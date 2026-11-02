היציאה מהעיר מגיעה לאחר ימים של פעילות צבאית נרחבת, שכללה כוחות מיוחדים, יחידות חי"ר, כוחות מג"ב ופעילות מודיעינית של שב"כ. ברקע נרשמו גם חילוקי דעות בין הדרג הצבאי למדיני באשר למשך הפעולה. כזכור הרמטכ"ל אייל זמיר, ביקש לסיים את המבצע עוד לפני הבחירות בשבוע שעבר, אולם נתקל בהתנגדות מצד שר הביטחון ישראל כ"ץ וראש הממשלה בנימין נתניהו. בסופו של דבר, המבצע הסתיים לאחר שהושקעו בו כוחות ומשאבים רבים, כאשר ההישגים המבצעיים נראים מוגבלים ביחס להיקף הפעילות ולמשך הזמן שהוקדש לה. לכך יש להוסיף את הקושי המשפטי שהלך והתגבר בנוגע להוצאת מאות אלפי תושבים מבתיהם בלב העיר חברון.