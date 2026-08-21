דובר צה"ל הודיע הלילה (בין חמישי לשישי) כי מחבל חמוש בסכין ניסה לדקור לוחמי צה"ל שפעלו בג'נין - וחוסל בירי. לא היו נפגעים. גורם ביטחוני סיפר כי אותו מחבל הוא פתחי חאזם - אביו של המחבל שביצע את הפיגוע ברחוב דיזנגוף בתל אביב ב-2022, שמאז הסית נגד ישראל, ירד למחתרת ומצוד התנהל אחריו.
הגורם ציין כי מדובר בפעילות של גדוד 890 של הצנחנים, למעצר מחבלים המעורבים בקידום מתווי טרור. בכניסה לאחד האיתורים, ניסה המחבל לדקור את אחד החיילים בכוח, שהגיב בירי וחיסל אותו מיד. הגדוד חזר לפעילות לאחר מכן.
חאזם התוודע לציבור הישראלי זמן קצר לאחר חשיפת זהות בנו, רעד, שרצח את תומר מורד, איתם מגיני וברק לופן בבר "האילקה" בתל אביב. האב, קצין בכיר לשעבר במנגנוני הביטחון הפלסטיניים, החל שעות אחרי חיסול בנו להסית את הציבור הפלסטיני נגד ישראל. בנאום שנשא בלהט במרפסת ביתו ושהפך לוויראלי בקרב הפלסטינים אמר למאות האנשים שהגיעו לנחמו: "אתם תראו את הניצחון ואת השינוי בשנים הבאות ובימים הקרובים. אללה יטהר את מסגד אל-אקצא מטומאת הכובשים".
מאותו הרגע, מיד אחרי הדברים שנשא, הבין האב שהוא עשוי להיעצר לחקירה בידי מערכת הביטחון הישראלית ומאז הוא ובנו (אחיו של המחבל), ירדו למחתרת והחלו להסתתר, בחסותם של חמושי מחנה הפליטים ג'נין.
פתחי חאזם שירת כמפקד הביטחון הלאומי הפלסטיני בשכם, תפקיד המקביל בצה"ל למח"ט. במהלך שנותיו במנגנונים הוא נודע כאדם לא יציב שהסתכסך עם גורמים רבים במנגנונים. סיבות פרישתו מהמנגנונים קשורות לאופיו הבעייתי. גורם הבקיא בפרטים אמר ל-ynet ו"ידיעות אחרונות" לאחר הפיגוע כי במהלך שירותו הוא הציג עמדות קיצוניות בכל הנוגע לישראל ולקשר איתה.
למחרת הפיגוע ניסה חאזם האב בכל דרך לנצל את "התהילה", לטובת ביסוס מעמדו במחנה הפליטים ולטובת השגת כספים לעצמו מהפלגים הפלסטיניים, בזכות הפיגוע שביצע בנו. הוא הציג את עצמו לציבור הפלסטיני כעומד בראש משפחתו במטרה להגן על ילדיו מפני מעצר ישראלי, למרות שמקורות פלסטינים העלו אז תמונה אחרת, וסיפרו כי היה מנוכר למשפחתו.
שנה לאחר הפיגוע בדיזנגוף, כשבפיגוע נוסף בטיילת בתל אביב נרצח התייר האיטלקי אלסנדרו פאריני, כתב חאזם האב בפייסבוק על בנו: "רוחו מגיחה מלב האפר. 'אמר לי, אל תתעצב, אבי, שאני חי'".
צה"ל אומנם ניסה לשים את ידו על חאזם ועל בנו כדי להביאם לחקירה, אולם במערכת הביטחון פעלו על פי סדרי עדיפויות. חאזם הפך לסמל עבור הפלסטינים והוא ניצל זאת להסתה - באמצעות יציאה חפוזה ממקום מסתורו להתכנסויות פומביות במחנה הפליטים ג'נין ובעזרת דף הפייסבוק שלו - אבל הוא לא הוגדר כ"פצצה מתקתקת".
לכן, לפניו העדיפה מערכת הביטחון לעצור פעילי טרור שסומנו כיעדים שעלולים לבצע פיגועים. מה גם שתפיסתו במחנה הפליטים כשהוא מוקף בחמושים מורכבת יותר מבחינה מבצעית. אז הוערך כי במערכת הביטחון יחפשו לתפוס אותו בנקודת חולשה שלו, וכעת נראה שכך קרה.