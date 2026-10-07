לובנה ספיטן, פעילה בריטית-פלסטינית שעמדה מאחורי ההחלטה שאימצה השבוע מפלגת הירוקים בבריטניה להגדיר את הציונות כ"גזענות" , היא חברה קרובה של מחבל אל-קאעידה שתכנן לבצע פיגוע התאבדות בנמל התעופה הית'רו ולרצוח מאות בני אדם - תוך התמקדות בנוסעים שהגיעו מישראל או מארצות הברית. כך חשף אתמול (שלישי) העיתון הבריטי "טלגרף". לפי הפרסום, ספיטן אף הציעה בעבר להעיד להגנתו של המחבל, מינה קוואנג פאם, שהורשע בארה"ב בחברות באל-קאעידה בחצי האי ערב (AQAP) ובתכנון הפיגוע. במסמכי בית משפט מ-2015 היא תוארה כ"חברה קרובה" שלו.

לובנה ספיטן ביוני האחרון: "יצודו את הציונים בכל מקום בעולם" ( צילום: מתוך X )





גלריה לובנה ספיטן על חברה המחבל: "אנשים עוברים דמוניזציה בגלל כל מיני דברים" ( צילום: Gary Roberts / SOPA Images via Reuters Connect )

מפלגת הירוקים, נזכיר, אישרה ביום ראשון הצעה נפיצה שלפיה הציונות היא סוג של גזענות, ושמניסוחה משתמע כי היא קוראת למעשה להשמדתה של מדינת ישראל. הצעה שאושרה קוראת להקמת "מדינה פלסטינית דמוקרטית אחת בכל שטח פלסטין ההיסטורית כשבירתה ירושלים", והיא דורשת להטיל על ישראל חרם נרחב וסנקציות נרחבות בדומה לאלה שהוטלו על משטר האפרטהייד בדרום אפריקה, בטענה ש"הציונות יצרה, וחותרת לשמר - ובמידת האפשר אף להרחיב - משטר אפרטהייד בין נהר הירדן לים התיכון".

ספיטן, אמנית שבעבר אמרה כי אין להגדיר את חמאס כארגון טרור, והצטרפה לירוקים בשנה האחרונה אחרי שהייתה חברה ב-Your Party של מנהיג הלייבור לשעבר ג'רמי קורבין , עומדת כאמור מאחורי ההצעה הזאת. ביוני האחרון, במהלך נאום מחוץ לבית משפט בלונדון שבו התקיים הליך נגד פעילי Palestine Action , אמרה ספיטן כי יש "לפרק את הציונות מהעולם" וכי יגיע הזמן שבו ציונים "ייצודו כפי שהמדכאים הנאצים ניצודו". היא הוסיפה כי הדבר "לא יקרה בלי כוח". כשנשאלה כעת על ידי ה"טלגרף" אם היא עדיין חברה של אותו מחבל אל-קאעידה, השיבה: "כן, זה עדיין המצב, מה שהיה לא השתנה". היא אף טענה כי פאם "סומן כמטרה על ידי המערכת".

תחילה, כשנשאלה על הקשר שלה עם המחבל, הגדירה ספיטן את עצם השאלה "מעליבה", וטענה כי אין לה "שום קשר לעבודה שאני עושה". היא האשימה את "התקשורת הממוסדת" בניסיון לעשות דמוניזציה לפלסטינים, ואף רמזה כי פאם הואשם שלא בצדק. כשנשאלה על 44 שנות המאסר שנגזרו עליו, השיבה: "אנשים עוברים דמוניזציה בגלל כל מיני דברים, ומואשמים שלא בצדק בכל מיני דברים". לדבריה, השאלות על יחסיה עם פאם הן ניסיון ל"חיסול אופי. למערכת יש הרבה על מה לתת את הדין: גזענות מערכתית, שנאה אנטי-מוסלמית ודמוניזציה של כל מי שנמצא שם כדי להתנגד למדכאים הקולוניאליים שלו".

עם תיק גב ממולכד - ורעל עכברים

פאם נולד בווייטנאם. משפחתו חיה במחנה פליטים לפני שנמלטה דרך הונג קונג לבריטניה, וב-1989 הוענק לה מקלט במדינה. המשפחה קיבלה בית בדרום לונדון, ופאם גדל בבריטניה. ב-2011 הוא נסע לתימן, שם הצטרף לאל-קאעידה בחצי האי ערב. לפי התביעה האמריקנית, במהלך שהותו שם גובשה התוכנית לשלוח אותו בחזרה לבריטניה ולבצע פיגוע התאבדות באולם הנכנסים של נמל התעופה הית'רו.

