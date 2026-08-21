דובר צה"ל הודיע הלילה (בין חמישי לשישי) כי מחבל חמוש בסכין ניסה לדקור לוחמי צה"ל שפעלו בג'נין - וחוסל בירי. לא היו נפגעים. גורם ביטחוני סיפר כי אותו מחבל הוא

דובר צה"ל הודיע הלילה (בין חמישי לשישי) כי מחבל חמוש בסכין ניסה לדקור לוחמי צה"ל שפעלו בג'נין - וחוסל בירי. לא היו נפגעים. גורם ביטחוני סיפר כי אותו מחבל הוא

הגורם ציין כי מדובר בפעילות של גדוד 890 של הצנחנים, למעצר מחבלים המעורבים בקידום מתווי טרור. בכניסה לאחד האיתורים, ניסה המחבל לדקור את אחד החיילים בכוח, שהגיב בירי וחיסל אותו מיד. הגדוד חזר לפעילות לאחר מכן.

הגורם ציין כי מדובר בפעילות של גדוד 890 של הצנחנים, למעצר מחבלים המעורבים בקידום מתווי טרור. בכניסה לאחד האיתורים, ניסה המחבל לדקור את אחד החיילים בכוח, שהגיב בירי וחיסל אותו מיד. הגדוד חזר לפעילות לאחר מכן.

הגורם ציין כי מדובר בפעילות של גדוד 890 של הצנחנים, למעצר מחבלים המעורבים בקידום מתווי טרור. בכניסה לאחד האיתורים, ניסה המחבל לדקור את אחד החיילים בכוח, שהגיב בירי וחיסל אותו מיד. הגדוד חזר לפעילות לאחר מכן.

בבר "האילקה" בתל אביב. האב, קצין בכיר לשעבר במנגנוני הביטחון הפלסטיניים, החל שעות אחרי חיסול בנו להסית את הציבור הפלסטיני נגד ישראל. בנאום שנשא בלהט במרפסת ביתו ושהפך לוויראלי בקרב הפלסטינים אמר למאות האנשים שהגיעו לנחמו: "אתם תראו את הניצחון ואת השינוי בשנים הבאות ובימים הקרובים. אללה יטהר את מסגד אל-אקצא מטומאת הכובשים".

בבר "האילקה" בתל אביב. האב, קצין בכיר לשעבר במנגנוני הביטחון הפלסטיניים, החל שעות אחרי חיסול בנו להסית את הציבור הפלסטיני נגד ישראל. בנאום שנשא בלהט במרפסת ביתו ושהפך לוויראלי בקרב הפלסטינים אמר למאות האנשים שהגיעו לנחמו: "אתם תראו את הניצחון ואת השינוי בשנים הבאות ובימים הקרובים. אללה יטהר את מסגד אל-אקצא מטומאת הכובשים".

מאותו הרגע, מיד אחרי הדברים שנשא, הבין האב שהוא עשוי להיעצר לחקירה בידי מערכת הביטחון הישראלית ומאז הוא ובנו (אחיו של המחבל), ירדו למחתרת והחלו להסתתר, בחסותם של חמושי מחנה הפליטים ג'נין.

מאותו הרגע, מיד אחרי הדברים שנשא, הבין האב שהוא עשוי להיעצר לחקירה בידי מערכת הביטחון הישראלית ומאז הוא ובנו (אחיו של המחבל), ירדו למחתרת והחלו להסתתר, בחסותם של חמושי מחנה הפליטים ג'נין.

מאותו הרגע, מיד אחרי הדברים שנשא, הבין האב שהוא עשוי להיעצר לחקירה בידי מערכת הביטחון הישראלית ומאז הוא ובנו (אחיו של המחבל), ירדו למחתרת והחלו להסתתר, בחסותם של חמושי מחנה הפליטים ג'נין.

פתחי חאזם שירת כמפקד הביטחון הלאומי הפלסטיני בשכם, תפקיד המקביל בצה"ל למח"ט. במהלך שנותיו במנגנונים הוא נודע כאדם לא יציב שהסתכסך עם גורמים רבים במנגנונים. סיבות פרישתו מהמנגנונים קשורות לאופיו הבעייתי. גורם הבקיא בפרטים אמר ל-ynet ו"ידיעות אחרונות" לאחר הפיגוע כי במהלך שירותו הוא הציג עמדות קיצוניות בכל הנוגע לישראל ולקשר איתה.

פתחי חאזם שירת כמפקד הביטחון הלאומי הפלסטיני בשכם, תפקיד המקביל בצה"ל למח"ט. במהלך שנותיו במנגנונים הוא נודע כאדם לא יציב שהסתכסך עם גורמים רבים במנגנונים. סיבות פרישתו מהמנגנונים קשורות לאופיו הבעייתי. גורם הבקיא בפרטים אמר ל-ynet ו"ידיעות אחרונות" לאחר הפיגוע כי במהלך שירותו הוא הציג עמדות קיצוניות בכל הנוגע לישראל ולקשר איתה.

פתחי חאזם שירת כמפקד הביטחון הלאומי הפלסטיני בשכם, תפקיד המקביל בצה"ל למח"ט. במהלך שנותיו במנגנונים הוא נודע כאדם לא יציב שהסתכסך עם גורמים רבים במנגנונים. סיבות פרישתו מהמנגנונים קשורות לאופיו הבעייתי. גורם הבקיא בפרטים אמר ל-ynet ו"ידיעות אחרונות" לאחר הפיגוע כי במהלך שירותו הוא הציג עמדות קיצוניות בכל הנוגע לישראל ולקשר איתה.