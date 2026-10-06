נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר רשמית להוציא להורג באמצעות כיתת יורים את המחבל נידאל מאליק חסן, פסיכיאטר ששירת בצבא האמריקני ובשנת 2009 יצא למסע הרג שבו רצח ביריות 13 בני אדם בבסיס פורט הוד בטקסס. ההוצאה להורג של חסן תהיה הראשונה שהצבא האמריקני עצמו – ולא מערכת המשפט האזרחית – מבצע מאז 1961.
הפנטגון הודיע כי שר ההגנה פיט הגסת' המליץ והנשיא טראמפ אישר לבצע את עונש המוות באמצעות כיתת יורים, ומועד ההוצאה להורג והמקום שבו תתבצע ייקבעו בהמשך: "יום הדין של חסן הגיע סוף סוף", נכתב בהודעה.
חסן, מוסלמי יליד ארה"ב שמוצאו פלסטיני, ביצע את הפיגוע ב-5 בנובמבר 2009: הוא נכנס למרפאה בבסיס הגדול, ששימש אז כנקודת היערכות לחיילים לקראת פריסה באזורי לחימה בעיראק ובאפגניסטן, ואז שלף שני אקדחים וכמה מחסניות שהכין מבעוד מועד ופתח באש על חיילים שהמתינו לבדיקות רפואיות ולחיסונים, תוך שהוא צועק "אללהו אכבר". הטבח שביצע היה מסע הירי הקטלני ביותר במתקן צבאי בשטח ארה"ב מאז הקמתה: חסן הספיק להרוג 13 בני אדם, מהם 12 חיילים, ולפצוע עוד 32, כמעט כולם חיילים. שוטר אזרחי שהגיב לאירוע הצליח לבסוף לנטרל אותו באמצעות ירי, וכתוצאה מהירי הזה הפך חסן משותק מהמותניים ומטה.
חסן, בן 56 כיום, נולד בארה"ב להורים פלסטינים שהיגרו מהגדה המערבית. אמו הגיעה מהעיירה אל-בירה. שנים לפני הפיגוע ביקר חסן עצמו בגדה, ומאז עמד בקשר עם קרוביו שם. בזמנו דווח כי משפחתו מחזיקה בכמה דירות ברמאללה, וכי אחד מאחיו עבר מארה"ב לגור בגדה.
בחקירה ובמשפט שנערכו לו אחרי הפיגוע התברר כי חסן ביצע את מתקפת הטרור בהשראת ארגון הג'יהאד העולמי אל-קאעידה, אחרי שלדבריו "עבר צד" במה שכינה "מלחמתה של אמריקה נגד האיסלאם". חסן אמר שביצע את הפיגוע משום שהתנגד לכיבוש האמריקני בעיראק ובאפגניסטן, ורצה למנוע מהצבא לשלוח לשם חיילים שיהרגו את אחיו המוסלמים, בהם מנהיגי הטליבאן. לפני הפיגוע הוא עמד בקשר עם איש הדת הרדיקלי והארכי-טרוריסט אנוואר אל-עוולאקי, אזרח אמריקני שהשתייך לאל-קאעידה, נחשב ל"מורה הרוחני" של מחבלים בולטים, וחוסל בהמשך בתקיפת כטב"ם אמריקני בתימן.
חסן נידון למוות על-ידי חבר מושבעים צבאי בשנת 2013, בתום משפט שבו בחר לייצג את עצמו, וסירב לזמן עדים או להכחיש את ההאשמות נגדו. סנגורים שמונו לו מטעם בית המשפט הביעו בזמנו חשש כי הוא חותר במכוון להוצאתו להורג. חסן אמור להיות כעת האדם השני בלבד מאז 2010 שמוצא להורג באמצעות כיתת יורים, ובמערכת המשפט הצבאית האמריקנית מוחזקים עוד שלושה נידונים למוות שעשויים גם הם למצוא עצמם מול גורל דומה.
מאז שנת 1608 הוצאו להורג בשטח ארה"ב לפחות 144 אסירים אזרחיים באמצעות ירי, כמעט כולם במדינת יוטה, אולם רק ארבע הוצאות להורג כאלה בוצעו מאז 1977, השנה שבה חודש השימוש בעונש מוות לאחר השעיה שנמשכה עשור. הפעם האחרונה שבה הוצא להורג אזרח באמצעות כיתת יורים הייתה בשנה שעברה, אז מומש עונש המוות של בראד סיגמון, תושב דרום קרוליינה שרצח את הוריה של בת זוגו לשעבר באלת בייסבול.
השנה הודיע משרד המשפטים האמריקני כי יאפשר הוצאות להורג באמצעות כיתת יורים, בניסיון להגביר את קצב ההוצאות להורג של מי שנידונו למוות. במקרים רבים של נידונים למוות בארה"ב מעוכב העונש במשך שנים ארוכות, לעתים גם לאורך עשורים, באמצעות ערעורים או טענות שונות המועלות בפני בתי המשפט על שיטת ההוצאה להורג המתוכננת ומידת יעילותה. רק בשבוע שעבר התעוררה סערה כשהניסיון להוציא להורג את הרוצחת קריסטה פייק בטנסי נכשל, אחרי ששתי זריקות הרעל שניתנו לה לא הביאו למותה – אלא רק גרמו לה כנראה סבל רב. עורכי דינה של פייק הזהירו בעצמם מראש כי הזריקה עלולה שלא לצלוח, ואף הציעו בעצמם שבמקום זאת היא תוצא להורג בתלייה.
ברמה המדינתית, הלא-פדרלית, רק חמש מדינות בארה"ב מתירות כיום הוצאה להורג בכיתת יורים, כולן מדינות רפובליקניות מובהקות: איידהו, מיסיסיפי, אוקלהומה, דרום קרוליינה ויוטה.