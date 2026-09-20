המחבל שרצח ביריות את נתנאל שקרון במעיין בבנימין ונלכד במרפאה ברמאללה אחרי מצוד, הוא הראשון שעליו אמור לחול חוק עונש מוות למחבלים , שאושר סופית בכנסת לפני חצי שנה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שקידם את החוק, כבר דרש "הוצאה להורג עכשיו" - אבל הדרך לכך עדיין ארוכה.

החוק אושר במרץ האחרון למרות התנגדות בינלאומית חריפה, הסתייגות של הגופים הביטחוניים בארץ וביקורת של חלקים באופוזיציה. "זה חלומו של החמאס", אמר אז יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצביע בעד, ובן גביר הביא למליאה שמפניה ודברי מתיקה. בהיסטוריה של המדינה נעשה עד היום שימוש בעונש מוות רק במקרה של הצורר הנאצי אדולף אייכמן.

בן גביר פותח שמפניה, אחרי אישור חוק עונש מוות למחבלים ( צילום: ערוץ כנסת )





מסתתרים במעיין, בזמן הפיגוע ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )





גלריה המחבל במרפאה, והרכב שממנו ירה למוות בנתנאל שקרון

נגד החוק הוגשו עתירות על ידי ארגוני שמאל וזכויות אדם, אך שופט בית המשפט העליון יחיאל כשר החליט לפי שעה שלא להוציא צו להקפאת החוק. היועמ"שית גלי בהרב מיארה עדיין לא הגיבה לעתירות, דיון עוד לא התקיים, וכעת יוכלו העותרים לבקש בשנית צו שיקפיא את היישום כדי שהחוק לא ימומש בטרם הוכרע עניינו בבג"ץ.

היות שהממשלה לא סיפחה את יהודה ושומרון, הדין שם כלפי האוכלוסייה הפלסטינית שונה, ולפי חוק השיפוט הצבאי שם, גם כיום מותר ממילא לגזור גזר דין מוות על מחבל שרצח כחלק ממעשה טרור בתחומי יהודה ושומרון - גם ללא ולפני החוק החדש. באפשרות הזו לא נעשה שימוש.

בניגוד למצב שהיה עד היום, ובו עונש המוות היה בגדר אפשרות, שכאמור לא מומשה, החוק החדש לכאורה מחייב את השופט בבית המשפט הצבאי לגזור זאת. רק לכאורה, משום שהמחוקק השאיר לשופטים הצבאיים שיקול דעת להימנע מכך "מנימוקים מיוחדים שיירשמו בגזר הדין".

כוחות צה"ל ברמאללה, במבצע ללכידת המחבל





הנרצח נתנאל (נתי) שקרון, אב לשישה מעלי זהב ( צילום: באדיבות המשפחה )

המחבל קדרי סמארה

כלומר, השופטים שעד היום לא גזרו עונש מוות יוכלו להמשיך בכך, רק שמעתה יהיה עליהם להסביר מדוע. אם כן ייקבע עונש מוות ויוגש ערעור, הרי שגם אז - דרך המסלול הפלילי - הוא יגיע למבחן בית המשפט העליון, שיוכל להעניק פרשנות על דרך השימוש, גם אם החוק לא יבוטל.

לאחר לכידתו של המחבל - קדרי סמארה, פעיל חמאס בן 37 תושב העיירה בידו הסמוכה לירושלים - כתב השר בן גביר: ״זה המקרה הראשון שבו אפשר להוציא לפועל את חוק עונש מוות למחבלים שעוצמה יהודית העבירה. במקרה הזה יש כאן עונש חובה, ולכן אנחנו דורשים להפעיל אותו וליישם את ההוצאה להורג של המחבל. חוק זה חוק, זה החוק שהעברנו, זה החוק שמאפשר להוציא להורג את המחבל וזו ההזדמנות. עכשיו הוצאה להורג".