מינה קוואנג פאם, שתכנן לפוצץ מאות בני אדם. "אדם שליו ושוחר שלום" ( צילום: U.S. Department of Justice )

התוכנית הייתה לפוצץ תיק גב ממולכד ברסיסי מתכת - שעליהם אמור היה פאם למרוח גם רעל עכברים - באזור עמוס בנוסעים. לפי ה"טלגרף", הוא תכנן להתמקד במיוחד בנוסעים שנחתו מטיסות מישראל או מארה"ב, והתובעים האמריקנים טענו כי הפיגוע עלול היה להרוג "מאות בני אדם". התוכנית נחשפה לאחר שפאם חזר מתימן לבריטניה ביולי 2011, ובמטען שלו נמצא קליע חודר שריון. המשטרה הבריטית שחררה אותו באותה עת, אולם שירות הביטחון הפנימי MI5 המשיך לעקוב אחריו.

בפשיטות שנערכו לאחר מכן בביתו התברר כי פאם צפה בסרטונים של אנוואר אל-עוולקי, מבכירי AQAP ומטיף ג'יהאדיסטי שנחשב למי שהשפיע על דור של קיצונים במערב. אל-עוולקי חוסל בתקיפה אמריקנית בתימן בהמשך אותה שנה. ב-2015 הוסגר פאם לארה"ב, ושם הועמד לדין באשמת עבירות טרור. בשלב הזה נכנסה גם ספיטן לתמונה.

לפי מסמכי בית המשפט שבחן ה"טלגרף", עורכי דינו של פאם פנו לספיטן וביקשו ממנה לסייע להגנתו. היא הסכימה להעיד כי מדובר באדם שקט, שליו ושוחר שלום בעל מגבלות קוגנטיביות. עדותה נועדה לסייע להגנה בטענות בנוגע למצבו הנפשי של פאם, ובכלל זאת לטענה שסבל מהפרעה דו-קוטבית ולניסיון לבסס קו הגנה הקשור לאי-שפיות. במסמכים שהגישה ההגנה ב-2015 תוארה ספיטן כ"חברה קרובה" של פאם, ועורכי דינו מסרו כי יצרו עמה קשר והיא אישרה שתהיה מוכנה למסור עדות לטובתו.

אנוואר אל-עוולקי. ה"גורו" של מינה קוואנג פאם ( צילום: ויקיפדיה )

התביעה התנגדה לבקשה. לדבריה, העדות שהציעה ספיטן למסור הייתה בעלת רלוונטיות מועטה לשאלה המרכזית שבמחלוקת - האם פאם אכן הצטרף ל-AQAP בתימן ועבר הכשרת טרור. התובעים ציינו גם כי כל חמשת העדים שההגנה ביקשה להביא סירבו לנסוע לניו יורק, ולכן לא יהיו נתונים באותו אופן ללחצים ולחקירה הנלווים לעדות בבית המשפט. ספיטן טענה כי מצב רפואי מונע ממנה לטוס. השופט בבית המשפט הפדרלי במחוז הדרומי של ניו יורק דחה בסופו של דבר את בקשת ההגנה להשמיע את עדויותיהם של כל החמישה, ואף הביע ספק בנוגע להסברים שניתנו לכך שלא יגיעו לניו יורק וברלוונטיות של העדויות שהוצעו. ה"טלגרף" פנה למפלגת הירוקים עם הממצאים החדשים בנוגע לספיטן וליחסיה עם פאם. לפי העיתון, במפלגה השיבו כי הם זקוקים לזמן כדי לבדוק את הפרטים.

"דמיין את המטען כרובה ציד שיורה לכל הכיוונים"

בינואר 2016 הודה פאם באשמה. הוא אישר כי היה חבר ב-AQAP וכי סייע לארגון הטרור בהפקת "Inspire", מגזין התעמולה שלו בשפה האנגלית. עם זאת, באותה עת הוא עדיין טען כי מעולם לא התכוון באמת לבצע את הפיגוע בהית'רו. לדבריו, תוכנית הפיגוע הייתה רק "תרגיל" או תחבולה שאפשרה לו להימלט מתימן ולשוב לבריטניה. לפי ה"טלגרף", העובדה שחקירות ה-FBI שבהן דיבר פאם על תוכנית הפיגוע לא הוקלטו הקשתה על התביעה והחלישה את יכולתה להוכיח את מלוא היקף המזימה. בשנת 2016 נגזרו עליו 40 שנות מאסר.

אלא שלאחר מכן התגלו ראיות חדשות ששינו באופן דרמטי את התמונה: חוקרים אמריקנים איתרו מחשב נייד ובו סרטונים שתיעדו את פאם כשהוא בוחן מטעני חבלה. בסרטונים נוספים הוא נראה מכריז על רצונו למות כשהיד, ובאחד מהם אף נראה כשהוא מחייך למצלמה ולוחץ על מתג המחובר לתיק הגב הממולכד שלו.

