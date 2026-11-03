בגוש השינוי תקפו הערב (שלישי) בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות הודעת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי סיכם עמו על הפסקת הסיוע האמריקני לישראל בתום השנה הנוכחית. "נתניהו חייב לתת תשובות, סכנה אמיתית".
יו"ר ישר! גדי איזנקוט מסר כי "היחסים המיוחדים עם ארה"ב הם מרכיב מרכזי בביטחון הלאומי של ישראל. העובדה שמערכת הביטחון מגלה יחד עם אזרחי ישראל על שינוי במארג היחסים האסטרטגי דרך התקשורת, מצביעה עד כמה התנהלותו של בנימין נתניהו היא סכנה אמיתית". לדבריו, "אי אפשר עוד לסמוך עליו וחייבים להחליפו. נתניהו חייב לתת תשובות עוד הערב".
יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הזהיר מההשלכות הביטחוניות והכלכליות של הפסקת הסיוע, במיוחד לאחר מלחמה ממושכת. "דווקא בתקופה שההוצאות הביטחוניות של ישראל הגיעו לממדים עצומים, שישראל צריכה להשלים את מלאי הנשק ההתקפי שלה, ושיכולות ההגנה האווירית נשחקו אחרי מלחמה כל כך ארוכה - נתניהו רושם עוד כישלון עצום על שמו", אמר.
לדבריו, הפסקת הסיוע תטיל את מימון צורכי הביטחון על הציבור הישראלי ותפגע באיכות החיים במדינה. "ראש ממשלה אחראי היה נאבק להגדלת הסיוע האמריקני, לא מחסל אותו", תקף. "נתניהו מעמיק את המשבר הביטחוני והכלכלי ומסכן את עתידה של ישראל".
יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן רמז כי זו התמורה לתמיכה שקיבל רה"מ מנשיא ארה"ב לפני הבחירות: "מחיר התמיכה של טראמפ בנתניהו - 3.8 מיליארד דולר בשנה".
טראמפ אמר מוקדם יותר בריאיון לרשת "פוקס ניוז" כי נתניהו היה זה שפנה אליו לגבי הפסקת הסיוע. "עשיתי איתו עסקה שאנחנו מפסיקים לתת לישראל ארבעה מיליארד דולר בשנה. אנחנו לא נשלם יותר לישראל", הוסיף. "הם בסדר עם זה - הם לא צריכים אותנו. ישראל היא בת ברית נהדרת ונסייע לה אם היא תזדקק לכך".
במשרד האוצר, בצה"ל ובמשרד הביטחון הופתעו מההודעה ולומדים את משמעותה - בין היתר בנוגע לעסקאות צבאיות עתידיות בין שתי המדינות. נתניהו אמנם רמז בחודשים האחרונים כי הסיוע מארה"ב צפוי להצטמצם, וגם הודה לראשונה כי ישראל עלולה לאבד את ארה"ב - אך לא אמר כי הסיוע יופסק לחלוטין, בוודאי שלא משנה הבאה.
ההסכם הנוכחי אמור היה לפקוע ב-2028, ובין הצדדים התנהל משא ומתן כיצד לחדשו - כשעל הפרק הייתה בין השאר האפשרות של שיתוף פעולה ולא הסכם סיוע. בישראל ישנה ההערכה כי טראמפ לא דייק בפרטים, אולי בניסיון להרוויח מצביעים בבחירות האמצע בארה"ב.