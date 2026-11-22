המלחמה בין רוסיה לאוקראינה , שתציין בעוד כשלושה חודשים חמש שנים לפלישה הרוסית, ממשיכה להסלים גם היום (ראשון) - ולא רק בשדה הקרב. ספינה רוסית עלתה באש בעקבות פיצוץ עז בבסיס ימי בעיר בנגאזי שבלוב, באירוע שלפי החשד נגרם ממתקפת כטב"מים. במקביל, ספינת מטען רוסית הותקפה בים הבלטי, טילים רוסיים חדרו לשטח פולין ובאוקראינה ממשיכים להתמודד עם מתקפות אוויריות קטלניות. לפחות שישה בני אדם נהרגו היום באזור הבירה קייב, וכוחות ההצלה מחפשים אחר נעדרים בהריסות בניין מגורים בן חמש קומות. לצד האירועים הצבאיים, תחקיר חדש של "וול סטריט ג'ורנל" חושף עדויות קשות על אונס, פגיעות מיניות ועינויים שיטתיים של שבויי מלחמה אוקראינים בבתי כלא ברוסיה. צפו בתיעוד הספינה הרוסית עולה באש בבנגאזי:

ספינת המלחמה הרוסית "מרקורי" עולה באש בלוב





גלריה הספינה עולה באש ( Exilenova+ )

מתקפת כטב"מים ימיים, שלפי החשד בוצעה בידי כוחות אוקראיניים הפועלים משטח לוב, גרמה היום נזק כבד לספינת המלחמה הרוסית "מרקורי" (Merkury) שעגנה בבסיס חיל הים בבנגאזי שבמזרח המדינה. שני גורמי צבא לוביים מסרו לסוכנות הידיעות AP כי כמה כטב"מים ימיים שוגרו לעבר הספינה מבסיס המשמש כוחות אוקראיניים במערב לוב. לפי ממצאי החקירה הראשוניים, לפחות ארבעה מהכטב"מים יורטו והושמדו, אך שניים נוספים הצליחו לפגוע בספינת הקרב והציתו שריפה גדולה בנמל.

הממשלה במזרח לוב הודיעה כי הפיצוץ אירע בעת שהספינה עגנה בנמל לצורך תדלוק והצטיידות בדרכה חזרה לרוסיה, במסגרת הסכם שיתוף פעולה ימי בין המדינות. הרשויות מסרו כי נפתחה חקירה משותפת עם מוסקבה לבירור נסיבות האירוע. עשרה בני אדם, בהם אזרחים רוסים ולובים, נפצעו באורח קל בתקיפה, והם מקבלים טיפול רפואי בבנגאזי. הממשלה במזרח לוב הודיעה כי השריפה כובתה וכי המתקנים בנמל ובבסיס חיל הים, לרבות המחסנים, לא נפגעו והפעילות בהם חזרה לשגרה. היא גינתה את המתקפה, הגדירה אותה הפרה של ריבונות לוב ואיום על הביטחון הימי והבטיחה לנקוט צעדים משפטיים ודיפלומטיים נגד האחראים.

עד כה איש לא קיבל אחריות על התקיפה, וגם מוסקבה טרם פרסמה תגובה רשמית. הממשלה במזרח לוב הבהירה כי המדינה אינה צד במלחמה בין רוסיה לאוקראינה וכי לא תאפשר להפוך את נמלי המדינה לזירה לסגירת חשבונות בין מדינות זרות. במקביל, הממשלה המוכרת בינלאומית, היושבת בבירה טריפולי, הזהירה מפני אירוח כוחות צבא זרים ושימוש במתקנים אזרחיים לצורך פעילות הקשורה לסכסוכים מחוץ למדינה. לדבריה, פעילות כזאת מעוררת חשש כבד לשלומם של אזרחים ולביטחונם של מתקנים לאומיים.

צילומי הלוויין בבנגאזי אחרי תקיפת הספינה ( צילום: Handout / SATELLITE IMAGE ©2026 VANTOR / AFP )

( צילום: 2026 Planet Labs PBC/Handout via REUTERS )

( צילום: 2026 Planet Labs PBC/Handout via REUTERS )

( צילום: 2026 Planet Labs PBC/Handout via REUTERS )

אלא שהמתקפה על ספינת המלחמה הרוסית לא הייתה האירוע החריג היחיד באזור בנגאזי. שני גורמי צבא לוביים מסרו לרויטרס כי בהמשך היום הותקפה גם ספינת סוחר הנושאת את דגל מלטה, באמצעות כטב"ם ימי מול חופי העיר. כוחות חיל הים הלוביים חילצו את אנשי הצוות מהספינה, אך לפי שעה לא נמסרו פרטים על היקף הנזק שנגרם לה. במקביל, כוחות חיל הים וחיל האוויר הלוביים יירטו יותר מ-20 כטב"מים ימיים, המכונים גם "סירות נפץ", מול חופי בנגאזי במהלך שעות הערב. לא ברור אם שתי התקיפות בוצעו במסגרת אותו מבצע, ואיש לא קיבל אחריות עליהן.

