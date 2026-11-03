יו"ר ישר! גדי איזנקוט מסר כי "היחסים המיוחדים עם ארה"ב הם מרכיב מרכזי בביטחון הלאומי של ישראל. העובדה שמערכת הביטחון מגלה יחד עם אזרחי ישראל על שינוי במארג היחסים האסטרטגי דרך התקשורת, מצביעה עד כמה התנהלותו של בנימין נתניהו היא סכנה אמיתית". לדבריו, "אי אפשר עוד לסמוך עליו וחייבים להחליפו. נתניהו חייב לתת תשובות עוד הערב".

יו"ר ישר! גדי איזנקוט מסר כי "היחסים המיוחדים עם ארה"ב הם מרכיב מרכזי בביטחון הלאומי של ישראל. העובדה שמערכת הביטחון מגלה יחד עם אזרחי ישראל על שינוי במארג היחסים האסטרטגי דרך התקשורת, מצביעה עד כמה התנהלותו של בנימין נתניהו היא סכנה אמיתית". לדבריו, "אי אפשר עוד לסמוך עליו וחייבים להחליפו. נתניהו חייב לתת תשובות עוד הערב".

יו"ר ישר! גדי איזנקוט מסר כי "היחסים המיוחדים עם ארה"ב הם מרכיב מרכזי בביטחון הלאומי של ישראל. העובדה שמערכת הביטחון מגלה יחד עם אזרחי ישראל על שינוי במארג היחסים האסטרטגי דרך התקשורת, מצביעה עד כמה התנהלותו של בנימין נתניהו היא סכנה אמיתית". לדבריו, "אי אפשר עוד לסמוך עליו וחייבים להחליפו. נתניהו חייב לתת תשובות עוד הערב".

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הזהיר מההשלכות הביטחוניות והכלכליות של הפסקת הסיוע, במיוחד לאחר מלחמה ממושכת. "דווקא בתקופה שההוצאות הביטחוניות של ישראל הגיעו לממדים עצומים, שישראל צריכה להשלים את מלאי הנשק ההתקפי שלה, ושיכולות ההגנה האווירית נשחקו אחרי מלחמה כל כך ארוכה - נתניהו רושם עוד כישלון עצום על שמו", אמר.

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הזהיר מההשלכות הביטחוניות והכלכליות של הפסקת הסיוע, במיוחד לאחר מלחמה ממושכת. "דווקא בתקופה שההוצאות הביטחוניות של ישראל הגיעו לממדים עצומים, שישראל צריכה להשלים את מלאי הנשק ההתקפי שלה, ושיכולות ההגנה האווירית נשחקו אחרי מלחמה כל כך ארוכה - נתניהו רושם עוד כישלון עצום על שמו", אמר.

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הזהיר מההשלכות הביטחוניות והכלכליות של הפסקת הסיוע, במיוחד לאחר מלחמה ממושכת. "דווקא בתקופה שההוצאות הביטחוניות של ישראל הגיעו לממדים עצומים, שישראל צריכה להשלים את מלאי הנשק ההתקפי שלה, ושיכולות ההגנה האווירית נשחקו אחרי מלחמה כל כך ארוכה - נתניהו רושם עוד כישלון עצום על שמו", אמר.

לדבריו, הפסקת הסיוע תטיל את מימון צורכי הביטחון על הציבור הישראלי ותפגע באיכות החיים במדינה. "ראש ממשלה אחראי היה נאבק להגדלת הסיוע האמריקני, לא מחסל אותו", תקף. "נתניהו מעמיק את המשבר הביטחוני והכלכלי ומסכן את עתידה של ישראל".

לדבריו, הפסקת הסיוע תטיל את מימון צורכי הביטחון על הציבור הישראלי ותפגע באיכות החיים במדינה. "ראש ממשלה אחראי היה נאבק להגדלת הסיוע האמריקני, לא מחסל אותו", תקף. "נתניהו מעמיק את המשבר הביטחוני והכלכלי ומסכן את עתידה של ישראל".

לדבריו, הפסקת הסיוע תטיל את מימון צורכי הביטחון על הציבור הישראלי ותפגע באיכות החיים במדינה. "ראש ממשלה אחראי היה נאבק להגדלת הסיוע האמריקני, לא מחסל אותו", תקף. "נתניהו מעמיק את המשבר הביטחוני והכלכלי ומסכן את עתידה של ישראל".