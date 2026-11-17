משרד ההגנה הרוסי כולל במחוזות ה"רוסיים" שלעברם שוגרו הכטב"מים האוקראיניים גם שטחים שסופחו מידי אוקראינה, בכלל זאת חצי האי קרים שנכבש וסופח כבר ב-2014, שמונה שנים לפני הפלישה הגדולה לעומק אוקראינה ופרוץ המלחמה המשתוללת כבר כמעט חמש שנים. הרשויות הרוסיות בקרים דיווחו הבוקר כי במתקפה על חצי האי נפגע – בפעם השנייה בתוך יממה –

גשר קרים