מאז הפלת שלטונו של מועמר קדאפי ב-2011, לוב מפוצלת בין ממשלות וכוחות יריבים, ורוסיה מחזיקה בקשרים צבאיים עם גורמים במזרח המדינה. ככל שאוקראינה אכן עומדת מאחורי התקיפה, מדובר בעדות נוספת להתרחבות פעילותה הצבאית נגד נכסים רוסיים אל מעבר לזירות הלחימה המסורתיות. לפי דיווח של סוכנות הידיעות AP, כוחות אוקראיניים פעלו בעבר במערב לוב במסגרת הסדר חשאי, ובמרץ השנה היו מעורבים לפי גורמים לוביים בתקיפת מכלית רוסית בים התיכון. רוסיה האשימה אז את אוקראינה בשימוש בכטב"מים ימיים ששוגרו מחופי לוב.

6 הרוגים ליד קייב, בניין בן חמש קומות קרס

בזמן שהרשויות בלוב חוקרות את הפיצוץ, רוסיה ממשיכה במתקפות הכטב"מים על שטח אוקראינה. לפחות שישה בני אדם נהרגו היום בשתי מתקפות באזור הבירה קייב, ועשרות אנשי חילוץ פועלים בין הריסות בניין מגורים שנפגע בעיירה דימר, מצפון לבירה. התקיפה בדימר גרמה לקריסה חלקית של בניין בן חמש קומות ולשריפה גדולה. לפי הרשויות באוקראינה, שלוש גופות חולצו מההריסות, וכעשרה בני אדם נוספים עדיין עלולים להיות לכודים מתחתיהן. ארבעה בני אדם נפצעו, בהם נער, ותשעה דיירים חולצו מהבניין. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הודה לכוחות ההצלה על פעילותם והודיע כי האש כובתה.

הנזקים באזור קייב ( צילום: REUTERS/Stringer )

( צילום: REUTERS/Thomas Peter )

( צילום: REUTERS/Thomas Peter )

( צילום: REUTERS/Thomas Peter )

( צילום: REUTERS/Thomas Peter )

( צילום: REUTERS/Thomas Peter )

עדי ראייה סיפרו על רגעי אימה בעקבות הפגיעה. מיקולה אוסדניי, קרוב משפחה של כמה מהנעדרים שמתגורר בסמוך, סיפר ל-AP כי מעוצמת הפיצוץ הוא התהפך במיטתו, וכי שמע את חותנו זועק לעזרה מתוך הבניין הבוער. תושבת אחרת, אולנה חרקבליוק, סיפרה כי אחת מחברותיה לכיתה של בתה ואמה נמצאות בין הלכודים. בשלב מסוים נאלצו אנשי החילוץ להפסיק את החיפושים בעקבות איום אווירי נוסף. זמן קצר לאחר מכן נשמעו שלושה פיצוצים בדימר, ובתיעוד של רויטרס נראה עצם מעופף בוער נופל מהשמיים. כוחות ההצלה ותושבים נמלטו לתפוס מחסה בבניינים סמוכים.

שניי בני אדם נוספים נהרגו ושמונה נפצעו בפגיעה בסופרמרקט בעיר וישנבה, מדרום-מערב לקייב. הרוג נוסף, גבר בן 42, אותר בהריסות בית פרטי שנפגע בכפר סליבינקי שבאזור בילה צרקווה. כוחות ההצלה ממשיכים בחיפושים אחר נעדרים בין הריסות הבניין בדימר

לפי חיל האוויר האוקראיני, רוסיה שיגרה במהלך הלילה האחרון 186 כטב"מים לעבר המדינה, מהם 161 יורטו או נוטרלו באמצעי לוחמה אלקטרונית. בין כלי הטיס ששוגרו היו גם עשרות כטב"מים בעלי הנעה סילונית. מנגד, משרד ההגנה הרוסי טען כי מערכות ההגנה האווירית שלו יירטו או נטרלו 170 כטב"מים אוקראיניים מעל שטח רוסיה, חצי האי קרים הכבוש ושטחים ימיים סמוכים.

