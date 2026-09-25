רס"ר (מיל') אופק מועלם (23) מירושלים נהרג אתמול (חמישי) בצפון רצועת עזה , לצד רס"ר (מיל') נדב קלי. השניים, לוחמי גדוד 7007, ניגשו לרחפן שהתרסק בתוך המוצב - והוא התפוצץ ופגע בהם. בצה"ל חוקרים את התקרית הקשה, ו עצרו ליומיים את השימוש ברחפנים מאותו הסוג .

אופק הותיר אחריו הורים, אח תאום ואחות קטנה. הוא סיים שנה ראשונה בלימודי הנדסת מכונות במכללת עזריאלי בירושלים.

גלריה רס"ר (מיל') אופק מועלם ( צילום: דובר צה"ל )

אבשלום נחמני, שהיה המחנך שלו בכיתות י'-י"ב, סיפר על "בחור גבוה, בנוי לתלפיות. חכם, ביישן וצנוע. הראשון להתנדב לעזור. היה תלמיד מעולה, סקרן. הקורונה תפסה אותו בשיא התיכון, ועדיין הוא המשיך ללמוד בשיא הרצינות. התחבר לכל זום, הגיש כל מטלה".

הוא מספר כי אחד הזיכרונות החזקים שלו מאופק הוא מאירוע שהתרחש כשהיה בכיתה י"ב. "היינו עדיין במציאות של קורונה, ופנה אלינו דרך השומר החדש חקלאי ממושב שדה צבי בדרום", אמר. "התחייבנו להביא מספיק מתנדבים כדי למלא אוטובוס ולצאת מאוד מוקדם מירושלים וחששנו שהילדים לא יבואו".

לדבריו, "אופק והחבורה שלו היו הראשונים להירשם. עבדו כמו נמרים. קטפו כמעט שלוש טונות לימונים. בשקט, בלי לעשות מזה עניין. אחר כך לקחתי אותם לגבעה של אריק מול חוות השקמים, לדבר קצת ערכים. אז שאלתי אותם למה הם באו, זה לא נוח. נורא מוקדם. לעזור למישהו שלא פגשו אף פעם וכנראה לא יפגשו שוב לעולם.

"אופק אמר בשיא הטבעיות: 'מישהו צריך אותנו, אנחנו באים. אין שאלה בכלל'. זאת אולי קלישאה, אבל הוא באמת היה משהו מיוחד. נחבא אל הכלים, משכמו ומעלה. באמת. בי"א ו-י"ב השתתף בתוכנית הכנה לקראת הצבא שהפעלנו בבית הספר ואחר כך המשיך לנח"ל".

רס"ר (מיל') נדב קלי ( צילום: דובר צה"ל )

רועי אלמוזנינו, חברו הקרוב של אופק, סיפר גם הוא: "אופק ואני חברים הכי טובים מגיל אפס. הוא התנדב לעזור לכל אחד ואף פעם לא התלונן. לא שמעתי אותו אומר משהו רע, תמיד היה חיובי. הוא ואני אהבנו ספורט, שיחקנו הרבה ביחד והיינו מתחרים אחד בשני גם בלימודים".

"בשבוע שעבר נפגשנו כל החבורה והוא סיפר שהוא ממש שמח במילואים", הוסיף. "מאז שאופק השתחרר הוא עשה המון ימי מילואים, גם כשלא היה לו צו, ובמהלך השנה האחרונה כשהיה סטונדט הוא היה בוחר להתנדב. מאוד אהב את החברים והמילואים. בסבב השני הוא הפך להיות מפקד במילואים. הוא אמר לי שהוא לא מסוגל לשבת בצד ולא לעבוד קשה".

אופק יובא למנוחות היום בשעה 12:00 בבית העלמין הצבאי הר הרצל.

נדב קלי (24) הותיר אחריו את ההורים יואב וד"ר יעל, את האחים הגדולים רועי ואיתמר ואת בת זוגו רותם. הוא התגורר ביישוב הר חלוץ, כשבבית ממול גר בן כיתתו, סמ"ר איתי סעדון ז"ל, שנפל ברצועת עזה בנובמבר 2023.