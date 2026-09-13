לאחר הדיווח ב"ניו יורק טיימס" על עימותים סוערים חסרי תקדים ב צמרת האיראנית , בכירים בישראל מאשרים כי יש סדקים בהנהגה. במקביל, בהודעת אזהרה רשמית קוראת שגרירות ארצות הברית באיחוד האמירויות לאזרחים אמריקנים השוהים באמירויות "לגלות זהירות באתרים המזוהים עם הקהילה היהודית והישראלית, לרבות בתי תפילה".

גלריה סדקים בהנהגה. חוסיין טאאב, מוג'תבא חמינאי, מסעוד פזשכיאן ( צילום: AFP, AP Photo / Eraldo Peres )

בהודעה שפרסמה הנציגות האמריקנית לרגל החגים התבקשו האזרחים להגביר מודעות ולהקפיד על אמצעי ביטחון אישיים. הנציגות הבהירה כי יש צורך באמצעי זהירות מוגברים באזורים הקשורים לאתרים דתיים יהודיים וקהילות ישראליות.

"הישארו ערניים, שמרו על מודעות מצב מוגברת, ונקטו באמצעי אבטחה אישיים טובים", נכתב בהודעה. בנוסף המליצה השגרירות לאזרחיה להירשם לתוכנית מיוחדת של מחלקת המדינה לקבלת הודעות אבטחה, במטרה להקל על איתורם במקרי חירום.

בישראל אמרו כי המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי חי, אף שהוא פיזית ומנטלית פצוע. לדברי הבכירים, הוא מקיף עצמו במפקדים קיצונים מאוד מהבסיג' ומשמרות המהפכה, ומקשיב להם. "יש להם סט מחשבה של מלחמת איראן-עיראק. הם פועלים בדרך קיצונית מאוד, וזה יביא אותם לתהום", הזהירו הבכירים.

המשטר יחזיק מעמד? תהלוכה פרו שלטונית בטהרן

"העם בקושי שורד, והכלכלה האיראנית בקריסה חופשית", טענו אותם בכירים. "רשמית יש 88 אחוזי אינפלציה, אבל בחיים האמיתיים זה לפחות פי 3. הריאל מזנק ל-2.3 מליון ריאל לדולר. האבטלה גדלה, ויש אפס ייצוא נפט. כמה זמן הם ישרדו? קשה לדעת. המשטר לא ייפול ביום אחד. זה יהיה תהליך ואנחנו בעיצומו. בתוך איראן גורמים רבים מתנגדים לדרך שמוביל השלטון".

פזשכיאן דרש תשובות

בכתבה ב"טיימס" נחשפו המאבק מאחורי הקלעים לאחר שהאיראנים פתחו ביולי באש על ספינות מסחריות אחרי ההגעה להבנות עם האמריקנים והעימותים הסוערים בצמרת האיראנית. באותה כתבה צוין כי הנשיא מסעוד פזשכיאן היה המום לאחר הדיווח על התקיפות, והתקשר בזעם לגנרל אחמד וחידי, המפקד העליון של משמרות המהפכה.

פזשכיאן כינה את הפעולות "פזיזות" ודרש תשובות, ואילו וחידי טען כי הוא לא אישר את התקיפה ולא ידע עליה מראש. לדבריו, גם המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן לא ידעה על כך מראש. בכירים איראנים ואיש משמרות המהפכה אמרו כי מה שהתרחש לאחר מכן היה מהעימותים הפוליטיים הסוערים ביותר בתוך הנהגת איראן. בכירים ניהלו חילופי דברים בצעקות, שני גנרלים בכירים איימו להתפטר, והאשמות בבגידה ובבוגדנות הוטחו לכל עבר.

טען שלא אישר את התקיפה. אחמד וחידי ( צילום: ATTA KENARE / AFP )

שלושה גורמים איראניים אמרו כי חקירות שערכו הממשלה וכוחות הביטחון העלו כי ההחלטה לתקוף את שלוש ספינות המסחר ביולי התקבלה בידי איש הדת חוסיין טאאב, איש מודיעין רב-השפעה שהתנגד להסכם השלום עם ארצות הברית מלכתחילה. לדבריהם, טאאב אמר למוג'תבא חמינאי כי איראן טעתה בכך שסיימה את המלחמה והסכימה להסכם.