עדויות על אונס ועינויים בשבי הרוסי | קשה לקריאה

במקביל להסלמה הצבאית, תחקיר שפרסם אתמול "וול סטריט ג'ורנל" חושף עדויות קשות על התעללות מינית שיטתית בשבויי מלחמה אוקראינים במתקן כליאה ברוסיה. התחקיר מתמקד במושבת העונשין מספר 7 בכפר פאקינו, כ-240 קילומטרים ממזרח למוסקבה, שהפכה לפי אסירים לשעבר לאחד ממתקני הכליאה הידועים לשמצה בכל הנוגע לפגיעות מיניות בשבויים.

מתקן הכליאה פאקינו

אולקסיי ז'רקנוב. "הרוסים רצו לשבור אותנו"

אולקסיי ז'רקנוב, קצין משטרה אוקראיני בכיר שנפל בשבי בתחילת הפלישה הרוסית, סיפר כי עם הגעתו למתקן הוא ושבויים נוספים הופשטו מבגדיהם, הוכו באלות ואולצו לגעת זה בזה באופן מיני. לדבריו, מיד עם הגעתם למתקן אמר להם אחד הסוהרים: "מעכשיו אתם הזונות האוקראיניות שלנו". לאחר מכן אולצו השבויים לגעת זה בזה באופן מיני. ז'רקנוב, שהוחזק בשבעה מתקני כליאה שונים במשך 30 חודשים לפני ששוחרר בעסקת חילופי שבויים, סיפר כי אנשי הסגל בפאקינו היו אכזריים במיוחד. "הרוסים רוצים לשבור אותנו, היה ברור שהם נהנו מזה", אמר.

לפי התחקיר, שהתבסס על ראיונות עם תשעה שבויים לשעבר ועל ממצאי תובעים אוקראינים, אסירים אולצו לדמות יחסי מין זה עם זה, לבצע מעשים מיניים ולהתפשט ולרקוד לעיני סוהרים. שבויים אחרים העידו כי נאנסו באמצעות חפצים, סבלו ממכות חשמל באיברי המין והופעל עליהם לחץ לקיים מגע מיני עם אנשי צוות הכלא. העדויות מצביעות על כך שהמעשים לא היו מוגבלים לסוהרים בודדים, וכמה מהשבויים לשעבר זיהו בתצלומים אנשי סגל בכירים שלטענתם היו מעורבים בהתעללות או נכחו בעת התרחשותה. אחד מהם הוא בחטיאר זיידולין, ששימש לפי העדויות כמנהל המתקן והיה נוכח כאשר שבויים חדשים נקלטו בו. לפי דיווחים בתקשורת המקומית ברוסיה, זיידולין קודם מאז לתפקיד בכיר בשירות בתי הסוהר במחוז בריאנסק, סמוך לגבול אוקראינה. בשיחת טלפון עם העיתון הוא הכחיש כי עבד בפאקינו וטען כי ההאשמות שקריות.

איש סגל בכיר נוסף ששמו הוזכר בעדויות הוא אלכסיי חבצקי, שלפי שבויים לשעבר השתתף בענישות הקשות ביותר. דייוויד פראדצ'נקו, איש חיל הים האוקראיני שנפל בשבי בתחילת 2022, העיד כי חבצקי חשמל את איבר מינו באמצעות מכשיר ידני. לטענת התובעים האוקראינים, אותו קצין גם אילץ אסירים לבצע מעשים מיניים משפילים לעיני הסוהרים.

אולכסנדר קיריצ'נקו. "זה היה הדבר הטראומטי והמשפיל ביותר"

האשמות קשות במיוחד הופנו גם כלפי ויאצ'סלב צ'רדנצב, איש הרפואה הבכיר במתקן. שבויים לשעבר סיפרו כי נהג להורות להם להתפשט במסגרת מה שכינה "בדיקות רפואיות", להשמיע הערות מיניות ולגעת בהם בניגוד לרצונם. כמה מהם טענו כי קבלת טיפול רפואי הותנתה במילוי דרישות מיניות מצדו. לפי שירות הביטחון האוקראיני, ביוני 2023 אנס צ'רדנצב שבוי שסירב לקיים עמו קשר מיני. ביולי האחרון הודיעו הרשויות באוקראינה על החשדות נגדו במסגרת חקירת פשעי מלחמה.

עדויות נוספות מתארות תנאי כליאה קשים שכללו מכות חוזרות ונשנות, הרעבה, מניעת שינה ועינויים באמצעות מים. גם האו"ם תיעד עדויות על התעללות חמורה בשבויים במתקן. לפי הממצאים, אסירים הוחזקו בתאים צפופים תחת תאורה שפעלה מסביב לשעון, קיבלו מזון בכמות זעומה ונדרשו לבצע פעילות גופנית למרות רעב ותשישות.

