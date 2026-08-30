הנשיאה מתחה ביקורת על עמדת הממשלה וקבעה כי "המשפט הבינלאומי אינו עניין של בחירה פוליטית", וכי הוא חייב לחול באופן שווה על כולם. לדבריה, על סלובניה לתמוך בעמדה אירופית ברורה נגד הרחבת ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית, ואין מקום ל"אמות מידה כפולות" בכל הנוגע למשפט הבינלאומי.

הנשיאה מתחה ביקורת על עמדת הממשלה וקבעה כי "המשפט הבינלאומי אינו עניין של בחירה פוליטית", וכי הוא חייב לחול באופן שווה על כולם. לדבריה, על סלובניה לתמוך בעמדה אירופית ברורה נגד הרחבת ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית, ואין מקום ל"אמות מידה כפולות" בכל הנוגע למשפט הבינלאומי.

הנשיאה מתחה ביקורת על עמדת הממשלה וקבעה כי "המשפט הבינלאומי אינו עניין של בחירה פוליטית", וכי הוא חייב לחול באופן שווה על כולם. לדבריה, על סלובניה לתמוך בעמדה אירופית ברורה נגד הרחבת ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית, ואין מקום ל"אמות מידה כפולות" בכל הנוגע למשפט הבינלאומי.

ראש הממשלה, מנגד, יצא במתקפה חריפה והבהיר כי סלובניה היא מדינה ריבונית, וכי אין עמדה אירופית בענייני חוץ שסלובניה מחויבת לקבל ללא הסכמתה. בתגובה לביקורת אמר ראש הממשלה, בין היתר, כי "יוגוסלביה כבר איננה - מדובר בסלובניה", כשהוא מדגיש את עצמאותה וריבונותה של המדינה.

ראש הממשלה, מנגד, יצא במתקפה חריפה והבהיר כי סלובניה היא מדינה ריבונית, וכי אין עמדה אירופית בענייני חוץ שסלובניה מחויבת לקבל ללא הסכמתה. בתגובה לביקורת אמר ראש הממשלה, בין היתר, כי "יוגוסלביה כבר איננה - מדובר בסלובניה", כשהוא מדגיש את עצמאותה וריבונותה של המדינה.

ראש הממשלה, מנגד, יצא במתקפה חריפה והבהיר כי סלובניה היא מדינה ריבונית, וכי אין עמדה אירופית בענייני חוץ שסלובניה מחויבת לקבל ללא הסכמתה. בתגובה לביקורת אמר ראש הממשלה, בין היתר, כי "יוגוסלביה כבר איננה - מדובר בסלובניה", כשהוא מדגיש את עצמאותה וריבונותה של המדינה.