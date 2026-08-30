עימות פומבי חריף מתנהל בין ראש ממשלת סלובניה יאנז יאנשה לבין נשיאת המדינה נטשה פירץ מוסר - סביב מדיניותה של סלובניה כלפי ישראל והמלחמה בעזה. זאת לאחר שיאנשה נפגש עם יו"ר מועצת יש"ע יוסי דגן ואף אמר ש"אלוהים יברך את תושבי יהודה ושומרון", ואחרי שהטיל ווטו על פרסום הצהרת גינוי אירופית לתוכנית E1.
הנשיאה מתחה ביקורת על עמדת הממשלה וקבעה כי "המשפט הבינלאומי אינו עניין של בחירה פוליטית", וכי הוא חייב לחול באופן שווה על כולם. לדבריה, על סלובניה לתמוך בעמדה אירופית ברורה נגד הרחבת ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית, ואין מקום ל"אמות מידה כפולות" בכל הנוגע למשפט הבינלאומי.
ראש הממשלה, מנגד, יצא במתקפה חריפה והבהיר כי סלובניה היא מדינה ריבונית, וכי אין עמדה אירופית בענייני חוץ שסלובניה מחויבת לקבל ללא הסכמתה. בתגובה לביקורת אמר ראש הממשלה, בין היתר, כי "יוגוסלביה כבר איננה - מדובר בסלובניה", כשהוא מדגיש את עצמאותה וריבונותה של המדינה.
עוד טען כי יש סתירה בין ההישענות על המשפט הבינלאומי לבין השימוש במונח "רצח עם" ביחס לעזה או ליהודה ושומרון, כשלדבריו שום מוסד מוסמך על פי המשפט הבינלאומי לא קבע שמדובר ברצח עם. הוא הגדיר את השימוש במונח כ"בחירה פוליטית מסוג מיוחד".
ראש הממשלה הוסיף כי סלובניה היא חברה שוות זכויות באיחוד האירופי, וכי ללא הסכמתה - או הסכמת כל מדינה חברה אחרת - אין למעשה "עמדת חוץ אירופית" שסלובניה צריכה לקבל באופן אוטומטי. "אנחנו מקבלי החלטות ולא עבדים", כתב, והבהיר כי ממשלתו מתכוונת לנהל מדיניות פרגמטית בכל התחומים שבסמכותה החוקתית, תוך הצבת רווחת האזרחים הסלובנים בראש סדר העדיפויות.
העימות חושף מחלוקת חריגה בצמרת סלובניה: בעוד שהנשיאה קוראת למדינה להתיישר עם הקו האירופי הביקורתי כלפי מדיניות ישראל בגדה, ראש הממשלה מדגיש את הריבונות הלאומית, מתנגד לאימוץ אוטומטי של עמדות אירופיות ומזהיר מפני שימוש פוליטי במונחים משפטיים כמו "ג'נוסייד".
סלובניה כאמור ביצעה בשבוע שעבר צעד חריג בזירה האירופית, שעשוי לסמן שינוי משמעותי ביחסיה עם ישראל. ממשלתו של יאנז יאנשה הטילה וטו על פרסום הצהרה משותפת של כלל 27 מדינות האיחוד האירופי נגד תוכנית הבנייה הישראלית באזור E1 שבמזרח ירושלים וביהודה ושומרון. הווטו הסלובני לא מנע מהאיחוד לגנות את המהלך הישראלי, אך הוא מנע מהגינוי להפוך להצהרה רשמית של כל מדינות האיחוד.
בהיעדר קונצנזוס בין המדינות, שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, פרסמה ב-23 באוגוסט הודעה מטעמה ובשם שירות החוץ האירופי. הווטו של סלובניה לא היה היחיד - ואליה הצטרפה גם צ'כיה, שבלמה בעבר יוזמות אנטי ישראליות באיחוד.
הממשלה הקודמת בסלובניה נהנתה לתמוך בהצהרות ביקורתיuת כלפי ישראל, כולל נגד E1, כפי שעשתה לא מזמן - ב-22 במאי 2026. הממשלה החדשה נכנסה ביוני 2026 והפער הזה ממחיש את השינוי בעמדת הממשלה הסלובנית בתוך ימים ספורים.