עבור חלק מהשבויים, הפגיעה המינית הותירה צלקות נפשיות קשות במיוחד. אולכסנדר קיריצ'נקו, חייל אוקראיני ששוחרר בעסקת חילופי שבויים, סיפר כי בדצמבר 2025 שמע אסיר נאנס בחדר סמוך לתאו, ולא היה יכול לעשות דבר כדי לסייע לו. לדבריו, גם לאחר השחרור, קולות של מכשירים חשמליים מזכירים לו את העינויים שעבר. "זה היה הדבר הטראומטי והמשפיל ביותר", אמר. מסקנת התחקיר היא כי ריבוי העדויות, המעורבות הנטענת של בכירים והעובדה שהמתקן היה מצויד במצלמות מעקב מחזקים את החשד שההתעללות הייתה שיטתית ולא תוצאה של מעשים חריגים של סוהרים בודדים. רוסיה הכחישה בעבר האשמות על אלימות מינית נגד שבויי מלחמה וטענה כי מדובר בהאשמות בלתי מבוססות המונעות משיקולים פוליטיים.

מתקפה גם בים הבלטי: ספינה רוסית עלתה באש, הצוות פונה

אירוע חריג נוסף התרחש בסוף השבוע במפרץ פינלנד שבים הבלטי, שם נפגעה ספינת המטען הרוסית "ספרטה 2" (Sparta II) ממתקפת כטב"מים ועלתה באש. לפי הצבא הפיני, התקיפה התרחשה בשבת במים בינלאומיים ממערב לאי הרוסי גוגלנד, וככל הנראה בוצעה על ידי אוקראינה. הספינה, שאורכה 121 מטרים, הייתה בדרכה לקלינינגרד, המובלעת הרוסית שבין פולין לליטא. בעקבות הפגיעה היא נסחפה למים הטריטוריאליים של פינלנד. כל 16 אנשי הצוות פונו לכלי שיט רוסי סמוך, ואחד מהם נפצע באורח קל.

ספינת המטען הרוסית שנפגעה בים הבלטי ( רויטרס )

( רויטרס )

השריפה נמשכה לאורך הלילה, וצוותי חילוץ מפינלנד, אסטוניה ורוסיה פעלו לכיבויה באמצעות סילוני מים. היום החלה ספינת חילוץ רוסית לגרור את כלי השיט הפגוע אל מחוץ למים הפיניים. משמר הגבול הפיני מסר כי המצב בספינה מאפשר את גרירתה, אף שחלק מהמכולות שעל סיפונה נותרו חמות. הספינה שייכת לחברת אובורונלוגיסטיקה הרוסית, המספקת שירותי לוגיסטיקה למשרד ההגנה במוסקבה, והיא נתונה לסנקציות אמריקניות. הפגיעה בה מעוררת חשש נוסף מפני התרחבות הפעילות הצבאית אל הים הבלטי, סמוך למדינות החברות בנאט"ו.

במקביל, בלילה האחרון נשמעה אזעקה אווירית חריגה בקלינינגרד. ברשתות החברתיות ברוסיה הופצו תיעודים וטענות על פעילות כטב"מים סמוך לבסיס הצי הרוסי בבלטייסק, אך לא התקבל אישור עצמאי לפגיעה בבסיס. הרשויות הרוסיות לא דיווחו על נפגעים או על נזק. ליטא דחתה בתוקף טענות שהופצו בנוגע למעורבותה בתקיפה אפשרית והבהירה כי לא אישרה שימוש במרחב האווירי שלה למתקפות נגד רוסיה.

האירועים האחרונים מגיעים אחרי שבוע של מתקפות הדדיות רחבות היקף בין רוסיה לאוקראינה. אחד ההישגים המשמעותיים ביותר של קייב היה הפגיעה בגשר קרים (המכונה גם גשר קרץ' על שם המצר שמעליו הוא עובר), המחבר את רוסיה לחצי האי קרים שסיפחה ב-2014. הגשר, שאורכו כ-19 קילומטרים, נחשב לאחד מסמלי שלטונו של ולדימיר פוטין ולנתיב אספקה אסטרטגי של הצבא הרוסי. אוקראינה תקפה את הגשר כמה פעמים במהלך השבוע האחרון באמצעות טילים וכטב"מים. תיעודים ותצלומי לוויין הראו כי חלק מרכזי ממקטע הכביש קרס, וכי התנועה בו נותקה. מקטע מסילת הרכבת נותר עומד, אך בעקבות תקיפה נוספת הופסקה זמנית גם תנועת הרכבות.

