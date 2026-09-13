כך סיכל בכיר הביטחון האכזרי שחזר מהצללים את הניסיון להגיע להסכם בין איראן לארצות הברית: כתבה מקיפה של ה"ניו יורק טיימס" חושפת את המאבק מאחורי הקלעים לאחר שהאיראנים פתחו באש על ספינות מסחריות אחרי ההגעה להבנות עם האמריקנים, את העימותים הסוערים בצמרת האיראנית - וגם פרטים חדשים על המנהיג העליון הנעלם.

ביולי, מעט לאחר שהשלים בהצלחה את המשא ומתן על הסכם עם ארצות הברית, נסע נשיא איראן מסעוד פזשכיאן לעיראק השכנה, לטקסי האבל שנמשכו שבוע שלם לזכר מנהיגה העליון של איראן עלי חמינאי, שחוסל בתחילת המלחמה. ואז הגיעו אליו חדשות שהדהימו אותו - כוחות איראניים פתחו באש לעבר שלוש ספינות מסחריות במצר הורמוז, הציתו מכלית גז טבעי נוזלי קטארית וגרמו נזק לכלי שיט נוספים.

גלריה הנשיא פזשכיאן ומזכר ההבנות. זמן רב זה לא החזיק

לפי חמישה גורמים איראנים ושני אנשי משמרות המהפכה, פזשכיאן הזועם התקשר לגנרל אחמד וחידי, המפקד העליון של משמרות המהפכה, כינה את הפעולות "פזיזות" ודרש תשובות. ב"ניו יורק טיימס" נכתב כי וחידי אמר לפזשכיאן כי הוא לא אישר את התקיפה ולא ידע עליה מראש. לדבריו, גם המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן לא ידעה עליה מראש.

בפועל, חלק גדול מהנהגת המדינה כלל לא ידע שסיעה קיצונית וניצית החליטה לפעול על דעת עצמה. בסופו של דבר, המאמצים החשאיים הללו סיכלו את ניסיונם של המתונים יחסית באיראן להגיע לסיום מעשי האיבה עם ארצות הברית. הניצים הצליחו בכך, בין היתר משום שהדמות היחידה שהייתה לה הסמכות לפתור מחלוקות כאלה - המנהיג העליון החדש, מוג'תבא חמינאי - הוא למעשה דמות רפאים.

מפקד משמרות המהפכה וחידי. אמר שלא אישר את התקיפה ( צלום: מתוך PBS )

פזשכיאן חזר מיד לטהרן. כבר למחרת בבוקר, בעוד טקסי האבל נמשכים, ארצות הברית הגיבה בתקיפות אוויריות על איראן - והלחימה התחדשה. בכירים איראנים ואיש משמרות המהפכה אמרו בראיונות ל"טיימס" כי מה שהתרחש לאחר מכן היה מהעימותים הפוליטיים הסוערים ביותר בתוך הנהגת איראן. בכירים ניהלו חילופי דברים בצעקות, שני גנרלים בכירים איימו להתפטר, והאשמות בבגידה ובבוגדנות הוטחו לכל עבר.

לדברי גורמים רשמיים, ההשלכות של האירועים תרמו לטלטלה במועצה העליונה לביטחון לאומי ולהחלטה להעמיד בראשה את הגנרל מוחסן רזאי, פוליטיקאי ותיק ומפקד משמרות המהפכה בעבר. הוא נחשב לבעל הכישורים הדרושים לתווך בין הפלגים הפוליטיים. אך הפילוגים נמשכים, והניצים נמצאים כעת בעמדה עוד יותר חזקה. גם בשבוע האחרון אירעו חילופי אש בין איראן לארצות הברית, כשהאיראנים תקפו לראשונה כלי שיט של הצי האמריקני, והאמריקנים פוצצו לפחות שמונה מכליות נפט איראניות.

שלושה גורמים איראניים אמרו כי חקירות שערכו הממשלה וכוחות הביטחון העלו כי ההחלטה לתקוף את שלוש ספינות המסחר ביולי התקבלה בידי איש הדת חוסיין טאאב, איש מודיעין רב-השפעה שהתנגד להסכם השלום עם ארצות הברית מלכתחילה. לדבריהם, טאאב אמר למנהיג העליון החדש כי איראן טעתה בכך שסיימה את המלחמה והסכימה להסכם.

חוסיין טאאב. אמר שאיראן טעתה כשהסכימה להסכם ( צילום: AFP )

בנאום שנשא לאחרונה בפני משפחות של אנשי צבא, אמר טאאב כי הוא אינו מתנגד לשיחות, אך הדגיש כי "למשא ומתן שמתעלם מזכויות עמנו ונענה לדרישותיו המופרזות של האויב אין מקום בפוליטיקה של איראן".

