מקורבים לראש השב"כ לשעבר רונן בר עונים לראש הממשלה בנימין נתניהו, ש האשים אותו היום (שני) ב"פשעים" ובכך ש"ידע על סכנה אמיתית" בליל 7/10 ולא פעל.

"נוכח סדרת הגילויים על ההתרעות שקיבל נתניהו לפני 7 באוקטובר ממנהיגי מדינות באזור וראשי ארגוני ביטחון, נתניהו שוב מאבד את קור הרוח ומסיר מעצמו אחריות כאילו לא היה ראש הממשלה ב-15 השנים שקדמו לטבח", תקפו. "אנו תקווה שוועדת חקירה שתקום בהקדם תבדוק את האירועים שקדמו בשנים, בחודשים ובימים לפני אותו יום נורא ללא משוא פנים ולמען הדורות הבאים".

גלריה נתניהו ובר ( צילום: יאיר שגיא, אלכס קולומויסקי )

ההתרעות שקיבל נתניהו:

לדברי המקורבים לראש השב"כ לשעבר, "רונן בר לא דיבר עם אף אחד מראשי מערכת הביטחון כפי שטוען נתניהו. ⁠המזכירות הצבאית של ראש הממשלה עודכנה בשעה שלוש לפנות בוקר. ⁠ראש הממשלה יודע ש'טקילה' זה הכוח שיש לראש השב"כ, והיא נשלחת כשיש חשש. נתניהו מבזה את האמת ואת החללים כדי לברוח מאחריותו לאירועים".

נתניהו, נזכיר, הגיב לתחקיר ה"וול סטריט ג'ורנל" על כך שראש המודיעין המצרי עבאס כמאל הזהיר אותו לפני 7/10, וטען כי "בשבועות האחרונים תקשורת השמאל מנהלת קמפיין נבזי ושקרי שנועד להשליך את כל מחדליו ופשעיו של רונן בר ערב 7 באוקטובר על ראש הממשלה נתניהו. בליל 7 באוקטובר ראש השב"כ רונן בר קיים שיחות רבות עם הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי וראש אמ"ן חליוה, שבהן הם דנו בכל הסימנים המעידים".

נתניהו המשיך: "על אף זאת, רונן בר החליט שלא להתקשר ולעדכן את ראש הממשלה, לא להתריע לכיתות הכוננות ולכוחות צה"ל בשטח, לא לפנות את מסיבת הנובה - ורק לשלוח צוות טקילה מצומצם (מה שמוכיח שהוא ידע על סכנה אמיתית). מאחורי עלילות הדם השקריות עומדות גם מדינות וגורמים זרים ועוינים, כולל מדינות ערב, במטרה להפיל את ממשלת הימין של נתניהו ולהחליפה בממשלת שמאל-מפלגות ערביות".

מה טען בר בתצהיר לבג"ץ?

את דבריו של נתניהו ניתן לפרש כהדהוד של קונספירציות שלפיהן ראש השב"כ דאז ידע מראש על תוכניות חמאס. בתצהיר שהגיש בר לבג"ץ במהלך הדיונים על פיטוריו, הוא התייחס בפירוט לקונספירציות שלפיהן הוא ידע מראש על מה שעתיד להתרחש. "לא הסתרנו ב-7/10. ביקשתי לעדכן את רה"מ ב-05:15", כתב אז בתצהיר. כבר אז, הוא האשים למעשה בעקיפין את ראש הממשלה נתניהו באחריות לכזבים על כך שלשירות הייתה "ידיעה מוקדמת" - וטען כי "מדובר בשקר ולא פחות מכך - גם הסתה ממוסדת נגדי ונגד הארגון".

רונן בר: "הנחיתי גם לעדכן את מזכירו הצבאי של ראש הממשלה". אבי גיל ( צילום: דובר צה"ל )

בר טען כי שב"כ הוא זה שהעיר את "המערכת כולה" בלילה שקדם לטבח, "בדרגי עבודה בשלבים מוקדמים של הלילה - ואף קודם לכך - ובמהלך הלילה עצמו את הדרגים הבכירים". בר אמר כי בשעה 03:03, "שב"כ הפיץ התרעה לכלל הגופים, המלמדת על היערכות חריגה ואפשרות לכוונות התקפיות של חמאס". בנוסף, בתצהיר חשף בר כי באותה שבת הנחה לעדכן את המזכיר הצבאי של נתניהו בשעה 05:15 בבוקר.

בר אמר כי לאורך הלילה תמונת המודיעין שהחלה להצטבר הצביעה באופן שגוי על "חריגה שהוערכה באופן שגוי כדריכות חמאס לפעולה ישראלית ולחומרה כהכנה לפיגוע פשיטה נקודתי". לכן, הסביר, נשלח כוח ייעודי משולב של אנשי שב"כ ולוחמי ימ"מ (צוות טקילה) - "במקביל להתנהלות מול צה"ל". ראש השב"כ ציין גם כי הועבר עדכון טלפוני על ההחלטה למפקד פיקוד הדרום, בשעה 01:33 בלילה. "חברי הכוח הייעודי נלחמו, הצילו אזרחים רבים וחלקם שילמו בחייהם", הדגיש.

"בהמשך לכך התקיים דיון בראשות אלוף פיקוד הדרום בשעה 03:12, אשר ניתנו בו הנחיות אופרטיביות לכוחות הצבא", הדגיש בר, וציין כי הוא עצמו הגיע למטה שב"כ להערכת מצב בשעה 04:30, למקרה של הידרדרות להסלמה רחבה. בסיום הערכת המצב, לדבריו בשעה 05:15, "לצד ההנחיות השונות הנחיתי גם לעדכן את מזכירו הצבאי של ראש הממשלה". בפועל, כפי שנחשף ב-ynet ובהמשך נתניהו עצמו אישר כשפרסם את הלו"ז שלו מ-7/10, את השיחה הראשונה ממזכירו הצבאי דאז אבי גיל, קיבל רה"מ רק ב-6:29 על אף הנחיית רונן בר.