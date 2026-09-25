הרמטכ"ל הודיע כי הורה להקים צוות מומחים לבחינת נסיבות האירוע, בראשות תת-אלוף בזרוע היבשה. הלוחמים, ששהו במוצב סמוך לבית חאנון, הטיסו שני רחפנים. השיגור הראשון היה מוצלח והגיע ליעדו. במהלך הפעילות השנייה, נשלח רחפן נוסף שהתרסק בתוך המוצב. הלוחמים ניגשו אליו, ומסיבה שאינה ברורה - הוא התפוצץ עליהם. בבדיקה יתברר מה גרם לאסון - האם תקלה טכנית, או אפילו אפשרות של שיבוש לוחמה-אלקטרונית מצד חמאס, אף שהסיכוי לכך נמוך, בשל העובדה שאין אינדיקציה לכך שחמאס מחזיק ביכולות מסוג זה.