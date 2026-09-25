צה"ל עצר את השימוש ברחפנים תוקפים ליומיים בעקבות האסון ברצועת עזה שבו נפלו רס"ר (מיל') נדב קלי (24) מהר חלוץ ורס"ר (מיל') אופק מועלם (23) מירושלים. בצבא אמרו כי מדובר בהפסקה שבסיומה תתקיים הערכת מצב מחודשת. הרחפן שהתפוצץ וגרם למותם של לוחמי המילואים הוא "עטלף", שמשמש את צה"ל בפעילות מבצעית בכל הזירות מאז תחילת המלחמה.
הרמטכ"ל הודיע כי הורה להקים צוות מומחים לבחינת נסיבות האירוע, בראשות תת-אלוף בזרוע היבשה. הלוחמים, ששהו במוצב סמוך לבית חאנון, הטיסו שני רחפנים. השיגור הראשון היה מוצלח והגיע ליעדו. במהלך הפעילות השנייה, נשלח רחפן נוסף שהתרסק בתוך המוצב. הלוחמים ניגשו אליו, ומסיבה שאינה ברורה - הוא התפוצץ עליהם. בבדיקה יתברר מה גרם לאסון - האם תקלה טכנית, או אפילו אפשרות של שיבוש לוחמה-אלקטרונית מצד חמאס, אף שהסיכוי לכך נמוך, בשל העובדה שאין אינדיקציה לכך שחמאס מחזיק ביכולות מסוג זה.
לאחר האסון הופצו בכל הגדודים והחטיבות פרטי האירוע והמסקנות שהופקו ממנו. המידע הועבר כבר אתמול למפקדים וללוחמים. נזכיר כי לאורך המלחמה השימוש הנרחב ברחפנים, הוביל גם לפגיעות בחיילי צה"ל, במספר תקריות, אך הצורך הקריטי בכלים אלה, חייב את המשך הטיפול בהם.
ה"עטלף", הוא רחפן תוקף "ומתאבד" שמשמש את צה"ל באופן קבוע. הוא נע במהירות גבוהה - ויכול להגיע ל-130 קמ"ש. "הלוחמים מזהים מטרה חשודה בשטח, משגרים את העטלף - ולפני שהאויב שם לב, החימוש מתפוצץ", הסביר בעבר סא"ל ע', מפקד יפת"ח בחטיבה הטכנולוגית 99. רחפן ה"עטלף" נושא איתו מטען נפץ, ובחודש אפריל פרסם צה"ל תיעוד של חיסול מחבל חיזבאללה רכוב על אופנוע בעזרת ה"עטלף".
בחודש יולי האחרון אותר רחפן "עטלף" בשדות סמוך לקיבוץ נחל עוז, מה שעורר בהלה באותו יום בקיבוץ. כעבור שעה אישר צה"ל לאנשי הקיבוץ כי מדובר ברחפן שלו. "זה שזה של צה"ל לא הופך את זה לפחות גרוע. אנחנו עדיין חיים באזור מלחמה", אמר אז ל-ynet תושב הקיבוץ.
בהודעה שהוציאה מחלקת הביטחון של הקיבוץ לקהילה אז, נכתב: "אנו מבקשים לעדכן כי אותר רחפן לא מזוהה בשדה סמוך לקיבוץ, ועליו ככל הנראה מטען נפץ ומצלמה. בשלב זה לא ידוע ממתי הרחפן נמצא בשדה, וטרם התברר אם מדובר ברחפן של כוחותינו או כזה שהגיע מעזה.
בהודעה גם נכתב כי "אנו רואים את האירוע בחומרה רבה מאוד ולא מקלים בו ראש. הצבא נמצא במקום ומטפל באירוע, נעדכן כשנקבל מידע נוסף". בהמשך טענו תושבים בנחל עוז כי הם לא עודכנו בפרטי התחקיר.
משימות הגנה והתקפה
השימוש ברחפנים ובכלים אוטונומיים ומתאבדים הפך לאחד המאפיינים הבולטים והמשמעותיים ביותר במלחמה הנוכחית של ישראל, כמו גם במלחמת רוסיה-אוקראינה. בחזית הישראלית, רחפנים כמו ה"עטלף" משמשים את כוחות צה"ל באופן שוטף בכל הזירות למשימות איסוף מודיעין, סיור מדויק, ופגיעה נקודתית במחבלים ובתשתיות טרור — החל מסיכול חוליות ועד לפגיעה במטרות ניידות במהירות גבוהה, תוך מתן מענה מבצעי זמין ומהיר לכוחות הקרקע.
בפיקוד הדרום, ככל שהלחימה התקדמה, הלך וגבר השימוש בכלים טיס לא מאוישים. במסגרת תפיסת ההגנה ההתקפית שמופעלת בשטח הקו הצהוב ברצועה, נעשה שימוש נרחב ברחפנים הן למטרות איסוף מודיעין והן למטרות תקיפה. הלוחמים המוצבים ב"מטאורים" - עמדות צה"ל שנבנו לאורך הקו הצהוב - מצוידים ברחפנים מסוגים שונים, שמבצעים כל העת משימות הגנה והתקפה.
במקביל, במלחמת רוסיה-אוקראינה הפכו הרחפנים למהפכה של ממש בשדה הקרב המודרני, כשהם משנים לחלוטין את דוקטרינת הלחימה של צבאות גדולים. לצד רחפני תצפית קטנים המשמשים לתיקון אש ארטילרית ולמעקב יומי, נעשה שימוש נרחב ברחפנים מתאבדים וברחפנים אזרחיים מוסבים הנושאים מטעני נפץ, המאפשרים תקיפה מדויקת בעלות נמוכה יחסית ובזמינות גבוהה.