המשטרה פתחה במבצע מעצרים ביהודה ושומרון בעקבות תקיפת הצלמת היידי לוין והחשד לתקיפת דיפלומטים זרים באזור בנימין במהלך סוף השבוע האחרון. לפי הודעת המשטרה היום (שני), במסגרת מבצע הנקרא "עלה של זית" נעצרו לפנות בוקר עשרה חשודים יהודים, והפעילות נמשכת גם אל תוך הבוקר. העצורים הועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מחוז ש"י ובתחנות מרחב שומרון. על פי הודעת המשטרה, "נתפסו ברשות החשודים ממצאים הקושרים אותם למעשים המיוחסים".

בניגוד לשגרה, האירועים האלימים בסוף השבוע עוררו סערה עולמית, כולל גינויים מהממשל בארה"ב, ועל כן באופן חריג משדרת ישראל כי היא פועלת לאכוף את החוק על הפורעים. בשלב זה עוד לא ברור אם כל העצורים חשודים ישירות באחד משני האירועים. במקביל למעצרים הוחרמו כמה כלי רכב, ומתבצעת פעילות אכיפה של צה"ל ומג"ב לפינוי בנייה בלתי-חוקית, הפרות צווי אלוף ופלישה לבית פלסטיני.

מעצר החשודים על ידי המשטרה:

( צילום: דוברות המשטרה )

חצי חצאים היידי לוין ( צילום: רויטרס )

אירועי תקיפה של פלסטינים על ידי תושבי מאחזים וחוות ביהודה ושומרון נרשמים כמעט מדי יום כבר שנים, וביתר שאת מאז טבח 7 באוקטובר. הם מתרחשים בעיקר בשטחי C, בניסיון לגרום לקהילות ולחקלאים לעזוב את בתיהם, אם כי בתקופה האחרונה התרחבו האירועים גם לשטחי B. למרות זאת, רשויות אכיפת החוק לא עצרו את התופעה, כתבי אישום כמעט לא הוגשו, ועצורים משתחררים במהירות.

בתקופה זו של הסתיו, במקביל למסיק הזיתים ביהודה ושומרון, האירועים מתגברים והשנה משכו גם סיקור עולמי. במסגרת זאת, ביום שישי התנפלו עשרות רעולי פנים יהודים על מוסקים פלסטינים בכפר אבו פלאח שבגזרת רמאללה ופצעו שני בני אדם, בהם לוין, צלמת העיתון האמריקני "וושינגטון פוסט". היא פונתה לבית חולים ברמאללה במצב בינוני.

יממה לאחר מכן תקפו יהודים קיצונים דיפלומטים מצרפת , בלגיה ופולין ופעילים ישראלים שביקרו במסיק באזור הכפר הפלסטיני טייבה - שנחשב לכפר הנוצרי האחרון ביהודה ושומרון. בסרטונים מהמקום תועדה קבוצת רעולי פנים מתקרבת אל רכב שבו נמצאים הדיפלומטים עם מקלות ואבנים ורודפים אחריהם בטרקטורון. בהמשך נראה ברנדר בודו, ראש העיר של אולנואה-אמריס בצרפת, כשהוא יושב על הקרקע כשגבו נשען על הרכב תוך שהוא עונד את דגל ארצו לצורכי זיהוי. לטענת הדיפלומטים הוא נדחף במהלך התקיפה.

מתנחלים תוקפים את העיתונאית היידי לוין ( צילום: רויטרס )

תקיפת הדיפלומטים האירופאים ( צילום: עמית אורפלי, רוני פדרמן )

בעקבות האירועים קרא מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו לישראל לפעול ביד קשה נגד אלימות המתנחלים ביהודה ושומרון: "אנחנו מוטרדים מאוד מהתמונות הללו וממה שאנחנו רואים. ביקשנו מהישראלים, ואנחנו ממשיכים לבקש מהם, לפעול ביד קשה נגד הדברים האלה".

גם שגריר ארה"ב בירושלים מייק האקבי, הנחשב ידיד של ישראל ושל מפעל ההתנחלויות, גינה את תקיפת לוין וכתב בחשבון ה-X שלו כי מדובר ב"תקיפה מרושעת ופחדנית. פרטי המקרה תחת חקירה, אך מי שתקף עיתונאי בלתי חמוש צריך לשבת שנים בכלא. קראנו למיצוי הדין עם מי שלקח בה חלק. מדובר בטרור שביצעו פחדנים רעולי פנים".

הודעת המשטרה מהבוקר כללה התבטאות של המפכ"ל דני לוי, שהתייחס לשאלת האחריות לאכיפת הפרעות של יהודים ביהודה ושומרון: "החוק ביהודה ושומרון חל על כולם, ללא הבדל זהות או השתייכות. לצד זאת, יש להבחין בין האחריות למניעת אירועים בשטח לבין האחריות לחקירה ולאכיפה לאחר התרחשותם".