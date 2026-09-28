העימות החריף שהתפרץ היום (שני) בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לראש השב"כ לשעבר רונן בר הוא למעשה רק הפרק האחרון בוויכוח שמתנהל כבר כמעט שלוש שנים: מה ידעו השניים לפני 7 באוקטובר, מה המליץ ראש השב"כ - ומה החליט ראש הממשלה.

נתניהו האשים היום את בר ב"מחדלים ופשעים"

וטען כי בליל הטבח הוא ידע על "סכנה אמיתית" אך לא עדכן אותו. בר,

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