תיעוד המתקפה על גשר קרים ביום שלישי, ממצלמת טיל "פלמינגו"





הגשר אחרי קריסת הקשת ביום שלישי, ותיעוד רגעי הפיצוץ

תיעוד נוסף שפרסם הצבא האוקראיני מהגשר אחרי שהותקף ביום שלישי

פוטין הבטיח תגובה חריפה , ובלילה שבין חמישי לשישי שיגרה רוסיה את אחת המתקפות האוויריות הגדולות של החודשים האחרונים. לפי חיל האוויר האוקראיני, מוסקבה שיגרה יותר מ-400 כטב"מים ויותר מ-110 טילים, בהם 27 טילים בליסטיים. לפחות שמונה בני אדם נהרגו במתקפה, שכוונה בין היתר לתשתיות חשמל, מים ותחבורה. בקייב נפגעו שלושה גשרים מרכזיים מעל נהר הדנייפר, שמחברים בין חלקי העיר. מסילות רכבת ותשתיות אנרגיה נפגעו גם באזורים אחרים במדינה, והתושבים התמודדו עם שיבושים באספקת החשמל והמים.

זלנסקי הצדיק את התקיפות האוקראיניות על גשר קרים והדגיש כי הוא משמש את הצבא הרוסי להעברת ציוד ואמצעי לחימה. לדבריו, רוסיה עצמה פגעה בגשרים אוקראיניים פעמים רבות, ולכן אין בסיס לטענות מוסקבה שלפיהן התקיפה על הגשר אינה לגיטימית.

טילים רוסיים חדרו לפולין, נאט"ו תתכנס לדיון חירום

המתיחות בין רוסיה לנאט"ו התגברה ביום שישי לאחר ששלושה טילי שיוט רוסיים חדרו למרחב האווירי של פולין והתרסקו בשטחה. אחד הטילים נפל במרחק של כ-35 קילומטרים מאזור שבו התקיים תרגיל צבאי בינלאומי בהשתתפות כוחות אירופיים, שנועד להכין אותם למשימה אפשרית באוקראינה לאחר סיום המלחמה. ראש ממשלת פולין דונלד טוסק אמר כי ייתכן שמדובר בפרובוקציה מכוונת מצד מוסקבה, ולא בסטייה מקרית של אמצעי לחימה. לא דווח על נפגעים או על נזק משמעותי.

מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, גינה את חדירת אמצעי הלחימה לפולין והגדיר אותה הפרה חמורה ומסוכנת של המרחב האווירי של מדינה החברה בברית. התקרית עוררה מחדש חשש במערב מפני האפשרות שהמלחמה באוקראינה תוביל לעימות ישיר בין רוסיה לנאט"ו, אף שלא הופעל סעיף ההגנה ההדדית של הברית. רוטה הבהיר אתמול כי הברית תגן על כל סנטימטר משטחה של פולין, ומחר תתכנס בבריסל המועצה הצפון-אטלנטית, הגוף הפוליטי הבכיר של הברית, כדי לדון בהפרת המרחב האווירי הפולני.

מזכ"ל נאט"ו רוטה. "נגן על כל סנטימטר משטחה של פולין" ( צילום: REUTERS/Yves Herman )

גם בחזית הקרקעית הלחימה נמשכת. לפי המטה הכללי של צבא אוקראינה, במהלך יום שבת נרשמו 131 היתקלויות בין הכוחות, כשעיקר הקרבות התרכז באזור פוקרובסק שבמחוז דונייצק. קרבות נוספים מתנהלים באזור קוסטיאנטיניבקה ובמוקדים אחרים במזרח המדינה. למרות עוצמת הלחימה, קו החזית נותר ללא שינויים אסטרטגיים משמעותיים בחודשים האחרונים. רוסיה ממשיכה לנסות להתקדם מערבה במחוז דונייצק אך קצב התקדמותה האט, בין היתר בשל השימוש הנרחב בכטב"מים ובמערכי הגנה צפופים.

על רקע האירועים הצבאיים, ארצות הברית ממשיכה במאמצים להביא לסיום המלחמה. זלנסקי הודיע אתמול כי וושינגטון הציעה לקיים סבב נוסף של שיחות משולשות בהשתתפות רוסיה, אוקראינה וארה"ב לפני חג המולד, וכי הוא הסכים להצעה. נשיא אוקראינה אף העלה אפשרות לקיים פגישה משולשת עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ופוטין במהלך פסגת ה-G20 שתתקיים בחודש הבא במיאמי. טראמפ הזמין את פוטין לפסגה, אולם השתתפותו עדיין לא אושרה, וגם זלנסקי טרם קיבל הזמנה רשמית.