הצבאי האמריקני, נשיא ארה"ב חייב לאשר הוצאה להורג באמצעות כיתת יורים. הפנטגון חשף ביום שני כי הנשיא דונלד טראמפ עשה זאת בהמלצתו של הגסת'. עם זאת, הבית הלבן סירב לומר אם טראמפ תומך בשידור החי של האירוע, והפנה את השאלות לפנטגון.
ההוצאה להורג של חסן ככל הנראה תתבצע כאמור ביום חמישי בעוד כחודשיים, בשעה 13:00 (שעון מקומי) בפורט הוד - השעה, היום והמיקום המשוערים של הרצח. זו תהיה ההוצאה להורג הראשונה שהצבא האמריקני עצמו - ולא מערכת המשפט האזרחית - מבצע מאז 1961.
חסן, מוסלמי יליד ארה"ב שמוצאו פלסטיני, ביצע את הפיגוע ב-5 בנובמבר 2009: הוא נכנס למרפאה בבסיס הגדול, ששימש אז כנקודת היערכות לחיילים לקראת פריסה באזורי לחימה בעיראק ובאפגניסטן, ואז שלף שני אקדחים וכמה מחסניות שהכין מבעוד מועד - ופתח באש על חיילים שהמתינו לבדיקות רפואיות ולחיסונים, תוך שהוא צועק "אללה אכבר".
הטבח שביצע היה מסע הירי הקטלני ביותר במתקן צבאי בשטח ארה"ב מאז הקמתה. חסן הספיק להרוג 13 בני אדם, בהם 12 חיילים, ולפצוע עוד 32, כמעט כולם חיילים. שוטר אזרחי שהגיב לאירוע הצליח לבסוף לנטרל אותו באמצעות ירי, וכתוצאה מהירי הזה הפך חסן משותק מהמותניים ומטה.
חסן, בן 56 כיום, נולד בארה"ב להורים פלסטינים שהיגרו מהגדה המערבית. אמו הגיעה מהעיירה אל-בירה. שנים לפני הפיגוע ביקר חסן עצמו בגדה, ומאז עמד בקשר עם קרוביו שם. בזמנו דווח כי משפחתו מחזיקה בכמה דירות ברמאללה, וכי אחד מאחיו עבר מארה"ב לגור בגדה.
בחקירה ובמשפט שנערכו לו אחרי הפיגוע התברר כי חסן ביצע את מתקפת הטרור בהשראת ארגון הג'יהאד העולמי אל-קאעידה, אחרי שלדבריו "עבר צד" במה שכינה "מלחמתה של אמריקה נגד האיסלאם". חסן אמר שביצע את הפיגוע משום שהתנגד לכיבוש האמריקני בעיראק ובאפגניסטן, ורצה למנוע מהצבא לשלוח לשם חיילים שיהרגו את אחיו המוסלמים, בהם מנהיגי הטליבאן.
לפני הפיגוע הוא עמד בקשר עם איש הדת הרדיקלי והארכי-טרוריסט אנוואר אל-עוולאקי, אזרח אמריקני שהשתייך לאל-קאעידה, נחשב ל"מורה הרוחני" של מחבלים בולטים - וחוסל בהמשך בתקיפת כטב"ם אמריקני בתימן.
חסן נידון למוות על-ידי חבר מושבעים צבאי בשנת 2013, בתום משפט שבו בחר לייצג את עצמו, וסירב לזמן עדים או להכחיש את ההאשמות נגדו. סנגורים שמונו לו מטעם בית המשפט הביעו בזמנו חשש כי הוא חותר במכוון להוצאתו להורג. חסן אמור להיות כעת האדם השני בלבד מאז 2010 שמוצא להורג באמצעות כיתת יורים, ובמערכת המשפט הצבאית האמריקנית מוחזקים עוד שלושה נידונים למוות שעשויים גם הם למצוא עצמם מול גורל דומה.