יעקב גודו, אביו של תום גודו ז"ל שנרצח בקיבוץ כיסופים בטבח 7/10, התפרץ לעברו של ראש הממשלה נתניהו במהלך הטקס לזכר אזרחים שנרצחו בטבח חמאס והטיח בו: "לא הגנת על בני ועל 1,200 נרצחים ב-7.0. בושה, ביזיון". נתניהו הבטיח בנאומו "למגר את שלטון חמאס".

גלריה יעקב גודו מול ראש הממשלה נתניהו ( צילום: גיל יוחנן )

גודו אמר ל-ynet: "מהראשון ואז תפסו אותי שוטרים והניפו אותי ופעם אחת הצלחתי לעמוד מולו. אין לי הרבה הזדמנויות לפגוש אותו. היה לי חשוב לומר לו שהדם של הבן שלי והדם של עוד 1,200 נרצחים ביום אחד - זה על ידיו ועל ראשו. הוא אף פעם לא פנה כדי לדבר איתנו. אף אחד לא הגיע אלינו ואף אחד לא הודיע לנו אפילו שתום נהרג. רק הצבא הגיע אחרי שנה וחצי ואמר שהוא מצטער ושתום נורה על ידי חיילי הצבא".

לדברי גודו: "אנשים לקחו אחריות התפטרו מהתפקידים שלהם. הוא היחיד שלא מסוגל ולא רוצה לקחת אחריות על שום דבר. הבן שלי נרצח 25 שעות אחרי תחילת הטבח. הוא נרצח בשעה 07:30 בבוקר בקיבוץ כיסופים בממ"ד שלו - ולקח לצבא להגיע אלינו ולהגיד שהוא נורה הנוהל חניבעל. אז זה הכאב שלי. רציתי לומר לרה"מ שהוא בוגד, אבל לא יצא לי".

הנשיא הרצוג הדגיש בטקס את גבורת האזרחים בבוקר הטבח ואמר: "באותן שעות כביש 232 היה תמונה של ישראל כולה. היו בו הכשל הנורא ותוצאותיו המחרידות אך היו בו גם העוצמה והאחריות שהתעוררו למול המחדלים. היו בו האימה והאומץ. היו בו האהבה והכאב, המוות והחיים, שלובי זרועות - כל-כך אופייניים לנו כישראלים. בזיכרון הישראלי נחרת הכביש הזה ככביש הדמים.

"כשאנו מספרים על אותו הבוקר, עלינו לזכור אותו גם בשם נוסף: כביש הגבורה. גבורת האזרחיות והאזרחים, הלוחמות והלוחמים, השוטרות והשוטרים, צוותי ההצלה והחילוץ - גבורתם של כל אלה שהישירו מבט למול הסכנה, רצו אל התופת, כמו אל ים, רק משום שאחיהם נמצאים שם. ומתוך גבורתם גילינו את אחת האמיתות הגדולות על ישראל: כאשר מישהו נותר בצד הדרך, יש ישראלים שאינם מסוגלים להמשיך לנסוע כאילו לא ראו אותו. זוהי הגבורה הישראלית, שאין שניה לה בעולם כולו".

מסר לקראת הבחירות. נאום הנשיא הרצוג בטקס ( צילום: דוברות בית הנשיא )





( צילום: גיל יוחנן )

( צילום: גיל יוחנן )

במבט על הבחירות שייערכו החודש, אמר הנשיא: "בדרך אל הקלפי אנחנו נפגוש מחלוקות וויכוחים, אך לצידם - אני מבקש שנזכור את הברית הפשוטה בינינו. הברית שהפציעה במלוא עצמתה באותו בוקר נורא. בכביש 232 ובעשרות מוקדים נוספים. הברית הזו גדולה יותר מכל חילוקי הדעות בינינו. היא גדולה יותר מכל הויכוחים וההבדלים. היא שייכת לכולנו - כלל הישראלים. הברית שאומרת - ישראלים לא משאירים איש מאחור. לא בשדה הקרב ולא בשכול. לא בשיקום ולא בבית החולים. ברית שקוראת לנו לזכור אותה, לא רק כברית דמים - אלא כברית חיים".

ראש הממשלה נתניהו הבטיח בנאומו "למגר את שלטון חמאס" והוסיף: "לעולם לא נשלים עם הפשע הנורא. נשלים את המשימה ונבוא חשבון עם מבצעי הטבח בישובים שלנו. אין מחילה לטובחים, לרוצחים, לבוזזים ולחוטפים. השבנו ארצה את כל חטופינו ממנהרות עזה, וכעת צדים את חיות האדם שתקפו אותנו באכזריות מזעזעת ומסכלים אותם בזה אחר זה. הם לא ראויים לחיות בינינו"

לאחר שציין את גבורת האזרחים, אמר נתניהו: "הצהלה של הציר האיראני התחלפה חיש מהר מההבנה שישראל תשיב מלחמה שערה. היא ריסקה את ציר הטרור ואת ראש הגוף השטני. אני מזכיר לעולם החופשי שבכך אנחנו לא מגנים על עצמנו אלא גם עליו".

הקהל בטקס הממלכתי לזכר האזרחים שנרצחו ב-7/10 ( צילום: גיל יוחנן )

( צילום: DEBBIE HILL / POOL / AFP )

מוקדם יותר היום, ב טקס הממלכתי של משרד הביטחון , הנשיא הרצוג לא הזכיר את הביטוי "ועדת חקירה ממלכתית", אך קרא לחקור את המחדל. לדבריו: "כל אלה, מחייבים אותנו לחקור בנחישות ובאומץ, וללא משוא פנים ולהבין – איך זה קרה לנו?! שום מרחק של זמן לא מתיר לנו לטשטש את החובה הזו. ישנן מסקנות ברורות שאנחנו כבר יודעים שעלינו להפנים: אסור להתעלם מאזהרות, מסימנים מדאיגים. ועלינו להישיר מבט גם אל מה שקורה לנו בתוך הבית, בפנים".