איש הצללים טאאב מונה לאחרונה לעמוד בראש מיליציית הבסיג', האחראית לדיכוי התנגדות פנימית. קודם לכן שירת במשך יותר מ-20 שנה כראש אגף המודיעין של משמרות המהפכה, עד שעלי חמינאי הדיח אותו ב-2022 בעקבות שורת כישלונות, ובהם חדירה ישראלית לשורות הארגון וסיכול מזימה בטורקיה. טאאב שב והופיע בזירה לאחר חיסול עלי חמינאי, ולדברי גורמים רשמיים הוא מילא תפקיד מרכזי בבחירת בנו מוג'תבא כיורש.

כאשר פזשכיאן דרש לדעת מי תקף את שלוש הספינות, נאמר לו שמפקדים בשטח פעלו על דעת עצמם, בהתאם לפקודה שהסמיכה אותם לתקוף כל ספינה שתפר את שליטתה של איראן במצר, מבלי להמתין לאישור מהפיקוד המרכזי. סימן אחד למחלוקת היה שמפקדת חאתם אל-אנביה של משמרות המהפכה מעולם לא פרסמה קבלת אחריות על אותה תקיפה ב-7 ביולי, כפי שנהגה לעשות באופן שגרתי בתקיפות לפני האירוע ואחריו.

גורמים איראניים העבירו את אותו הסבר לארצות הברית ולכמה מבעלות בריתה באזור בשעות שמיד לאחר התקיפות, והאשימו "סוררים". שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, נשלח למתווכת עומאן כדי לנסות להפחית את המתיחות עם וושינגטון.

כל אותם אירועים העלו שוב את התהיות לגבי מוג'תבא חמינאי. החודש העניקה חמותו, טייבה מהרוזאדה, ריאיון וידאו ארוך לכתב מקומי, שבו תיארה את אמצעי האבטחה הקיצוניים סביב בני המשפחה ואמרה כי אין להם כל מידע על מקום הימצאו של האייתוללה ועל שלושת ילדיו. בעלה, הפוליטיקאי גולאם-עלי חדאד-עאדל, אמר לתקשורת האיראנית ביולי כי אף שמוג'תבא חמינאי אינו נמצא בקשר עם איש מטעמי ביטחון, "בעזרת השם, הוא בריא".

בחודש מאי אמר פזשכיאן כי נפגש עם מוג'תבא חמינאי, אך לא ציין מתי או היכן. שני גורמים איראניים ובכיר לשעבר אמרו כי נסיבות המפגש היו מוזרות. לדבריהם, אמבולנס עם חלונות מושחרים שימש להסעת פזשכיאן, ובאותו זמן נוצר חיבור וידאו מאובטח. אדם שאמר כי הוא משמש מתווך מטעמו של מוג'תבא הופיע על צג והעביר לכאורה מסרים בין האייתוללה לנשיא. לדברי הגורמים שהיו מודעים למפגש, פזשכיאן סיפר לאחד מבעלי בריתו הקרובים כי אינו בטוח אם אכן שוחח עם המנהיג העליון.

בחודש שעבר אמר פזשכיאן כי קיבל אישור לפגישה שנייה וכי היא נמשכה שבע שעות. "דיברנו על כל הנושאים העומדים בפני המדינה", אמר הנשיא לטלוויזיה הממלכתית של איראן, ומנה את יוקר המחיה, האבטלה, הסנקציות, האחדות והחוסן בתקופת מלחמה. הוא לא תיאר את נסיבות הפגישה ולא חשף מה אמר מוג'תבא.

ב"ניו יורק טיימס" נכתב שלפי גורמים רשמיים, במשך שבועות דנו המנהיגים הפוליטיים והגנרלים המנהלים את איראן בשתי דרכים אפשריות לשבירת הקיפאון מול ארצות הברית. לפי גישה אחת, איראן יכולה לנסות לחזור לשולחן המשא ומתן. לפי האחרת, היא תסלים את התקיפות נגד מטרות אמריקניות, במטרה לפגוע בכלי שיט של הצי, להרוג חיילים אמריקנים ולהעלות את מחירי הנפט בעולם.

שתי הגישות נועדו להביא לסיום המצור הימי האמריקני בהורמוז, ששיתק את המסחר והוריד את מכירות הנפט האיראני לאפס. גנרלים ניצים, ובהם סייד מג'יד מוסאווי, המפקד על חיל האוויר והחלל של משמרות המהפכה, דחפו לעימות. הם אמרו למועצה העליונה לביטחון לאומי כי גיבשו תוכנית מלחמה מפורטת, שלפיה איראן ובעלות בריתה - ובפרט החות'ים בתימן והמיליציות בעיראק - יגבירו את התקיפות, כולל נגד מתקני נפט באזור, ובכך ירחיבו עוד יותר את היקף המלחמה ויגדילו את מחירה עבור ארצות הברית ובעלות בריתה.