במחשב נמצא גם מסמך בן שישה עמודים שכותרתו "Your Instructions" - "ההוראות שלך" - שנכתב עבור פאם על ידי אל-עוולקי בשנת 2011, חודשים לפני שחוסל. המסמך כלל הוראות מפורטות לביצוע הפיגוע בהית'רו. אל-עוולקי המליץ לפאם להמתין לתקופת חג המולד או ראש השנה האזרחית, כשנמל התעופה עמוס במיוחד בנוסעים.

נמל התעופה הית'רו. תכנן פיגוע התאבדות ענק באולם הנכנסים ( צילום: van Blerk / Shutterstock )

הוא גם הסביר כיצד להגדיל את קטלניות המטען באמצעות רסיסי מתכת, ואף המליץ לצפות אותם ברעל עכברים. "דמיין את המטען הזה כרובה ציד שיורה לכל הכיוונים", כתב לו, לפני שהמשיך בהוראות להכנתו. בעקבות גילוי הראיות החדשות חזר בו פאם מגרסתו הקודמת והודה כי אכן תכנן להרוג מאות בני אדם בפיגוע התאבדות בהית'רו. ב-2025 נגזר עליו מחדש עונש של 44 שנות מאסר.

לקראת גזר הדין החדש שלח פאם לשופט האמריקני מכתב בכתב יד, שבו הביע חרטה על מעשיו. "מה שעשיתי היה בגידה עצומה במדינה שלי, בריטניה, ועוול עצום לאיסלאם, למשפחתי ולעם הבריטי", כתב. הוא הוסיף כי לעולם לא יוכל להודות מספיק לבריטים על כך שקיבלו אותו ואת משפחתו למדינה. לדבריו, בריטניה העניקה להם מקלט וכן "סיוע מלא ודיור" אחרי שנמלטו מאסיה.

מנהיג הירוקים נמנע - ואז עשה לייק: "תתגברו ותמשיכו הלאה"

החשיפה על יחסיה של לובנה ספיטן עם פאם מגיעה ימים ספורים בלבד אחרי שעמדה כאמור מאחורי אחת ההחלטות השנויות ביותר במחלוקת שקיבלה מפלגת הירוקים הבריטית. בוועידת המפלגה בברייטון הציעה ספיטן את ההחלטה המגדירה את הציונות כצורה של גזענות. היא התקבלה ברוב של 1,022 תומכים מול 813 מתנגדים - 56% לעומת 44% - והפכה לחלק ממדיניותה הרשמית של המפלגה. ספיטן חגגה את אישור ההצעה והגדירה אותו ניצחון מול מי שמנסים, לדבריה, "לעשות דה-הומניזציה ודמוניזציה לאלה שמעזים להתנגד למדכאים שלהם".

לפי ה"טלגרף", היא הצטרפה לירוקים מ-Your Party של קורבין במטרה לקדם גם דחייה של סטנדרטים מקובלים להגדרת אנטישמיות. ספיטן סיפרה לעיתון כי 56 מבני משפחתה נהרגו בעזה, וקראה לתקשורת להתמקד לדבריה באנשי צה"ל, "שיכולים להיות השכנים שלנו וללכת ברחובות ללא עונש בזמן שהם הורסים את המשפחות שלנו". על הביקורת שלפיה החלטת "ציונות היא גזענות" פוגעת ביהודים אמרה: "אנחנו כפלסטינים לא צריכים להוסיף כתב הסתייגות בכל פעם שאנחנו מדברים על שחרור עמנו ולהבהיר שאנחנו לא אנטישמים, או לתת לגיטימציה למאבק שלנו בכך שנאמר שהוא אינו מתקפה נגד יהודים – ואכן הוא אינו כזה".

זאק פולנסקי, מנהיג מפלגת הירוקים. "תתגברו" ( צילום: Alishia Abodunde/Getty Images )

ההחלטה חוללה סערה חריפה בתוך מפלגת הירוקים ובפוליטיקה הבריטית בכלל. יו"ר המפלגה, זאק פולנסקי, יהודי שמגדיר את עצמו אנטי-ציוני, לא השתתף בהצבעה. לפני ההצבעה הוא ניסה לקדם תיקון שנועד להגן על חברים יהודים במפלגה המשתייכים לבתי כנסת שמגדירים עצמם ציוניים, אך חברי הוועידה דחו את התיקון.

פולנסקי ספג ביקורת קשה על כך שלא הצביע נגד ההחלטה ולא יצא נגדה באופן נחרץ. לפי ה"טלגרף", לאחר מכן הוא אף עשה "לייק" לפוסט ברשתות החברתיות שהתייחס למבקרי ההחלטה ואמר להם: "תתגברו ותמשיכו הלאה" (Get over yourselves and move on). בריאיון ל-BBC ערב ההצבעה נמנע פולנסקי גם מלהשיב בחיוב לשאלה אם למדינת ישראל יש זכות קיום. "אני מאמין שלבני אדם יש זכות קיום. לישראלים יש זכות קיום, ולפלסטינים יש זכות קיום", אמר.