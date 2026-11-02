צה"ל לא הודיע רשמית על סיום המבצע בחברון, שנפתח עקב הפיגוע הקטלני בצומת יהודה, שבו נופלו סמ"ר רון יונתן רויטמן וסמל יובל שי סוילם, אך הבוקר (שני) פרסם הודעה שבו סיכם את הפעילות במקום, עם הישגים דלים למדי. במקביל ליציאת הכוחות משכונת החמולה, אפשרו בצבא לתושבים הפלסטינים לשוב לבתיהם.
היציאה מהעיר מגיעה לאחר ימים של פעילות צבאית נרחבת, שכללה כוחות מיוחדים, יחידות חי"ר, כוחות מג"ב ופעילות מודיעינית של שב"כ. ברקע נרשמו גם חילוקי דעות בין הדרג הצבאי למדיני באשר למשך הפעולה. כזכור הרמטכ"ל אייל זמיר, ביקש לסיים את המבצע עוד לפני הבחירות בשבוע שעבר, אולם נתקל בהתנגדות מצד שר הביטחון ישראל כ"ץ וראש הממשלה בנימין נתניהו. בסופו של דבר, המבצע הסתיים לאחר שהושקעו בו כוחות ומשאבים רבים, כאשר ההישגים המבצעיים נראים מוגבלים ביחס להיקף הפעילות ולמשך הזמן שהוקדש לה. לכך יש להוסיף את הקושי המשפטי שהלך והתגבר בנוגע להוצאת מאות אלפי תושבים מבתיהם בלב העיר חברון.
על פי נתוני מערכת הביטחון, זמן קצר לאחר ההיתקלות שבה נהרגו שני הלוחמים, פעלו כוחות צה"ל, המנהל האזרחי ומת"ק יהודה להריסת תשתיות בלתי חוקיות במרחב ולביצוע פעולות הנדסיות נוספות, שנועדו לעצב מחדש את השטח ולחזק את הביטחון באזור. כשבוע לאחר מכן הרסו כוחות צה"ל את בתיהם של שני המחבלים שביצעו את הפיגוע.
במסגרת המבצע הממוקד בשכונת החמולה, המזוהה עם חמאס, סרקו הכוחות מאות איתורים, עצרו ותיחקרו עשרות חשודים ואיתרו והחרימו ארבעה כלי נשק, כמה אפודים וציוד צבאי נוסף. כמו כן, הכוחות אטמו חלל תת-קרקעי שאותר בסמוך לביתו של אחד המחבלים המעורבים בהיתקלות. מאמץ נוסף התמקד בתופעת כלי הרכב הלא-חוקיים, המכונים "משטובות", ובפרט בכלי רכב המשמשים לפעילות טרור. במסגרת הפעילות החרימו כוחות צה"ל, מג"ב איו"ש ושוטרי מחוז ש"י 25 כלי רכב לא חוקיים, בדומה לרכב שבו השתמשו המחבלים בעת ביצוע הפיגוע.
במבצע השתתפו כוחות מיחידות דובדבן, מגלן, צנחנים, סיירת גבעתי במילואים (6261), חטיבת החילוץ, מחוז ש"י ומג"ב איו"ש. הפעילות התבצעה בהכוונה מודיעינית של שב"כ ובפיקוד חטיבת יהודה ואוגדה 98.
כעת, עם יציאת הכוחות מלב חברון, בחטיבת יהודה מתמקדים במשימת ההגנה לקראת שבת "חיי שרה", שבמהלכה צפויים להגיע ליישוב היהודי בחברון עשרות אלפי מבקרים. בצה"ל נערכים לאבטחת האירועים ולשמירה על הסדר הביטחוני במהלך סוף השבוע. במקביל, מפקדת חטיבת הצנחנים באוגדת איו"ש מסיימת הבוקר את משימתה במרחב החטיבות שומרון ובנימין. בצה"ל מדגישים כי הפעילות לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון נמשכת, גם לאחר יציאת הכוחות משכונת החמולה בחברון.