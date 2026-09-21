המחבל רצח את נתנאל במעיין, גשש מחטיבת בנימין הגיב בירי, פצע אותו והציל למעשה את בנו בן ה-16 של נתנאל, שהיה לצדו: מפרטי הפיגוע במעיין עין ריא (מעיין בנבה) עולה כי המחבל קדרי סמארה, פעיל חמאס בן 37, עבר באזור המעיין יממה לפני שביצע את הפיגוע - וניצל את העובדה שבערב יום הכיפורים מגיעים רבים לטבול במקום לפני החג.
לאחר הפיגוע פשטו כוחות צה"ל על העיירה בידו שמצפון-מערב לירושלים, מקום מגוריו של המחבל, ולטענת הפלסטינים כיתרו מסגד. הפלסטינים אמרו היום (שני) כי כ-50 נעצרו והוחזקו באחד הבתים בעיירה שעליו השתלטו הכוחות.
חקירה ראשונית העלתה כי המחבל היה לבדו לאורך כל הפיגוע. הוא הגיע ברכב לאזור המעיין הסמוך ליישוב נווה צוף שבבנימין, ואז פתח באש לעבר רכבו של נתנאל שקרון, אב לשישה מהיישוב עלי זהב. בנו הבכור שהיה ברכב לא נפגע.
המחבל נעצר במרפאה ברמאללה, לאחר מצוד. הוא ברח למרפאה פצוע, לאחר שהגשש - שהיה באזור ברכב ממוגן - ירה לעברו. לוחמי דובדבן שקפצו למקום תפסו אותו במיטתו, ותועדו מקיפים אותה בתמונות שהופצו לאחר מכן ברשתות הפלסטיניות.
נתנאל, איש הייטק שעבד כאנליסט מערכות מידע בחברת "הכשרה חברה לביטוח", הותיר אחריו את רעייתו מירב ושישה ילדים - הגדול שבהם תלמיד כיתה י"א שבא איתו למעיין, והקטן בן ארבע. הלווייתו תתקיים הערב, בשעה 23:00.
בעלי זהב אמרו כי "נתנאל היה איש חסד, עניו, צנוע ואהוב, בעל מסור למירב ואב מסור לששת ילדיו. משפחת שקרון היא משפחה שורשית וותיקה ביישוב, חלק בלתי נפרד מקהילת עלי זהב. כולנו עוטפים את מירב והילדים ונעמוד לצדם בשעה הקשה הזאת ובכל שיידרש. יהי זכרו ברוך".